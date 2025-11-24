The Swiss voice in the world since 1935
EE. UU. y Ucrania califican de ‘productivas’ las conversaciones de paz en Ginebra

El Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Yermak (izq.), y el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andrey Yermak (izq.), y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Keystone / Martial Trezzini
Generado con inteligencia artificial.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el jefe de la delegación ucraniana, Andrey Yermak, afirmaron que las conversaciones de paz celebradas en Ginebra habían sido ‘productivas’.

Keystone-SDA

«Hemos logrado un buen progreso», señaló Rubio. Y añadió que la reunión había sido probablemente «la más productiva y significativa desde el inicio de este proceso».

Sin embargo, advirtió que todavía queda trabajo por hacer. Explicó que actualmente se están discutiendo ajustes punto por punto al plan de Donald Trump.

Las conversaciones en la misión estadounidense en Ginebra serán seguidas por nuevas reuniones próximamente. «Continuaremos trabajando en los próximos días», señaló Yermak, agregando que «la decisión final recaerá en nuestros líderes».

Los asesores de seguridad de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y de la Comisión Europea también viajaron a Suiza durante el fin de semana.

«Tuve la primera reunión con los asesores de seguridad nacional de los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania. (…) Estamos en un espíritu muy constructivo (…)», afirmó Yermak en redes sociales antes de que comenzaran las conversaciones estadounidenses.

Se prevé una serie de futuras reuniones en distintos formatos, agregó Yermak. «Seguimos trabajando juntos para lograr una paz justa y duradera para Ucrania», dijo.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza, Nicolas Bideau, declaró a la agencia de noticias Keystone-SDA que Suiza había sido contactada por ambas partes para facilitar las conversaciones. A su juicio, este enfoque demuestra la importancia de la Ginebra internacional como plataforma de negociación.

Un encuentro con las partes rusas tendrá lugar en una fecha posterior.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

