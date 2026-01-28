Policías españoles piden en Bruselas que agresiones a agentes se conviertan en eurodelitos

3 minutos

Bruselas, 28 ene (EFE).- La Confederación Española de Policía (CEP) pidió este miércoles en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que las agresiones a agentes se tipifiquen como eurodelitos y se les califique como profesión de alto riesgo mediante una directiva, a la vez que afearon al ministro de Interior español, Fernando Grande Marlaska, que no acudiera a comparecer.

«A los policías en Europa nos están agrediendo, nos están dejando inválidos, nos están mutilando y nos están matando», afirmó David Gutiérrez Prieto, representante de la CEP, quien subrayó que «no es un eslogan político ni es una exageración retórica, son datos y más que datos son personas con nombre, con familias y con compañeros que no les olvidamos».

En la comparecencia, a la que también acudió una representante de la Asociación de Familiares de Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Gutiérrez sostuvo que los policías en Europa no pueden «aguantar este aumento de violencia ni un minuto más», y recordó a compañeros que han sido «heridos, incapacitados o asesinados».

Gutiérrez afeó a Grande Marlaska que no acudiera a la reunión de la comisión, y le acusó de dar «excusas administrativas y presupuestarias» al informe elaborado por la Comisión Europea sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los países de la UE.

«Mientras Europa investiga, recomienda y actúa para protegernos, el Gobierno español niega la necesidad de reformas y se refugia en la gestión económica. Esa diferencia de actitud tiene consecuencias muy directas para nosotros en la calle porque cada día aumenta la peligrosidad», señaló.

La eurodiputada socialista Lina Gálvez sostuvo en este sentido que Marlaska ha remitido en una carta al presidente de la Comisión, el polaco Bogdan Rzonca, «las mejoras que se han hecho tanto en los recursos humanos, el incremento de policías, también las mejoras en recursos materiales, en equipamiento y también sustancialmente en las infraestructuras de seguridad».

«Se ha actuado y se está actuando con firmeza frente al crimen organizado y también otras amenazas de la seguridad europea», aseguró Gálvez.

Por su parte, el popular Juan Ignacio Zoido, aseveró que la violencia hacia los agentes «está siendo extrema» y puso de ejemplo el episodio acaecido esta semana en la provincia de Sevilla (sur de España) en el que unos narcotraficantes abrieron fuego contra agentes de la Guardia Civil.

«Estas imágenes, desgraciadamente, son cada vez más habituales y, sencillamente, no podemos normalizarlos. A ninguna institución española se le escapa este grave problema que tiene nuestro país con la creciente actividad del narco y el incremento de la violencia», dijo Zoido.

Juan Carlos Girauta, europarlamentario de Vox, señaló a la «política (migratoria) de puertas abiertas» como principal razón de que hayan aumentado los ataques a agentes, y sostuvo que el Gobierno de España «está más centrado en proteger a los delincuentes que a sus propios agentes».

Nora Junco, del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos y antes eurodiputada de ‘Se Acabó la Fiesta’, pidió que la petición siga adelante «por los que están en la línea de juego y por los que desgraciadamente ya no están». EFE

