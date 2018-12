Su trabajo, que ha sido apoyado por el Fondo Nacional para la Investigación Científica (FNS) ha sido publicado en la revista Physics in Medicine and BiologyEnlace externo .

Nueva técnica de ultrasonido para la detección del cáncer de mama 01 de noviembre de 2018 - 10:13 Investigadores de Zúrich han desarrollado una técnica de ultrasonido que puede ayudar a distinguir los tumores de mama benignos de los malignos. Una sonda de ultrasonido emite ondas sonoras que penetran en el cuerpo. Y, dado que los órganos y tejidos tienen diferentes propiedades físicas, reflejan las ondas de modo diferente. El dispositivo analiza estos “ecos”, y reconstruye el interior del cuerpo en una imagen tridimensional llamada ecografía, o más comúnmente, ultrasonido. El aparato mide normalmente la intensidad de las ondas sonoras reflejadas. Pero un equipo de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ) de Zúrich también ha estudiado la duración del eco. Esto les ha permitido producir imágenes con mayor contraste, que son útiles para diagnosticar el cáncer. De este modo, los investigadores han podido detectar la presencia de tumores y distinguir los tumores benignos de los malignos. La densidad y rigidez de los tejidos corporales determina la velocidad del eco sonoro. Los tumores son más rígidos que el tejido circundante, especialmente cuando son cancerosos. Como resultado, en los tejidos malignos el sonido viaja un 3% más rápido, de media, que en los tejidos sanos; y un 1,5% más veloz que en los tumores benignos. En los ensayos clínicos que se siguen realizando, el equipo de Zúrich ha demostrado la eficacia de su prototipo en la detección de tumores de mama. “Nuestro objetivo es dotar a los médicos de una herramienta mejor para que puedan tomar decisiones en los controles de rutina y así evitar biopsias innecesarias”, ha señalado Orçun Göksel, profesor asistente de la EPFZ y director del estudio. “Si se comparan con el ultrasonido convencional, nuestras imágenes son mucho más fáciles de interpretar”. Su trabajo, que ha sido apoyado por el Fondo Nacional para la Investigación Científica (FNS) ha sido publicado en la revista Physics in Medicine and Biology.