EE. UU. e Irán: ¿vuelta al pacto nuclear desde cero?

El lujoso Resort de Bürgenstock, situado en lo alto del lago de los Cuatro Cantones, ya había acogido una conferencia sobre la paz en Ucrania en 2024. Pertenece al fondo soberano de Catar, que este viernes actúa como mediador junto a Pakistán. Keystone / Michael Buholzer

Representantes estadounidenses e iraníes se reúnen este domingo en Suiza para abrir un nuevo capítulo de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. El proceso podría desembocar en un texto similar al que Donald Trump abandonó en 2018.

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Estados Unidos e Irán se reúnen este domingo en Suiza, en el complejo de Bürgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna, para iniciar las primeras negociaciones destinadas a aplicar el protocolo de acuerdo de paz firmado el miércoles por la noche. Las conversaciones contarán con la mediación de representantes de Pakistán y Catar.

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Fruto de varias semanas de negociaciones, el protocolo de acuerdo —hecho público inmediatamente después de su firma— establece los principios generales de un acuerdo definitivo cuyos detalles deberán negociarse durante los próximos 60 días.

El texto prevé, entre otras cuestiones, la reapertura del estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha perturbado la economía mundial, así como el cese de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, escenario de enfrentamientos entre Israel y Hezbolá. También aborda el levantamiento de las sanciones estadounidenses y la cuestión nuclear iraní.

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Vuelta a la casilla de salida

La reunión abre una nueva etapa de negociaciones, especialmente en torno al complejo y delicado expediente del programa nuclear iraní, cuyo desenlace sigue siendo altamente incierto. No se espera ningún resultado inmediato.

«Es una vuelta a la casilla de salida», señala Marc Finaud, investigador asociado del Geneva Center for Security Policy (GCSP).

Donald Trump describióEnlace externo el protocolo de acuerdo como «una barrera frente a cualquier posibilidad de que Irán llegue algún día a disponer de armas nucleares», es decir, «lo contrario» del Acuerdo de Viena, del que se retiró en 2018. A su juicio, aquel pacto, firmado en 2015 por su predecesor Barack Obama, era demasiado «débil» y favorable a Teherán.

«El acuerdo de 2015 era muy detallado. Se basaba en la desconfianza mutua y contemplaba un sistema de verificación, inspecciones y una fuerte implicación de la comunidad internacional, del Consejo de Seguridad y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)», recuerda Marc Finaud, especialista en desarme nuclear.

Firmado por Irán, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania, el Acuerdo de Viena —conocido oficialmente como Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)— imponía límites al programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. También reforzaba los mecanismos de control sobre las instalaciones nucleares del país. No obstante, varias de sus disposiciones más importantes estaban sujetas a plazos de expiración.

Sesenta días para negociar

El plazo de 60 días —prorrogable de mutuo acuerdo entre las partes— resulta especialmente ambicioso si se tiene en cuenta que el Acuerdo de Viena fue el resultado de más de una década de esfuerzos diplomáticos.

«Ese plazo solo es realista si las expectativas son modestas y el objetivo consiste en regresar a un resultado que se parezca más o menos al JCPOA», considera Marc Finaud. «Pero si se pretende ir más allá e incluir, por ejemplo, la cuestión de los misiles balísticos, entonces no es una opción viable».

Precisamente este asunto formó parte de las últimas rondas de conversaciones que tuvieron lugar a comienzos de año en Ginebra bajo mediación de Omán, que concluyeron sin acuerdo. El protocolo firmado ahora no hace ninguna referencia a esa cuestión.

Por el momento, el texto suscrito el miércolesEnlace externo se limita a reafirmar el compromiso de Irán de no adquirir armas nucleares y aborda la dilución de las reservas de uranio enriquecido. Asimismo, señala que «ambas partes han acordado discutir también la cuestión del enriquecimiento».

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¿Regreso a Suiza?

Por ahora se desconoce si durante los próximos 60 días se llevarán a cabo nuevas rondas de negociaciones en Suiza, donde tuvieron lugar las primeras conversaciones sobre el programa nuclear iraní ya en 2003 y, posteriormente, entre 2013 y 2015 en Ginebra y Lausana.

«Ginebra resulta práctica para todos por sus infraestructuras y porque existe un precedente», explica Marc Finaud. «Pero habrá que ver si los mediadores pakistaníes y cataríes desean acoger ellos mismos estas negociaciones».

La televisión pública suiza RTS, le preguntó a Hasni Abidi, profesor asociado del Graduate Studies Institute de la Universidad de Ginebra y director del Centro de Estudios sobre el Mundo Árabe y Mediterráneo, sobre el papel de Suiza en estas conversaciones de paz. Abidi expresó su deseo de que Suiza, hasta ahora «ausente de las negociaciones», pueda «ir más allá de su papel de facilitador y contribuir a consolidar este acuerdo».

Consultado por este medio, el Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que Suiza «actúa como facilitadora, creando las condiciones prácticas y diplomáticas necesarias para que este encuentro pueda celebrarse en su territorio».

Cabe recordar que Suiza representa desde 1980 los intereses de Estados Unidos en Irán, lo que le otorga una posición privilegiada en las relaciones entre ambos países.

En un principio, las conversaciones estaban previstas para iniciar el viernes 19 en Bürgenstock, pero debieron posponerse y han iniciado este domingo 21 de junio.

Artículo editado por Virginie Mangin. Adaptado del francés por Carla Wolff y actualizado por Patricia Islas (21.06.2026)

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