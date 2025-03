El limitado efecto del cambio climático en la migración: el caso de Bangladés

Cada vez son más las personas afectadas por el cambio climático, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿a dónde van? Un estudio reciente realizado por el instituto federal de tecnología ETH de Zúrich ofrece respuestas sorprendentes en el caso de Bangladés.

En Korail, uno de los mayores barrios marginales de Dhaka, la capital de Bangladés, viven unas 50.000 personas a tiro de piedra de Gulshan, el exclusivo distrito comercial de la megalópolis. Entre ellas viven Salme y Shajahan, quienes emigraron con sus familias desde la isla de Bhola a Korail en busca de trabajo.

Salme trabaja como empleada doméstica en Gulshan. «Los salarios son variables; los contratos, inexistentes». Giannis Mavris/SWI swissinfo.ch

Ambos emigraron después de que las catástrofes naturales destruyeran sus hogares. Como ocurre en gran parte de la costa bangladesí, la isla de Bohla sufre ciclones cada vez más frecuentes e intensos. La erosión y la salinización del suelo han acabado con los medios de subsistencia de muchas personas, incluidos los suyos.

«Soy viuda y vivo con mi hijo en una casa desastrosa, pero ¿qué opciones tenemos? No podemos volver a Bohla, nuestra tierra ha sido arrasada», dice Salme resumiendo su situación. Si bien hay trabajo en el cercano barrio de Gulshan, las condiciones de vida siguen siendo precarias.

El caso de Shajahan es parecido. «Mi mujer y yo vivimos con nuestros siete hijos en una tierra que técnicamente pertenece al Gobierno», explica a SWI swissinfo.ch. «Estamos a su merced. Podrían desahuciarnos en cualquier momento». No sería la primera vez. Estos dos testimonios ya vivieron en otros barrios marginales antes de instalarse en Korail hace unos cuantos años.

Salme y Shajahan forman parte del creciente colectivo de migrantes climáticos. La migración de las islas a la gran ciudad no es inusual, pero es un fenómeno mucho menos frecuente de lo que se suele pensar.

Shajahan vive en Korail y es cocinero, pero ya no puede trabajar debido a una lesión. «Ahora es mi hijo mayor quien debe sostener a la familia». Giannis Mavris/SWI swissinfo.ch

Jan Freihardt, de la ETH de Zúrich, ha investigadoEnlace externo precisamente esta cuestión en Bangladés, y su estudio ha llegado a la conclusión de que «la migración por motivos climáticos está muy localizada». Freihardt y su equipo han seguido durante cuatro años a 2200 personas que viven a orillas del río Jamuna, en el norte del país. Allí, el mayor problema es la erosión fluvial.

«Durante esos cuatro años, más del 10% de la población se vio obligada a abandonar sus pueblos. La mayoría se trasladó a pueblos vecinos, y si bien hubo una minoría que emigró a ciudades cercanas, lo hizo sólo de manera temporal. Prácticamente nadie se trasladó al extranjero». A Freihardt le sorprendió la claridad de los resultados.

Con más de 170 millones de habitantes, Bangladés es uno de los países más densamente poblados del mundo y figura entre los más pobres de Asia. Por su topografía, es además muy vulnerable a los efectos negativos del cambio climático, lo que lo convierte en un «punto caliente» en toda regla. Aparte de los ciclones, Bangladés tiene que afrontar periódicamente sequías cada vez más graves e inundaciones ocasionales, debidas en parte al aumento de las precipitaciones, pero también al deshielo de los glaciares del Himalaya y la consiguiente la crecida de los cerca de 800 ríos que discurren por el país.

Mapa de Bangladés y las zonas afectadas por el cambio climático. Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

Asilo, migración y política

La idea de que las víctimas del cambio climático abandonan sus hogares para emigrar a ciudades o al extranjero está muy extendida, pero no es del todo cierta: en realidad, la gran mayoría permanecen dentro de su propio país y tan cerca de su lugar de origen como pueden.

¿Qué es un migrante climático? La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) defineEnlace externo la migración climática como: «el traslado de una persona o grupos de personas que, predominantemente por cambios repentinos o progresivos en el entorno debido a los efectos del cambio climático, están obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual, u optan por hacerlo, ya sea de forma temporal o permanente, dentro de un Estado o cruzando una frontera internacional».

«En política, cada vez se usa más la migración para infundir miedo respecto al cambio climático, por lo que es más importante que nunca aportar cifras reales», afirma Freihardt.

El asilo y la migración están adquiriendo una relevancia creciente en los debates políticos de muchos países, y la narrativa es cada vez más alarmista. Así, ya en 2020, Thomas Matter, miembro del derechista partido UDC (Unión Democrática de Centro), se expresaba en estos términos: «Para la gente del continente africano […], donde muchos, muchos millones de personas quieren emigrar a Europa y donde la población crece a un ritmo vertiginoso, el clima podría fácilmente convertirse en un argumento oportunista para obtener el asilo». Esta declaración se produjo durante la defensa de su iniciativa parlamentariaEnlace externo titulada «Exclusión de los denominados migrantes medioambientales y climáticos de la definición de refugiados en la Ley de Asilo».

Aunque la iniciativa de Matter fue rechazada, el recrudecimiento del debate sobre la migración ha tenido consecuencias reales. Como muchos otros países europeos, Suiza ha recortado su presupuesto de ayuda al desarrollo. No obstante, la congelación de fondos más drástica y de mayor alcance ha llegado con la segunda administración Trump, que ha arrancado suprimiendo la financiación de la agencia de desarrollo estadounidense USAID. Bangladés ha sufrido los efectos de estas dos decisionesEnlace externo.

Suiza paraliza las ayudas a Bangladés La cooperación internacional ha caído víctima de las medidas de austeridad que se están aplicando en Suiza. Se han recortado unos 430 millones de francos para los próximos años. Una decisión que también afecta a Bangladés: a finales de 2028, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) pondrá fin a sus programas bilaterales de desarrollo (también los de Albania y Zambia). Suiza lleva cinco décadas trabajando en Bangladés: la respuesta a las consecuencias negativas del cambio climático ha sido uno de los pilares de su colaboración.

La emigración al extranjero no es un fenómeno nuevo en Bangladés. El país cuenta con una larga historia de migración laboral: en 2020, unos 7,4 millones de bangladesíes vivían en el extranjero, lo que convierte a Bangladés en uno de los cinco países con más emigración del mundo. Según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo de 2024, las remesas a Bangladés en 2022 ascendieron a 21.500 millones de dólares (19.300 millones de francos suizos), cifra que representa algo más del 4,5% del PIB. Las tres cuartas partes de estas remesas procedían de los países del Golfo, principal destino de la migración laboral bangladesí.

Según las estimacionesEnlace externo, en 2020 había 281 millones de migrantes en todo el mundo, lo que representa el 3,7% de la población mundial. Aunque el porcentaje de migración climática es insignificante, las previsiones indican que crecerá en los próximos años.

Las organizaciones no gubernamentales no se cansan de advertir contra la interrupción del apoyo a las comunidades afectadas por la crisis climática, ya que podría resultar contraproducente y estimular la migración. «La gente suele emigrar tras una catástrofe porque no tiene dinero para reconstruir sus hogares», explica Prashant Verma, supervisor de los proyectos en Bangladés de Helvetas.

«La gente más pobre es la más vulnerable al cambio climático», afirma. «Si reciben ayuda para adaptarse a las nuevas circunstancias, es probable que permanezcan en su entorno más cercano, pero si no tienen apoyo, a menudo se ven obligados a emigrar en busca de ingresos, muchas veces para devolver sus préstamos».

¿Cómo afecta el cambio climático a la migración? Un vídeo de la ETH de Zúrich sobre la investigación de Jan Freihardt:

Contenido externo

Aprender de Bangladés nos enseña a sobrevivir

Jinat Hossain, investigadora de la Universidad de Zúrich, estudia los Sundarbans, los vastos bosques de manglares situados a lo largo de la costa meridional de Bangladés. Según Hossain, los retos que afrontan en esa zona son distintos a los del norte. «El mayor problema es la salinización del suelo», afirma. Una situación difícil de eludir, lo que ha provocado un aumento de la emigración. Sin embargo, a menudo la migración es una solución solo temporal. Las mujeres tienden a trasladarse a las grandes ciudades para trabajar en fábricas textiles, mientras que los hombres buscan empleos estacionales en otras partes del país. Quienes se aventuran al extranjero suelen emigrar a zonas donde ya se ha instalado gente conocida de su país.

A parte del paisaje, Hossain subraya la importancia de los proyectos nacionales e internacionales de adaptación al cambio climático que se están llevando a cabo desde hace años en la región. «Gracias a las nuevas ideas y ayudas, las comunidades afectadas tienen más oportunidades», afirma.

Según Ban Ki-moonEnlace externo, ex secretario general de la ONU, Bangladés es un país pionero mundial en prepararse para la migración climática. Partiendo de escenarios que predicen un incremento de los desplazamientos internos debido al cambio climático, el gobierno de Dhaka impulsa numerosas iniciativas locales destinadas a integrar rápidamente a refugiados climáticos, preferentemente cerca de su lugar de origen.

«Si la gente puede elegir, prefiere no abandonar su hogar. Lo que quieren es seguridad para sus familias y oportunidades para adaptarse a la nueva realidad», afirma Hossain. Esto implica, entre otras cosas, recibir ayuda exterior. Pero por el momento, la dirección es precisamente la contraria.

Editado por Marc Leutenegger. Adaptado del alemán por Cristina Esteban / CW.

