Policías en rebelión levantan la protesta en la ciudad argentina de Rosario

Decenas de policías que se rebelaron en reclamo de aumentos salariales y mejor atención a la salud mental levantaron este miércoles su protesta de tres días en la ciudad argentina de Rosario, luego de que el gobernador provincial prometiera mejorar los salarios.

La rebelión comenzó el lunes, cuando decenas de policías y sus familiares se congregaron frente a la jefatura policial de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

Luego de tres días de protestas, los efectivos levantaron el corte de calle poco después del discurso del gobernador Maximiliano Pullaro, que concedió las peticiones.

«El reclamo fue atendido y quiero ser claro: ningún policía de la provincia, ni ningún agente del servicio penitenciario, va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos (950 dólares al cambio oficial)», dijo Pullaro en conferencia de prensa.

Su discurso fue seguido en silencio por grupos de uniformados y familiares que se abrazaban en la protesta en Rosario, una ciudad de 1,3 millones de habitantes, 300 Km al norte de Buenos Aires.

De esta manera el salario base de un efectivo policial en Santa Fe estará por encima de la Canasta Básica Total para una familia de cuatro personas, que, de acuerdo con el instituto de estadísticas Indec, equivale a cerca de 900 dólares.

Minutos después de la alocución, los patrulleros y motos que tuvieron las sirenas sonando desde la mañana del miércoles encendieron motores y abandonaron la avenida, despejando la zona.

Eufórico, el oficial retirado Germán Carballo dijo a la AFP al levantarse la protesta: «Estamos más que contentos. Emociona porque hemos luchado para esto, los chicos (los oficiales) van a trabajar y la ciudad va a estar cuidada. Es lo que esperábamos, ¡se vino el aumento!».

Además del reclamo salarial, los policías exigían mayor atención a la salud mental de oficiales muy exigidos y con pocos recursos para mantener la seguridad en la tercera ciudad de Argentina, y la que tiene mayores índices de criminalidad.

– El reclamo –

En la mañana del miércoles un centenar de policías se habían sumado a la protesta desde donde se elevaba un humo denso y negro por la quema de neumáticos. «Basta de ser un número más, justicia por los que ya no están», se leía en un cartel.

El jefe policial Luis Maldonado fue increpado y empujado por los manifestantes. «¡Renunciá!», le exigían entre insultos. Enfrente, decenas de patrulleros y motos policiales hicieron sonar las sirenas durante todo el día.

«Los policías vienen muy estresados de tanto trabajar. Salen de la guardia y hacen (horas) adicionales. No les da la cabeza, no les da el cuerpo», dijo entonces a la AFP Yamile, una empleada doméstica e hija de un policía que no quiso dar su apellido.

Reclamaban «solamente un sueldo digno para que puedan al menos costear los alimentos sin tener que hacer adicionales».

Pullaro también anunció que los cerca de 20 agentes que habían sido suspendidos a raíz de la protesta podían volver al servicio.

– Suicidios –

La chispa se encendió la semana pasada tras la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, en el más reciente de una serie de suicidios dentro de las fuerzas policiales de Santa Fe.

Otros oficiales dijeron a la AFP bajo anonimato que además de la sobrecarga laboral, deben pagar por el internet en sus oficinas, sus uniformes e, incluso, por sus propias balas.

Entre los manifestantes que hicieron una vigilia la noche del martes al miércoles se encontraba Néstor, un policía retirado de 68 años que no dio su apellido y dijo a la AFP que su nieto, también policía, se suicidó en mayo de 2025.

Lo hizo «empujado por este sistema corrupto que hay, por tantas presiones, personales pero institucionales también: que la plata no alcanza, que hay que hacer adicionales, que uno tiene una familia que mantener», dijo.

Situado junto al río Paraná, Rosario es uno de los mayores puertos agroexportadores del mundo.

Sin embargo, se ha dado a conocer por la violencia del narco y ha ocupado titulares en la prensa por las amenazas contra futbolistas originarios de Rosario, como Ángel Di María y Lionel Messi, o contra sus familiares.

Con una tasa de homicidios de 6,75 por cada 100.000 habitantes en 2025, según la seguridad provincial, Rosario lidera las estadísticas a nivel nacional. No obstante, las cifras muestran una clara mejora desde hace dos años, tras haber rondado los 20 por cada 100.000 en la década pasada.

