Policías en Jamaica matan a doce civiles en seis días, según un grupo independiente

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San Juan, 7 abr (EFE).- La Comisión Independiente de Investigaciones de Jamaica (Indecom, en inglés) informó este martes de que doce personas han sido presuntamente asesinados por la Policía en los pasados seis días, elevando a 88 los civiles muertos por los agentes en 2026.

De acuerdo con los datos recopilados por el Indecom, dirigido por Hugh Faulkner, de las doce personas muertas por los policías en los últimos seis días, diez ocurrieron durante el pasado fin de semana de Pascua.

«La Comisión Independiente de Investigaciones ve con gran preocupación la cantidad de asesinatos que involucran a las fuerzas de seguridad durante la pasada semana», afirmó Faulkner a medios locales.

Faulkner detalló que entre esos doce muertos, hay tres triples asesinatos.

La Indecom fue creada por ley por el Parlamento para llevar a cabo investigaciones relacionadas con miembros de las fuerzas de seguridad de Jamaica y la muerte o lesión a personas por estos de manera abusiva. EFE

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