¿Cómo se posiciona Suiza en la guerra de Irán?

La identidad de Suiza se basa en gran medida en su neutralidad. Sin embargo, en la actualidad el concepto de neutralidad y lo que conlleva ha dado lugar a intensos debates. Keystone / Gaetan Bally

La posición de Suiza en el conflicto del Medio Oriente es delicada, sobre todo respecto a Estados Unidos, debido a la neutralidad del país.

Giannis Mavris

Tras el ataque israelí-estadounidense contra Irán, los países europeos adoptaron posturas distintas. España ha prohibido a Estados Unidos el uso de bases militares gestionadas de manera conjunta, argumentando la defensa del derecho internacional: el ataque a Irán constituiría una acción militar unilateral, por lo que resulta injustificado y peligroso.

La mayoría de los países occidentales, sin embargo, están adoptando un enfoque distinto. Reino Unido ha permitido ahora el uso limitado de bases, algo que inicialmente no estaba autorizado debido a las dudas sobre la legalidad del ataque que manifestó el Gobierno británico. Muchos otros Estados han mostrado su apoyo a Estados Unidos, especialmente después de que Irán atacara a otros países de la región.

Como Estado neutral, Suiza no está aliada militarmente con ninguna de las partes en conflicto. Sin embargo, mantener esta neutralidad es un delicado acto de equilibrio, especialmente en medio de un conflicto tan tenso. Lo que queda claro es que, para Suiza, su posición depende sobre todo de su relación con Estados Unidos, tanto en el plano económico como en el diplomático, en el contexto de su papel como potencia protectora en Irán.

La situación y el derecho internacional

No hubo una declaración oficial de guerra de Estados Unidos ni de Israel contra Irán. Ambos países calificaron el ataque de preventivo, para adelantarse a un posible ataque iraní con armas nucleares. La acción recibió críticas incluso de aliados como Canadá y Francia, y varios Estados la consideraron contraria al derecho internacional y que violaba la Carta de la ONU.

Otros países, como Alemania, expresaron su solidaridad con Israel y Estados Unidos, pero descartaron cualquier cooperación militar. También es significativo que no se aprobara ninguna resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU condenando los ataques.

Desde el inicio del conflicto, Suiza ha llamadoEnlace externo a la desescalada y al retorno a la diplomacia, incluso cuando pocos días antes de la guerra aún se negociaba en Ginebra entre Estados Unidos e Irán.

No obstante, el Gobierno suizo todavía no ha dado a conocer cómo aplicará su neutralidad en este conflicto, y hasta ahora no ha respondido a las preguntas de parlamentarios ni de medios.

Neutralidad y relaciones con Estados Unidos

Es posible que Suiza cierre su espacio aéreo a Estados Unidos, como hizo durante la guerra de Kosovo en 1999 y la invasión de Irak en 2003. En Ramstein (Alemania) se encuentra una importante base militar estadounidense, lo que hace relevante el espacio aéreo suizo para los aviones estadounidenses, aunque podrían rodear Suiza sin problema. No obstante, parece claro que una decisión de este tipo irritaría al presidente estadounidense, como ocurrió con la decisión de España de prohibir el uso de sus bases.

Actualmente, en la política suiza genera más preocupación el comercio de material bélico. Estados Unidos es el segundo mayor comprador de armamento y bienes de doble uso suizos. En principio, estos podrían entregarse a partes beligerantes conforme al derecho de neutralidad suizoEnlace externo, siempre que ambas partes sean tratadas por igual. Pero Suiza participa desde hace tiempo en sanciones contra Irán y, por ello, no exporta armamento a ese país.

Una aplicación estricta del derecho de neutralidad implicaría suspender también las exportaciones hacia Estados Unidos. La Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) asegura a SRF que ya aplica cierta cautela al autorizar exportaciones, sin dar más detalles. Además, Suiza está en proceso de adquirir aviones F-35 y otros bienes militares de Estados Unidos, lo que podría provocar que Washington detuviera sus exportaciones hacia Suiza en represalia. La misma cuestión se plantea respecto a Israel: la exportación de ciertos bienes militares y de doble uso hacia ese país está permitida, y Suiza también adquiere armamento israelí.

El comercio con Estados Unidos

Estados Unidos es el segundo mercado de exportación para Suiza después de la UE. Los aranceles impuestos por Estados Unidos provocaron el año pasado gran desilusión en Suiza, agravada por las acusaciones reiteradas del expresidente Trump de que Suiza se beneficiaba a costa de Estados Unidos. Por eso, el acuerdo comercial que negocian ambos países es considerado crucial para ofrecer seguridad jurídica.

Los mandatos de potencia protectora de Suiza

A ello se suma una situación diplomática especial: Suiza tiene un mandato de potencia protectora para Estados Unidos en Irán. Tras el inicio de la guerra, el embajador iraní ante la ONU en Ginebra afirmó que Suiza estaba en una posición favorable para desempeñar un papel constructivo.

«No obstante, este mandato no debe sobreestimarse», explica Laurent Goetschel, director del instituto de paz Swisspeace. Y añade: «Suiza actúa como una especie de cartero. Si Estados Unidos quiere comunicarse con Irán por un canal oficial, puede solicitarlo a Suiza. No se trata de una función de mediación». En el pasado, la mediación suiza se ha dado solo de manera puntual y en asuntos muy específicos, como el intercambio de prisioneros.

Los riesgos para el Gobierno suizo

Una interpretación estricta del derecho de neutralidad —cierre del espacio aéreo y suspensión de exportaciones de armamento— podría dañar las relaciones con Estados Unidos.

El Gobierno suizo cuenta con cierto margen de maniobra. El derecho de neutralidad suizo se basa en gran parte en las Convenciones de La Haya, surgidas a principios del siglo XX y que regulaban, entre otras cosas, la neutralidad. Posteriormente, la Carta de la ONU reemplazó estas convenciones. Sin embargo, Suiza es uno de los pocos países que todavía las invoca.

Por su parte, la política de neutralidad suiza abarca, según lo expresó el Ministerio de Exteriores a Swissinfo en 2024, «el conjunto de medidas que un Estado neutral adopta por iniciativa propia para garantizar la previsibilidad y credibilidad de su neutralidad permanente».

El historiador Marco Jorio señala que esta distinción entre derecho de neutralidad y política de neutralidad es una invención suiza. «Pocos países conocen un concepto así», explica Jorio. Eso provoca que la posición de Suiza genere a menudo incomprensión.

Eso ocurre, por ejemplo, en relación con la posición suiza en la guerra de Ucrania: debido al principio de trato igualitario, no se pueden entregar bienes militares a Ucrania. Por ello, Suiza ha impuesto sanciones también a Ucrania, dado que ya existen sanciones contra Rusia. Sin embargo, Jorio considera que la situación en el nuevo conflicto es más compleja: «En Oriente Medio, la relación agresor-víctima no es tan clara como entre Rusia y Ucrania».

El Gobierno suizo parece consciente de los posibles problemas de política exterior. El ministro de Exteriores, Ignazio Cassis, señaló a la cadena de televisión pública suiza SRF que aún no se había alcanzado el umbral que obligue a Suiza a aplicar sus instrumentos de neutralidad, y no precisó cuándo podría ser necesario.

Texto original editado por Benjamin von Wyl. Adaptado del alemán por Carla Wolff.

