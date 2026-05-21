«En Cuba no aguantamos más»

En pleno apagón, una hoguera ilumina la noche a modo de protesta contra los prolongados apagones en Cuba. Copyright 2026 The Associated Press. All Right Reserved

Mientras la presión de Washington sobre La Habana domina los titulares, como el reciente anuncio de la acusación de asesinato contra Raúl Castro, la crisis sistémica en Cuba lleva a la población al límite de lo soportable. Hambre, cortes de electricidad, olvido, pero con la esperanza por un cambio que la incluya.

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Patricia Islas

Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales.

La reciente acusación de asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro por hechos ocurridos en 1996 mantiene la tensión entre Washington y La Habana, al tiempo que la preocupación por la situación humanitaria en Cuba crece cada día.

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Mostrar más Raúl Castro, el implacable líder revolucionario cubano Este contenido fue publicado en Raúl Castro, imputado el miércoles por la justicia estadounidense en un caso que data de 1996, es a sus 94 años la encarnación del poder comunista en Cuba. leer más Raúl Castro, el implacable líder revolucionario cubano

«En el momento en La Habana llevamos más de 10 horas sin electricidad, no hay agua potable. Y el costo de los alimentos se ha vuelto inasequible para la gran mayoría», narra lo sabido el periodista Iván García, en conversación digital con Swissinfo.

Para él, el colapso no es sólo producto de la situación actual, sino el resultado de décadas de deterioro económico y social. «Vivimos en una situación de escasez desde hace 6 años». Pero la situación del país es desesperada a raíz del bloqueo energético impuesto por la Casa Blanca.

Un contenedor quemado durante protestas recientes en La Habana a causa de los apaganes. Keystone-SDA

El régimen, «sin opciones»

Ante los recientes señalamientos y sanciones de Estados Unidos, el presidente Miguel Díaz-Canel enfatizó el derecho de la isla a la autodefensa. La Habana acusó a Washington a mediados de mayo de preparar el terreno para una intervención militar que «desembocaría en un baño de sangre».

El presidente Donald Trump, ha calificado a Cuba, que se encuentra a 150 kilómetros de la costa de Florida, como una «amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de su país y ha amenazado repetidamente con «tomar el control de Cuba».

La senadora Ashley Moody, republicana por Florida, habla después de que fiscales federales anunciaran cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro, el miércoles 20 de mayo de 2026, en Miami. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Washington ha ofrecido al país ayuda humanitaria por valor de 100 millones de dólares, con la condición de que la Iglesia Católica lo distribuya.

Para José Adán Gutiérrez, analista y miembro principal del Miami Strategic Intelligence Institute, Cuba se encuentra en un punto de inflexión histórico. «¿Se van o no se van? Por primera vez en mi tiempo como analista puedo decir hoy: al Gobierno cubano simplemente no le quedan más opciones».

Raúl Castro, imputado el miércoles por la justicia estadounidense en un caso que data de 1996, es a sus 94 años la encarnación del poder comunista en Cuba. Keystone-SDA

Suiza, ¿mediadora?

Aunque Trump afirma que sería poco probable, una intervención militar de Washington en Cuba sería una violación del derecho internacional. Posición que defiende Suiza, que se remite al Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, según el cual los Estados deben respetar la soberanía de otros Estados en sus relaciones internacionales. Y sobre las sanciones impuestas por Washington, Berna se limita en indicar que si afectan gravemente a la población civil plantean preocupaciones tanto humanitarias como legales.

A pregunta de Swissinfo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza señala que sus buenos oficios están disponibles en caso de solicitud, pero «por razones de discreción, Suiza no se pronuncia más al respecto».

En el pasado los buenos oficios de Suiza han demostrado su valor entre Cuba y Estados Unidos, recuerda el Ministerio de Exteriores de Suiza. FDFA

Exigencia de un cambio

Iván García describe la urgencia de la situación: los cortes de electricidad y la escasez de agua potable y gas para cocinar forman parte de la vida cotidiana. Las farmacias están vacías, el sistema estatal de racionamiento ha colapsado.

García subraya que esta miseria no se debe únicamente al embargo estadounidense. Falta inversión en infraestructura. Mientras que el liderazgo en La Habana ha destinado hasta el 60% del presupuesto estatal a la construcción de hoteles para el turismo, apenas el 16% se ha gastado en educación, salud y agricultura. La inflación galopante también ha devaluado los salarios: un médico o ingeniero a menudo gana, ajustado a la inflación, unos 20 dólares al mes.

Al mismo tiempo, añade, el poder económico se concentra en el conglomerado militar GAESA, que controla la mayor parte de los flujos de divisas y agrava la desigualdad social. Solo una minoría con acceso a divisas o transferencias del extranjero puede abastecerse. La consecuencia es un éxodo histórico: García, a falta de datos concretos, estima que entre 1,8 y dos millones de cubanos han abandonado el país desde 2021.

Las tensiones sociales se desahogan cada vez más en protestas, testimonia el periodista. «Desde las manifestaciones de julio de 2021, parte de la población ya no solo pide alimentos, sino explícitamente un cambio político.»

Cuba necesita urgentemente perspectivas

Santiago ha sido el domicilio de Mark Kuster por años. Swissinfo/Carla Wolff

Mark Kuster, fundador de la ONG suiza CamaquitoEnlace externo, que opera en Cuba desde hace 25 años, observa una falta de perspectivas sin precedentes. La gente sufre a diario, muchas personas ya no pueden más.

Kuster describe escenas cotidianas que él mismo ha observado en Santiago, donde ha vivido con su familia por años: «Los padres y las madres lloran. Se preguntan, ¿cómo puede un niño o una niña ir a la escuela sin suficiente alimento? Quieren perspectivas para sus hijas e hijos».

El reconocido cooperante helvético vive desde hace algunos meses en Suiza, pero el compromiso social de Kuster sigue en Cuba. Su organización ha puesto el énfasis en proyectos de emprendimiento juvenil, entre otros. «Queremos formar el espíritu empresarial en las y los jóvenes para que, cuando llegue la transformación, ya estén preparados para enfrentar el nuevo camino de Cuba», explica. Kuster pide más mercado, menos burocracia y reforzar el Estado de derecho en Cuba.

«Confíen en el pueblo, denle una voz y aprovechen su fuerza. Así podemos construir una nueva Cuba. Hoy el pueblo no es parte del gobierno, y no debería ser así». También advierte de los riesgos de la inacción: ante la magnitud del sufrimiento, la población podría perder el miedo, «y eso es muy peligroso».

El periodista Iván García también ve la salida en una democratización. La cúpula dirigente debe sentarse a la mesa con el pueblo; un referéndum supervisado internacionalmente podría mostrar el camino para salir de la agonía cubana.

La vida en Cuba es un reto diario para las personas más vulnerables. SWI/Carla Wolff

Artículo editado por Marc Leutenegger, adaptado en su versión en español por la propia autora, Patricia Islas.

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