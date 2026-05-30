El camino del petróleo iraní a Suiza

Petroleros y buques de carga bloqueados en el estrecho de Ormuz, 11 de marzo de 2026. Keystone / AP

Según señalamientos de Estados Unidos, ciertas empresas suizas gestionan la flota fantasma de petroleros y tramitan transacciones para financiar a la Guardia Revolucionaria.

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Fractal Shipping SA gestiona una flota de unos 30 petroleros viejos a partir de 2022. Fractal transportaba petróleo ruso. Cuando Occidente endureció las sanciones contra Rusia, su director general, Mathieu Philippe, fundó una filial en Dubai. Mathieu Philippe y sus empresas en Dubai y Ginebra figuran en la lista de sanciones de EE.UU. desde julio de La acusación: Philippe y sus empresas forman parte de una red iraní.

El jefe de esta red es Hossein Shamkhani. Es hijo de Ali Shamkhani, consejero del ayatolá Ali Jamenei. Jamenei y su padre Shamkhani murieron en el bombardeo de Israel y Estados Unidos.

Según Estados Unidos, su hijo Hossein Shamkhani dirige una red de empresas que suministra petróleo iraní a China e India, eludiendo las sanciones. Los beneficios irían a parar a la Guardia Revolucionaria iraní. Rusia también está implicada: Shamkhani suministra al régimen de Putin misiles y aviones no tripulados iraníes, a cambio de lo cual recibe petróleo ruso, según Estados Unidos. Shamkhani hace recoger este petróleo en los puertos rusos mediante petroleros de la «flota en la sombra». Para ello se utilizaron petroleros de las empresas de Mathieu Philippe, según el Tesoro estadounidense.

Facturación anual de más de mil millones de dólares

Philippe no respondió a las preguntas del noticiero Rundschau de la radio y televisión pública suiza SRF. Su empresa Fractal Shipping SA, con sede en Ginebra, cambió su nombre por el de Progwin Shipping SA a finales de 2024. En su página web, la empresa seguía haciendo referencia a su facturación anual de más de mil millones de dólares en 2025. La Secretaría de Estado de Economía (SECO) no ha hecho comentarios sobre el caso ni sobre la cuestión de si se han eludido las sanciones suizas.

En abril, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la red de empresas de Shamkhani. Además de las empresas que gestionan las transferencias de petróleo, también tiene empresas que reinvierten los beneficios. Una pista conduce a Zug: Ocean Leonid Investments SA en Zug fue fundada por un socio comercial de Hosseins Shamkhani, el iraní Mahdiyar Zare Mojtahed. Ha inscrito su nombre en el registro mercantil como ciudadano de la isla caribeña de Dominica.

Iraní con pasaporte caribeño

Ocean Leonid Investments es un fondo de cobertura que realizaba operaciones de riesgo con valores del sector de las materias primas. La empresa se encuentra actualmente en liquidación. El Tesoro estadounidense impuso sanciones a la empresa suiza en julio por invertir supuestamente el dinero de las transacciones petroleras de Shamkhani.

La red de Shamkhani sigue activa Aunque algunas empresas de la red de Shamkhani han quedado al descubierto, otras están saliendo a la luz: La Fiscalía de EE.UU. está llevando a cabo un procedimiento de confiscación contra el Wellbred Group, con sede en Singapur, presuntamente implicado en la red de Shamkhani. El Grupo Wellbred tiene una filial en Ginebra: Wellbred Trading SA. Según documentos judiciales estadounidenses, 7,6 millones de dólares fluyeron de una cuenta suiza de Wellbred a Singapur a través de Estados Unidos en enero, violando las sanciones entre Estados Unidos e Irán. El director general de Wellbred Trading SA no respondió a las preguntas del «Rundschau».

Desde entonces, todos los miembros del consejo de administración han dimitido de la empresa. Ocean Leonid Investments también tenía oficinas en Londres y Dubai. Las autoridades las cerraron a finales de 2024.

Acusación: blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Otra pista de la conexión con Irán conduce a Zúrich. El MBaer Merchant Bank está cerrado por las autoridades desde febrero. Mike Baer, bisnieto de Julius Baer, fundó la empresa en 2018. Según la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), MBaer violó masivamente la normativa sobre blanqueo de capitales. La Fiscalía General está investigando.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, MBaer blanqueó dinero para la Guardia Revolucionaria iraní y su Brigada Quds y financió el terrorismo. MBaer transfirió más de 60 millones de dólares en este contexto, escribe la Unidad de Represión de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN). También menciona transferencias en el contexto de la flotilla iraní en la sombra.

Mike Baer rechaza las acusaciones El fundador de la empresa Mike Baer rechaza las acusaciones sobre Irán. Una empresa de comunicación escribe al servicio informativo Rundschau antes mencionado: «Las acusaciones formuladas en el informe de la FinCEN se refieren a asuntos en los que, en el momento de las transacciones, no había pruebas de ningún vínculo con Irán, organizaciones sancionadas o actividades terroristas. Las alegaciones del FinCEN son inexactas y se rechazan rotundamente».

Adaptación del alemán al español de Patricia Islas

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