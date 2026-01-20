Disturbios en Zúrich durante una manifestación contra el WEF

Una manifestación contra Trump de miles de personas ha terminado en disturbios en Zúrich. Keystone-SDA

Una manifestación contra el Foro Económico Mundial (WEF) el lunes por la noche derivó en violencia, daños materiales y enfrentamientos con la policía. Según informó la policía de la ciudad de Zúrich, varios miles de personas participaron en la protesta coincidiendo con el inicio del foro.

La manifestación, convocada bajo el lema «¡Trump sigue sin ser bienvenido!», partió poco antes de las 19:00 desde la Stadthausanlage y recorrió los distritos 1 y 4 hasta llegar a Helvetiaplatz, donde se unieron más participantes alrededor de las 20:30.

Según la policía, a lo largo del recorrido se lanzaron de forma reiterada petardos, bengalas de humo y otros fuegos artificiales. Además, se registraron pintadas, el lanzamiento de bolsas con pintura contra fachadas y la rotura de escaparates en la esquina de Bahnhofstrasse con Uraniastrasse. Por el momento, se desconoce el coste de los daños materiales.

Otro grupo de manifestantes, entre ellos integrantes del llamado black bloc, no se dirigió a Helvetiaplatz tras concluir la protesta autorizada, sino que organizó una concentración no autorizada en la zona de Militärstrasse y Kasernenstrasse. Tras permitir inicialmente el bloqueo, la policía acabó por disolverlo poco después de las 21:30 con un cañón de agua antidisturbios. Posteriormente, los agentes fueron atacados con piedras y fuegos artificiales, por lo que respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma.

No hubo heridos

En el camino hacia Helvetiaplatz, la policía informó de nuevos daños materiales, incluidos cristales rotos en una parada de tranvía. Los manifestantes también levantaron barricadas y prendieron fuego a varios contenedores de basura. El cuerpo profesional de bomberos de Schutz & Rettung Zurich fue movilizado para apagar las llamas. La protesta se disolvió poco antes de las 23:00.

Según los informes, dos agentes fueron alcanzados por piedras, aunque no resultaron heridos. En principio, la policía no ha tenido constancia de manifestantes lesionados.

La manifestación fue convocada por la organización de izquierdas Movimiento por el Socialismo y se dirigió en contra de la participación del presidente estadounidense Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

