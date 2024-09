El Consejo Nacional pretende suspender la financiación a la organización palestina de ayuda de la ONU

Mostrar más

Fiscal suizo pide 14 años de cárcel para Sperisen

Este contenido fue publicado en A Swiss prosecutor has demanded a 14-year sentence against Erwin Sperisen, former head of the Guatemalan National Civil Police. Fiscal suizo pide 14 años de cárcel para Sperisen

leer más Fiscal suizo pide 14 años de cárcel para Sperisen