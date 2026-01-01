Policía teme «decenas» de muertos por incendio en estación de esquí suiza

afp_tickers

3 minutos

Varias decenas de personas se temen muertas tras un incendio en medio de las celebraciones de Año Nuevo en un bar de la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, dijo el jueves la policía, que estima un centenar de heridos.

Policías, bomberos y socorristas acudieron al popular resort turístico, una de los destinos de esquí mejor valorados de Europa, que empezó el año con un «olor de quemado en el aire», según relataron los medios locales.

En medio de las celebraciones por el nuevo año, un «fuego de origen indeterminado» se originó en el bar, muy popular entre los turistas, dijo la policía del cantón de Valais, en el suroeste del país helvético.

«Varias decenas de personas se presumen muertas», afirmó después a la prensa el comandante policial Frederic Gisler, quien cifró en alrededor de un centenar los heridos. Todos «están siendo tratados», agregó.

El suceso llenó los hospitales del cantón de Valais, que declararon el estado de emergencia. Muchos de los afectados estaban siendo trasladados a hospitales de otras zonas de Suiza.

Las autoridades dijeron que estaban investigando las causas de incendio, pero no creen que fuera causado por un «ataque».

Las llamas empezaron alrededor de las 01H30 GMT (00H30 GMT) en el bar Le Constellation, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana.

Un turista de Nueva York filmó llamas de un naranja intenso que salían del bar. Según contó a la AFP, la gente corría y gritaba en la oscuridad.

«Un amplio contingente de policías, bomberos y socorristas acudió de inmediato al lugar para asistir a las numerosas víctimas», señaló el comunicado de la policía cantonal. «La operación sigue en curso», agregó.

– En el apogeo de la fiesta –

Horas después del suceso, aún había ambulancias estacionadas frente al bar, cuyas ventanas estaban rotas. Los medios locales describieron «un olor a quemado aún en el aire».

Según un médico presente citado por el diario suizo Blick, el número de muertos podría estar en «decenas».

El diario regional Le Nouvelliste también evocó un «balance elevado» según sus fuentes, con «alrededor de 40 muertos y 100 heridos».

La prensa local sugiere que el fuego pudo haber comenzado cuando se usó pirotecnia durante un concierto, pero la policía dijo que la causa era desconocida.

Previamente, el portavoz policial Gaetan Lathion había hablado a AFP de una «explosión de origen desconocido» alrededor de la 01H30 de la madrugada (00H30 GMT) en Le Constellation.

La policía señaló que la zona estaba «completamente cerrada al público» y que «se ha impuesto una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana».

Un residente que afirmó vivir cerca del lugar dijo al diario local 24 heures que «la fiesta estaba en su apogeo» cuando ocurrió el incendio. «La música y el champán corrían libremente», afirmó.

Pero cuando se supo del suceso, el ambiente desenfadado desapareció y la gente comenzó a reunirse en la calle. «Podíamos oír las sirenas a lo lejos. A mi alrededor, la gente estaba atónita, preocupada, en silencio», explicó a este periódico de la ciudad de Lausana.

«Oímos helicópteros toda la noche», contó otro vecino al mismo diario. «Con los fuegos artificiales, al principio no entendíamos lo que estaba pasando. Luego vimos el humo. Es terrible, mucha gente joven va a ese bar», afirmó.

str-nl-st/dbh/pc