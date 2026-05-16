Cuba: crisis energética, presión de EE. UU. y aislamiento internacional

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Patricia Islas

Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales.

Desde Washington se multiplica la presión contra Cuba. Entre tanto, la situación de la isla refleja un creciente aislamiento internacional y profundas dificultades económicas. De esto da cuenta la prensa suiza esta semana.

Cordiales saludos desde el casco viejo de la ciudad de Berna, donde este fin de semana predomina el cielo nublado. Para usted, hoy he preparado esta revista de prensa exclusivamente a los hechos relacionados con Cuba para usted y así pueda hacer sus propias conclusiones.

A primera vista, la descripción de la situación de la población cubana en una de sus peores crisis queda en segundo plano en los sucesos más recientes cubiertos con relación a Cuba en la prensa helvética, aunque esta vez, este seguimiento ocupa varias entradas sobre la relación entre Washington y La Habana, lo que, sin duda, es singular en la cobertura informativa internacional en un contexto mediático en el que ha predominado Irán y la crisis energética global.

Cuba, sin petróleo y Trump ofrece ayuda humanitaria e internet gratuito

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves con altos cargos cubanos en La Habana. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.



Estados Unidos interrumpió los suministros de petróleo del aliado socialista Venezuela a Cuba tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de enero. También México, que junto con Venezuela había garantizado el abastecimiento de petróleo a Cuba en los últimos años, suspendió sus entregas tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció sanciones contra los países que siguieran suministrando petróleo a la isla, explica Thomas Milz, corresponsal del NZZ en Latinoamérica en su más reciente artículo.



Sin embargo, anota, Estados Unidos permite la importación de petróleo a través de empresas privadas. Pero dado que la mayor parte de la economía cubana está en manos del Estado, estos envíos representan solo cantidades pequeñas. «Petróleo crudo, gasolina: de eso no tenemos absolutamente nada. Y diésel: tampoco tenemos absolutamente nada —lo repito: absolutamente nada»», declaró el miércoles ante la prensa el ministro de Energía de Cuba, Vicente de la O Levy. La situación energética del país ha alcanzado un momento crítico debido al bloqueo petrolero de Estados Unidos, afirmó. «Lo único que tenemos es gas de nuestras propias fuentes, cuya producción ha aumentado», dijo el ministro.



El miércoles, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel se dirigió a la población. Durante las horas de máxima demanda nocturna existe un déficit de unos 2000 megavatios, explicó. «Este dramático agravamiento tiene una única causa: el bloqueo energético genocida al que Estados Unidos somete a nuestro país, y los aranceles irracionales con los que amenazan a cualquier nación que nos suministre combustible», escribió.

El jueves, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió de forma sorprendente en La Habana con representantes del Gobierno cubano para impulsar el diálogo político. Cuba reiteró no representar ninguna amenaza terrorista para EE. UU.

Para dejar claro que la presión se dirige contra el régimen y no contra la población, Trump ha ofrecido ahora un paquete de ayuda humanitaria por valor de 100 millones de dólares y la oferta de internet satelital gratuito. Voces expertas creen que Trump busca asegurar un lugar en los libros de historia con la cuestión cubana. También apunta al voto de los cerca de dos millones de personas de origen cubano que viven en Estados Unidos, de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Sin embargo, la grave situación en Cuba también ha generado críticas hacia Estados Unidos. Incluso parte de la comunidad cubana en el exilio rechaza que, por ejemplo, los hospitales de la isla ya no funcionen plenamente. (Fuente: NZZEnlace externo en alemán, con suscripción)

Acusaciones contra Raúl Castro

Raúl Castro, en la imagen al fondo aparece entre Fidel Castro y el actual presidente Miguel Díaz-Canel. Copyright 2026 The Associated Press. All Right Reserved

Desde la revolución de 1959, las relaciones entre Washington y La Habana han sido tensas, y con la llegada de Trump al poder en EE.UU. se han deteriorado aún más. En enero de 2025 volvió a incluir al Estado insular gobernado por el Partido Comunista en la lista estadounidense de países que apoyan el terrorismo. Desde hace meses, su Gobierno aumenta la presión para forzar un cambio económico y político en Cuba acorde con los intereses de Estados Unidos.



Según informaciones de medios, Estados Unidos está tomando medidas para acusar al expresidente cubano de 94 años, Raúl Castro. La posible acusación se centraría en el derribo mortal de aviones de una organización cubana en el exilio por parte de Cuba en 1996, informó la cadena CBS News citando a funcionarios estadounidenses. El periódico «USA Today» también vinculó una eventual acusación con este caso ocurrido hace 30 años.



Para una acusación de este tipo, normalmente se necesita la aprobación de un gran jurado. Este grupo de personas puede decidir en Estados Unidos, tras la presentación de pruebas por parte de la fiscalía, si se debe presentar una acusación en un caso.

La Fuerza Aérea cubana derribó el 24 de febrero de 1996 dos aviones de la organización de exiliados cubanos «Hermanos al Rescate» durante un vuelo frente a la costa de Cuba. Según la versión de La Habana, las avionetas Cessna habían penetrado en el espacio aéreo cubano. Sin embargo, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concluyó que se encontraban sobre aguas internacionales. Tres de las víctimas mortales eran estadounidenses. La organización en el exilio cesó sus actividades en 2003.

Varios medios estadounidenses ya habían informado en los últimos meses sobre una carta enviada por varios miembros del Congreso al Gobierno de EE. UU., en la que supuestamente pedían una acusación contra Raúl Castro. Su argumento: como entonces ministro de Defensa, habría ordenado el derribo.

Raúl Castro dejó la presidencia en 2018 y la jefatura del Partido Comunista en 2021; desde entonces ya no participa en la política diaria. Sin embargo, como hermano menor del líder revolucionario Fidel Castro y uno de los últimos representantes de la generación revolucionaria, sigue gozando de gran prestigio en Cuba. Se le considera un asesor importante del presidente Miguel Díaz-Canel y, como antiguo ministro de Defensa, mantiene estrechos vínculos dentro del poderoso estamento militar. Recientemente apareció junto a su sucesor Díaz-Canel en el acto del Primero de Mayo. Esta información de agencias ha sido reproducidas por diversos medios suizos. (Fuentes: Watson.chEnlace externo, cash.chEnlace externo, el Bazonline.chEnlace externo y nau.chEnlace externo, en alemán)

Aislamiento, un análisis

Personas caminan por la calle junto a una hoguera encendida por residentes que protestan contra los prolongados cortes de electricidad, en La Habana, Cuba, jueves 14 de mayo de 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All Right Reserved



El aislamiento internacional de Cuba es «un fenómeno nuevo» y «alarmante», sostiene el exembajador mexicano Ricardo Pascoe Pierce, en una entrevista con Thomas Milz, periodista ya mencionado al inicio de esta revista de prensa, en sus entregas para el diario zuriqués NZZ. A juicio de Pascoe Pierce, el debilitamiento del apoyo regional refleja una «crisis de la izquierda» en América Latina, que durante años evitó reconocer el carácter autoritario del sistema cubano.



Aunque países como México mantienen envíos de petróleo, otros gobiernos progresistas han reducido su respaldo efectivo. «Hablan de solidaridad, pero no actúan», señala. Según este análisis, la combinación de crisis económica interna, corrupción en empresas estatales y dependencia histórica de aliados externos ha llevado al país a una situación límite. La combinación de crisis energética, presión internacional y fracturas políticas sugiere un momento crítico para Cuba, en el que convergen factores internos y externos sin una salida clara a corto plazo.

Y el analista mexicano pone el dedo en la llaga al afirmar que los problemas en la isla, como el de la electricidad, son casi completamente de origen interno y no solamente causados por el bloqueo. «Nunca invirtieron en modernización, sino en cosas sin sentido. Hablan de economía planificada, pero no planifican soluciones. A esto se suma la corrupción en las empresas estatales controladas por familias.» (NZZEnlace externo, en alemán)

Y para concluir, sobre nuestra producción de Swissinfo en español para usted, destacamos en esta entrega:

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