Empresas suizas han seguido vendiendo a Israel componentes para armamento utilizado contra Gaza

La empresa de armamento Elbit se dedica, entre otras cosas, a la fabricación de drones. Keystone / Abir Sultan

A pesar de que la ONU intensificó las críticas contra la ofensiva israelí en Gaza, entre 2024 y 2025, varias decenas de empresas suizas han seguido vendiendo a Israel productos con potencial militar, según revelan nuevos documentos a los que ha accedido la RTS.

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Desde los ataques del 7 de octubre de 2023 y hasta marzo de 2025, Suiza ha exportado a Israel productos de doble uso o específicamente militares por valor de más de 24 millones de francos, tal y como demuestran las licencias de exportación que el equipo de investigación [Pôle enquête] de la televisión pública suiza en francés RTS ha consultado. Esta es una actividad que desde el primer trimestre de 2024 va a más, con cerca de 6 millones de francos en bienes con potencial militar exportados a Israel, frente a los 238.000 francos de los tres últimos meses de 2023. En agosto de 2024, el equipo de investigación ya había señalado esta tendencia al alza.

Este elevado nivel de exportación de bienes «sensibles» con destino a Israel se ajusta al marco normativo, según la Secretaría de Estado de Economía, que es quien expide las licencias de exportación. Pero esta interpretación de la ley es objeto de debate (véase el recuadro). Y preocupa el contexto.

La Corte Penal Internacional, en noviembre de 2024, dictó órdenes de detención contra las principales figuras del Gobierno israelí, mientras que, unos meses antes, en abril de 2024, una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigía un embargo de las armas con destino a Israel y una mayor vigilancia de los bienes de doble uso.

Componentes destinados a empresas de armamento

Entre los productos suizos exportados entre 2024 y 2025 hay componentes destinados a la empresa de armamento Elbit, al Ministerio de Defensa israelí (a través de una filial en Alemania) o a una empresa conocida por producir fósforo blanco para uso militar. Hay una veintena de empresas, seis están ubicadas en la Suiza francófona.

Esta información procede de las licencias de exportación para el periodo 2019-2025. La información se ha hecho pública en virtud de la ley sobre el principio de transparencia en la Administración, y tiene su origen en una solicitud de la RTS y otros dos medios de comunicación que han colaborado en esta investigación (el Wochenzeitung y el colectivo de investigación WAV).

Máquinas herramienta de alto valor

Los fabricantes de máquinas herramienta de precisión acaparan una parte importante del mercado. La empresa Trumpf Schweiz AG, con sede en los Grisones, ha exportado a Israel varias máquinas de corte por láser, en particular tres modelos (1.315.032 francos) destinados al Ministerio de Defensa israelí. Las ventas se han realizado con la colaboración de una sucursal que la empresa suiza tiene en Ditzingen, Alemania.

El corte por láser permite mecanizar piezas metálicas destinadas a vehículos blindados, por ejemplo. Los componentes mecanizados «sirven para mejorar la seguridad de las personas, por ejemplo, reforzando la estructura de los vehículos. Están destinados exclusivamente a soluciones de defensa, de conformidad con los estatutos de nuestra empresa», justifica Kira Unger, portavoz de la empresa.

Estas exportaciones cumplen «todas las disposiciones legales vigentes»

Otro gran nombre del sector es StarragTornos. Esta empresa —a través de su planta de producción de Vuadens, en el cantón de Friburgo— ha exportado a empresas israelíes dedicadas a la defensa dos centros de mecanizado de alta precisión (1.429.570 francos). Una de las empresas israelíes es Ricor, que desarrolla refrigeradores en miniatura, en particular para los detectores de infrarrojos instalados en drones, misiles o sistemas de alerta antimisiles. Ricor también es propietaria de la empresa Netzer Precision Position Sensors, que produce sensores de posición destinados, entre otros, al Ejército israelí, para sus carros de combate Merkava y sus vehículos de transporte de tropas Namer y Eitan.

Un carro de combate Merkava israelí maniobra hacia la frontera sur de la Franja de Gaza, cerca de Jan Yunis, visto desde el sur de Israel, el 20 de mayo de 2025. Keystone / Atef Safadi

Preguntada por la RTS, StarragTornos considera que está en su derecho, ya que sus exportaciones respetan «todas las disposiciones legales vigentes, así como las decisiones de la Secretaría de Estado de Economía (SECO)». A la pregunta sobre cuál es el uso final de los productos de su fabricación, la empresa señala que ha obtenido todas las pruebas requeridas de los importadores israelíes, pero se niega a dar más detalles en el marco de esta investigación.

StarragTornos no es la única empresa suiza que mantiene relaciones comerciales con Ricor. En abril de 2024, Metallux, con sede en Mendrisio, en el Tesino, y especializada en la fabricación de material electrónico de última generación, obtuvo una licencia de exportación para vender 500 circuitos híbridos a la misma empresa israelí. Otra licencia obtenida dos meses más tarde le concedió el derecho a exportar más circuitos híbridos para la empresa israelí Semiconductor Devices Ltd. (SCD), propiedad de las empresas armamentísticas israelíes Rafael y Elbit. Metallux no ha respondido a las preguntas de la RTS.

De pinturas para uso militar…

Mipa Coatings Schweiz AG, dedicada al sector de las pinturas y los barnices, es otra empresa cuyo nombre aparece con frecuencia en las licencias de exportación analizadas. Con sede en Islikon, en el cantón de Turgovia, la empresa ha exportado a diferentes firmas israelíes —activas en el sector de la defensa— pintura para uso militar (el precio va de 200 a 11.000 francos, según las cantidades).

Entre las empresas a las que ha exportado sus productos hay tres que producen radares militares y sistemas de ventilación para vehículos blindados, así como uno de los clientes más importantes del Ministerio de Defensa israelí: la empresa de armamento Elbit.

Cuando la RTS le ha preguntado, la empresa ha alegado que cumple con la normativa legal y se limita a indicar que las pinturas y los barnices están «destinados al recubrimiento de superficies y objetos metálicos». Sin dar más detalles.

… a sistemas de tuberías

Dedicada a fabricar sistemas de tuberías para transportar agua, productos químicos y gas, la empresa Georg Fischer, con sede en Schaffhausen, ha exportado varias válvulas (cuyo precio unitario se sitúa entre 100 y 500 francos) para regular el caudal de fluidos, en particular con destino a la refinería israelí de Ashdod, que cuenta entre sus clientes con empresas vinculadas al Ministerio de Defensa israelí, según un informe de la ONG neerlandesa SOMO. La empresa Israel Chemical —a la que diversas ONG acusan de producir fósforo blanco para uso militar destinado especialmente a armas incendiarias— es otro de los clientes israelíes de Georg Fischer. Aunque legal, el uso de este agente químico es muy controvertido.

Cuando la RTS le preguntó, la empresa Georg Fischer dijo que está obligada a respetar las posibles sanciones o restricciones comerciales que pueda imponer el regulador y que en este caso no se aplican.

«Si la SECO expide las licencias, consideramos que todo está en regla», afirma la empresa en un intercambio de correos electrónicos con el equipo de investigación de la RTS.

¿Estas exportaciones son legales? La Ley sobre bienes que pueden utilizarse con fines civiles y militares establece que una exportación puede denegarse si el país importador está sujeto a sanciones o a un embargo internacional, o si existen vínculos demostrados con el crimen organizado o el terrorismo. No es el caso. «En el caso de Israel, las solicitudes de exportación también se rechazan si hay motivos para creer que las mercancías exportadas desde Suiza se van a utilizar en conflictos en curso o por parte de Israel en relación con la ocupación ilegal de los territorios palestinos. Este no era el caso de las solicitudes aprobadas», asegura la Secretaría de Estado de Economía, que expide los permisos de exportación. No comparte esta opinión la profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Lausana, Evelyne Schmid, entrevistada en el programa La Matinale: «También hay que tener en cuenta el contexto general. ¿Estas actividades permiten a Israel mantener una situación que es claramente contraria al Derecho Internacional Público? Si la respuesta es sí, estas exportaciones son extremadamente problemáticas. Y, en mi opinión, ese es el caso». la Liga Suiza de Derechos Humanos, una ONG integrada principalmente por juristas, también ha obtenido los permisos de exportación consultados por la RTS y prevé emprender acciones legales contra algunas de las empresas implicadas.

Voluntad de mantener la confidencialidad de los documentos En virtud de la ley de transparencia, ocho empresas se han opuesto a que se divulgue toda o parte de la información que les incumbe en las licencias de exportación a las que la RTS ha accedido. Alegan que temen que su reputación se vea perjudicada o que se revele información comercial confidencial. Una empresa incluso llegó a solicitar que se aplazara el acceso a los documentos «hasta la conclusión de un acuerdo de paz reconocido internacionalmente que pusiera fin al conflicto israelo-palestino e israelo-iraní». El asunto se remitió a la entidad responsable de proteger los datos, que falló a favor de que los documentos se publicaran, ya que consideró que la publicación estaba justificada por un interés público superior.

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Texto adaptado del francés por Lupe Calvo. Versión en español revisada por Carla Wolff.

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