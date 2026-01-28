Explicativo: ¿Qué significa que Suiza preventivamente anuncie congelar eventuales bienes de Nicolás Maduro?

El Gobierno de Suiza ordenó congelar eventuales activos de Nicolás Maduro y su entorno ¿Pero tiene activos en Suiza el líder venezolano depuesto? ¿Y debe Suiza acatar las sanciones impuestas por Estados Unidos?

El 5 de enero, Suiza anunció la orden de congelar «todos eventuales los activos» del exlíder venezolano Nicolás Maduro después de que Estados Unidos lo capturara y lo acusara de tráfico de drogas.

El Gobierno afirmó que las medidas tomadas contra Maduro y otros 36 ciudadanos venezolanos son « cautelares» para evitar que eventuales activos existentes salieran del país. Afirmó que la acción se dirigía contra personas, incluido Maduro, que no habían sido objeto de congelación de activos anteriormente.

Por el momento, no está claro si el expresidente venezolano tiene activos en Suiza. Los abogados con los que habló Swissinfo sugieren que, dadas las sanciones anteriores de Suiza, es poco probable que los bancos locales tengan esos fondos.

¿Qué medidas se habían tomado ya contra Venezuela?

Dos leyes permiten a Suiza congelar los activos de extranjeros: la Ley de Embargo y la Ley de Activos Ilícitos Extranjeros (FIAAEnlace externo).

En 2018, el país se alineó con las sanciones de la Unión Europea contra Venezuela, que incluyen la prohibiciónEnlace externo de suministrar equipos para uso militar o para la represión y la vigilancia internas, así como la imposición de congelaciones de activos y prohibiciones de viaje.

Las medidas de Suiza, en virtud de su Ley de Embargo, fueron una respuesta a las violaciones de los derechos humanos y al debilitamiento del Estado de derecho y la democracia en Venezuela, e identificaron a 69 funcionarios, entre ellos siete ministros y altos cargos, según informó la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) a Swissinfo.

La leyEnlace externo federal también permite que los fondos en poder de personas extranjeras denominadas «políticamente expuestas» o de sus allegados sean congelados, confiscados y devueltos a sus legítimos propietarios si existe el riesgo de que puedan ser transferidos al extranjero.

¿Tiene Maduro realmente fondos en bancos suizos?

El Gobierno no dio ninguna indicación en su anuncio de este mes sobre la existencia de fondos ilícitos en el país por parte de Maduro u otras personas, y los expertos jurídicos sugieren que puede que no haya ninguno.

En sus respuestas escritas a Swissinfo, ni la SECO ni el Ministerio de Asuntos Exteriores especificaron si Maduro tenía activos en Suiza.

«En este momento, no se puede proporcionar ninguna información sobre el importe de los activos en cuestión», dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El experto en lucha contra la corrupción Mark Pieth. Walter Bieri / Keystone

Según el abogado y experto en lucha contra la corrupción Mark Pieth, la retención del dinero de Maduro lleva años prohibida y, en la práctica, la declaración de enero no supone ninguna medida nueva con respecto a las sanciones anteriores.

«En este marco [anterior], cualquier persona que posea activos pertenecientes a Maduro o a miembros de su entorno cercano está legalmente obligada a congelarlos», afirmó Pieth, que ahora dirige un bufete de abogados especializado en delitos de cuello blanco y derecho penal suizo. Un banco que mantuviera esos fondos habría actuado de forma imprudente, poniendo en riesgo su licencia, y cualquier sugerencia de que esta es la primera vez que se congelan los activos de Maduro en Suiza sería engañosa.

«La situación es fundamentalmente diferente cuando se trata de un dictador de un país sancionado», afirmó Pieth. «En ese caso, se aplican restricciones legales adicionales. Por eso digo que la tenencia de activos pertenecientes a Maduro está prohibida desde hace mucho tiempo».

Entonces, ¿por qué Suiza ordena congelar eventuales activos?

El Gobierno afirmó en su comunicado que las últimas personas incluidas en su lista, entre las que se encontraba el expresidente Maduro, no habían sido nombradas anteriormente como objeto de sanciones.

Alain Macaluso, abogado y director del Centro de Derecho Penal de la Universidad de Lausana. ptan.ch

Según la ley, el Gobierno suizo puede ordenar la congelación de los activos de los líderes cuando un Gobierno extranjero o sus miembros han perdido el poder y hay motivos para creer que los activos se han adquirido mediante corrupción u otros delitos penales, afirmó Alain MacalusoEnlace externo, abogado y director del Centro de Derecho Penal de la Universidad de Lausana. La ley no se aplica automáticamente a todos los dictadores ni cubre a los que aún están en el poder, afirmó.

Ahora que Estados Unidos ha destituido, detenido y acusado a Maduro, Suiza se está asegurando de estar preparada para cualquier otra demanda de fiscales o gobiernos extranjeros.

«La decisión de las autoridades suizas de congelar eventuales activos es una medida preventiva especial, vinculada a la posibilidad de una futura solicitud de asistencia judicial recíproca», afirmó Katia VillardEnlace externo, profesora asociada del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Ginebra. «Es importante tener en cuenta que el hecho de que un líder pueda tener dinero en bancos suizos no significa que los bancos estén reteniendo fondos ilícitos».

Katia Villard, profesora asociada del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Ginebra. DR

¿Está Suiza obligada a cumplir las sanciones impuestas por Estados Unidos o por otros países?

Aunque Maduro haya sido sancionado por terceros países, como Estados Unidos, Suiza no está legalmente obligada a cumplir dichas sanciones. La Confederación Suiza no estaría sujeta a las denominadas sanciones secundarias, en las que se toman medidas contra terceros que mantienen relaciones con las personas sancionadas.

Según Pieth, los bancos suizos seguirían siendo cautelosos ante la posibilidad de verse afectados por sanciones secundarias o medidas de la FINMA,Enlace externo la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero del país, por lo que tienden a evitar cualquier relación con estas personas. También señaló medidas coercitivas anteriores para demostrar que Suiza ya ha adoptado una postura firme con respecto a los fondos venezolanos.

«Los bancos que gestionaron el dinero del petróleo venezolano pagaron un alto precio», afirmó. En casos anteriores, se investigó a decenas de bancosEnlace externo por manejar dinero vinculado a la petrolera estatal venezolana, y el banco BSIEnlace externo perdió su licencia como parte de una investigación internacional. Si bien la Ley de EmbargoEnlace externo obliga a los suizos a cumplir con las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, no existe la obligaciónEnlace externo de seguir plenamente las medidas de la UE u otros organismos. Las listas de personas o entidades afectadas por las medidas pueden acortarse para satisfacer las necesidades de la política exterior suiza.



Las sanciones son aplicadas por la SECO, mientras que la FINMA actúa como supervisor independiente del mercado financiero suizo, supervisando el cumplimiento por parte de los bancos de la congelación de activos.

¿Qué ocurre con el dinero ilícito que se encuentra en los bancos suizos?

La Confederación Suiza se enfrentó por primera vezEnlace externo a la cuestión de la devolución de activos ilícitos en 1986, comenzando con el caso del antiguo dictador filipino Ferdinand Marcos. A este le siguieron los casos del exdictador haitiano Jean-Claude Duvalier y su círculo, así como del dictador de Zaire Mobutu Sese Seko. Desde entonces, Suiza ha aplicado una política de congelación provisional de los activos vinculados a regímenes y líderes autocráticos derrocados.



Si bien la decisión de congelar los activos está clara en la legislación suiza, su destino no lo está tanto.

Según Pieth, si se encontrara algún fondo vinculado a Maduro, la cuestión sería si se enviaría a Estados Unidos o se devolvería a Venezuela. Lo más probable es que permanecieran congelados hasta que se estableciera un gobierno estable en Venezuela, afirmó.

«No existe una base jurídica clara para que estos activos se transfieran a Estados Unidos», añadió Pieth. Si se determina que los activos se adquirieron de forma ilícita y están sujetos a confiscación, Suiza podría entablar negociaciones con un Estado extranjero para llegar a un acuerdo de restitución, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores a Swissinfo. «Los activos deben beneficiar a la población y no deben volver a canalizarse hacia la corrupción», recordó.

Editado por Tony Barret/ac, adaptado por Patricia Islas

