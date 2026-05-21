«En Cuba no aguantamos más»
Mientras la presión de Washington sobre La Habana domina los titulares, como el reciente anuncio de la acusación de asesinato contra Raúl Castro, la crisis sistémica en Cuba lleva a la población al límite de lo soportable. Hambre, cortes de electricidad, olvido, pero con la esperanza por un cambio que la incluya.
La reciente acusación de asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro por hechos ocurridos en 1996 mantiene la tensión entre Washington y La Habana, al tiempo que la preocupación por la situación humanitaria en Cuba crece cada día.
Mostrar más
Raúl Castro, el implacable líder revolucionario cubano
«En el momento en La Habana llevamos más de 10 horas sin electricidad, no hay agua potable. Y el costo de los alimentos se ha vuelto inasequible para la gran mayoría», narra lo sabido el periodista Iván García, en conversación digital con Swissinfo.
Para él, el colapso no es sólo producto de la situación actual, sino el resultado de décadas de deterioro económico y social. «Vivimos en una situación de escasez desde hace 6 años». Pero la situación del país es desesperada a raíz del bloqueo energético impuesto por la Casa Blanca.
El régimen, «sin opciones»
Ante los recientes señalamientos y sanciones de Estados Unidos, el presidente Miguel Díaz-Canel enfatizó el derecho de la isla a la autodefensa. La Habana acusó a Washington a mediados de mayo de preparar el terreno para una intervención militar que «desembocaría en un baño de sangre».
El presidente Donald Trump, ha calificado a Cuba, que se encuentra a 150 kilómetros de la costa de Florida, como una «amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de su país y ha amenazado repetidamente con «tomar el control de Cuba».
Washington ha ofrecido al país ayuda humanitaria por valor de 100 millones de dólares, con la condición de que la Iglesia Católica lo distribuya.
Para José Adán Gutiérrez, analista y miembro principal del Miami Strategic Intelligence Institute, Cuba se encuentra en un punto de inflexión histórico. «¿Se van o no se van? Por primera vez en mi tiempo como analista puedo decir hoy: al Gobierno cubano simplemente no le quedan más opciones».
Suiza, ¿mediadora?
Aunque Trump afirma que sería poco probable, una intervención militar de Washington en Cuba sería una violación del derecho internacional. Posición que defiende Suiza, que se remite al Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, según el cual los Estados deben respetar la soberanía de otros Estados en sus relaciones internacionales. Y sobre las sanciones impuestas por Washington, Berna se limita en indicar que si afectan gravemente a la población civil plantean preocupaciones tanto humanitarias como legales.
A pregunta de Swissinfo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza señala que sus buenos oficios están disponibles en caso de solicitud, pero «por razones de discreción, Suiza no se pronuncia más al respecto».
Exigencia de un cambio
Iván García describe la urgencia de la situación: los cortes de electricidad y la escasez de agua potable y gas para cocinar forman parte de la vida cotidiana. Las farmacias están vacías, el sistema estatal de racionamiento ha colapsado.
García subraya que esta miseria no se debe únicamente al embargo estadounidense. Falta inversión en infraestructura. Mientras que el liderazgo en La Habana ha destinado hasta el 60% del presupuesto estatal a la construcción de hoteles para el turismo, apenas el 16% se ha gastado en educación, salud y agricultura. La inflación galopante también ha devaluado los salarios: un médico o ingeniero a menudo gana, ajustado a la inflación, unos 20 dólares al mes.
Al mismo tiempo, añade, el poder económico se concentra en el conglomerado militar GAESA, que controla la mayor parte de los flujos de divisas y agrava la desigualdad social. Solo una minoría con acceso a divisas o transferencias del extranjero puede abastecerse. La consecuencia es un éxodo histórico: García, a falta de datos concretos, estima que entre 1,8 y dos millones de cubanos han abandonado el país desde 2021.
Las tensiones sociales se desahogan cada vez más en protestas, testimonia el periodista. «Desde las manifestaciones de julio de 2021, parte de la población ya no solo pide alimentos, sino explícitamente un cambio político.»
Cuba necesita urgentemente perspectivas
Mark Kuster, fundador de la ONG suiza CamaquitoEnlace externo, que opera en Cuba desde hace 25 años, observa una falta de perspectivas sin precedentes. La gente sufre a diario, muchas personas ya no pueden más.
Kuster describe escenas cotidianas que él mismo ha observado en Santiago, donde ha vivido con su familia por años: «Los padres y las madres lloran. Se preguntan, ¿cómo puede un niño o una niña ir a la escuela sin suficiente alimento? Quieren perspectivas para sus hijas e hijos».
El reconocido cooperante helvético vive desde hace algunos meses en Suiza, pero el compromiso social de Kuster sigue en Cuba. Su organización ha puesto el énfasis en proyectos de emprendimiento juvenil, entre otros. «Queremos formar el espíritu empresarial en las y los jóvenes para que, cuando llegue la transformación, ya estén preparados para enfrentar el nuevo camino de Cuba», explica. Kuster pide más mercado, menos burocracia y reforzar el Estado de derecho en Cuba.
«Confíen en el pueblo, denle una voz y aprovechen su fuerza. Así podemos construir una nueva Cuba. Hoy el pueblo no es parte del gobierno, y no debería ser así». También advierte de los riesgos de la inacción: ante la magnitud del sufrimiento, la población podría perder el miedo, «y eso es muy peligroso».
El periodista Iván García también ve la salida en una democratización. La cúpula dirigente debe sentarse a la mesa con el pueblo; un referéndum supervisado internacionalmente podría mostrar el camino para salir de la agonía cubana.
Artículo editado por Marc Leutenegger, adaptado en su versión en español por la propia autora, Patricia Islas.
Mostrar más
Nuestro boletín sobre política exterior
Los preferidos del público
Los más discutidos
En cumplimiento de los estándares JTI
Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.