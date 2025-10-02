The Swiss voice in the world since 1935
Policías y manifestantes se enfrentan en concentración de apoyo a la Flotilla en Ginebra

Ginebra, 2 oct (EFE).-Más de 3.000 personas se manifestaron este jueves en el centro de Ginebra para mostrar su apoyo a los activistas de la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel, y se registraron algunos enfrentamientos con la policía cuando ésta intentó dispersar la concentración no autorizada.

Los manifestantes comenzaron a concentrarse de forma espontánea en la estación Cornavin, en el centro de la ciudad, donde corearon el lema «Palestina libre», pidieron la liberación de los tripulantes de la flotilla humanitaria y acusaron al Gobierno suizo de complicidad con Israel, informó la televisión nacional suiza RTS.

La tensión aumentó cuando algunos participantes intentaron bloquear las vías férreas y la muchedumbre empezó a parar el tráfico rodado de la zona.

La policía recurrió a gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar la concentración cuando ésta se dirigía al otro lado del lago Lemán a través del puente Mont Blanc, y algunos manifestantes arrojaron en ese momento objetos a los agentes.

Otras manifestaciones de apoyo en el país, del que proceden al menos una veintena de tripulantes de la Flotilla, fueron convocadas en la capital Berna y ciudades como Zúrich, Lucerna, Basilea, Friburgo o Lugano. EFE

abc/vh

