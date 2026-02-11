Policía y fiscalía británicas, «en contacto» tras nuevos documentos comprometedores para Andrés

Nuevos documentos que parecen indicar que el expríncipe Andrés transmitió documentos confidenciales a Jeffrey Epstein salieron a la luz el miércoles, por lo que la fiscalía informó que está «en contacto» con la policía sobre esas sospechas.

Según un correo electrónico dirigido al financiero y delincuente sexual estadounidense, fechado el 24 de diciembre de 2010, el expríncipe remitió «un informe confidencial» sobre oportunidades de inversión en Afganistán.

El expríncipe, hoy apartado de la vida pública, era entonces representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

El email se suma a otros documentos, también incluidos en los archivos Epstein, que sugieren que en 2010 el expríncipe Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.

La policía regional de Windsor, donde residía el expríncipe hasta la semana pasada, indicó entonces que está «examinando esta información» sobre Andrew Moutbatten-Windsor, como debe ser llamado ahora tras ser desposeído de todos su cargos aristocráticos.

Estos documentos se añaden a las acusaciones de agresión sexual formuladas contra el expríncipe por Virginia Giuffre, que se suicidó en 2025.

Una segunda mujer afirmó posteriormente, a través de su abogado, que Epstein la envió a Inglaterra en 2010 para mantener relaciones sexuales con el expríncipe.

Otro abogado estadounidense sostuvo que una de sus clientas relató que Epstein y el expríncipe la obligaron a mantener relaciones sexuales durante una fiesta en Florida en 2006.

En un inusual comunicado emitido el lunes sobre el caso Epstein, el rey Carlos III subrayó que corresponde a su hermano menor «responder a las acusaciones».

La policía no ha indicado cuánto tiempo podría tardar en decidir si dispone de elementos suficientes para abrir una investigación formal sobre Andrés.

Según el fiscal general de Reino Unido, Stephen Parkinson, los abogados del ministerio público y la policía de Windsor «están en contacto» y «sin duda» se consultarán en este asunto si es necesario.

La fiscalía también está en contacto con la policía de Londres en la investigación abierta sobre Peter Mandelson, exembajador británico en Washington, sospechoso de haber transmitido documentos confidenciales a Epstein.

Los intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Mandelson mostraban amistad, transacciones financieras, fotos privadas, así como evidencia de que el diplomático británico compartió información confidencial con el financiero hace casi dos décadas.

