Policías y manifestantes chocan bajo el estado de excepción en Bolivia

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Policías y manifestantes campesinos chocaron este domingo en la región de Cochabamba, centro de Bolivia y bastión del expresidente opositor Evo Morales, en medio del estado de excepción que decretó el gobierno de Rodrigo Paz.

El mandatario centroderechista, de 59 años, tomó la medida el sábado para prohibir las protestas y los cortes de vías que comenzaron hace siete semanas por parte de sindicatos de obreros y campesinos que exigían soluciones a la crisis económica y a la venta de gasolina de mala calidad.

Hasta el decreto de emergencia había unos 50 bloqueos viales pero el domingo habían 12 en Cochabamba iniciados por afines a Morales, mientras el resto de organizaciones firmaron acuerdos con el jefe de estado.

En el pequeño poblado de Llavini se reportaron los primeros incidentes desde la puesta en vigencia del estado de excepción.

Decenas de uniformados llegaron al lugar para liberar la ruta vital que conecta con las ciudades de La Paz y El Alto, sumergidas en una fuerte carestía de combustibles, alimentos y medicinas, y a donde comenzaron a llegar centenares de camiones con gasolina y diésel.

Despejaron la vía mientras los campesinos intentaron retomar su protesta con piedras y petardos de dinamita, pero los agentes respondieron con lacrimógenos.

El conductor Giovany Colque contó el temor y miedo que le causaron los manifestantes mientras permanecía sin circular. «Me arrojaron con piedra y me botaron dinamita al camión y anoche nos amenazaron con quemar mi camión (…) así que tuvimos que dormir con miedo».

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó a periodistas que esas rutas hacia Chile y Perú «están expeditas», tras un trabajo de desbloqueo y limpieza de escombros que realizaron policías y militares, con apoyo de excavadoras.

«Hemos encontrado camioneros que decían que sus camiones estaban parados con ellos hace como 50 días», señaló la autoridad.

La rápida restitución del tránsito de pasajeros y carga provocó un alivio de la población.

«Estamos viendo una ciudad de La Paz que está empezando a retomar esa tranquilidad», dijo a la AFP en un mercado callejero Víctor Hugo Angulo, gestor cultural de 61 años.

– Llega la gasolina y el diésel –

Paz logró el viernes un acuerdo con la mayoritaria Central Obrera Boliviana, mientras que campesinos del sindicato Túpac Katari anunciaron una reunión para el lunes y sus afiliados abandonaron las protestas. Sólo los aliados de Morales siguen las acciones.

«De manera pacífica estamos logrando que las cisternas que estaban bloqueadas por esta gente desadaptada estén llegando», afirmó el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco.

Se hará una mejora del producto en la planta petrolera de Senkata y luego se distribuirá a estaciones de servicio, donde aún hay cientos de automotores a la espera de los preciados líquidos.

– Evo Morales culpa a EEUU –

Paz ha recibido un fuerte apoyo político de Estados Unidos y gobiernos conservadores de la región.

Además este domingo el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó al mandatario, tras una reunión en Panamá con el canciller boliviano, Fernando Aramayo.

«Apoyamos al gobierno electo constitucionalmente de Bolivia sencillamente porque no podemos apoyar ningún tipo de quiebre del orden constitucional», dijo Ramdin, en vísperas de una asamblea del organismo.

El gobierno boliviano culpa a Morales de liderar las protestas, de recibir respaldo financiero del narcotráfico, sin exhibir pruebas, y no descarta su captura.

Morales, oculto en su bastión del Chapare de una orden de detención por el caso de trata de una menor, respondió en una entrevista con una radio cocalera.

Aseguró que «lo tratan de implicar» con el tráfico de drogas «por instrucción de Estados Unidos» y que «el gobierno (es) un tonto útil» de ese país.

Morales dice que no descarta su arresto y que Paz lo entregue a Washington.

jac/cjc