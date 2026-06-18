Firma digital de EE.UU. e Irán de su memorándum de entendimiento

Acuerdo entre Irán y EE. UU.: Suiza puede desempeñar un papel importante, afirma el ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis. Keystone-SDA

Estados Unidos e Irán firmaron la noche del miércoles un memorándum de entendimiento (MoM). En un principio, estaba previsto que la firma tuviera lugar en Bürgenstock, Suiza. Sin embargo, se mantiene la cita en suelo helvético para negociaciones preliminares.

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Bürgenstock será sede de discusiones sobre la puesta en marcha del memorándum de entendimiento entre las partes.

El ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignazio Cassis, indicó que Suiza tiene un papel que desempeñar en las negociaciones en curso entre Irán y Estados Unidos tras la firma digital del memorándum de entendimiento que busca sentar las bases para la paz entre EE.UU. e Irán.

«Por supuesto, estamos encantados», sobre esta firma, declaró Cassis mientras asistía a una conferencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Viena.

La firma del Memorándum de Entendimiento es «sólo un primer paso», añadió. «Tendremos que esperar unas semanas para ver si se mantiene el alto el fuego».

La volátil situación entre el Líbano e Israel también sigue siendo incierta. Pero Suiza puede aprovechar su experiencia durante las conversaciones detalladas, señaló Cassis. Berna ha representado los intereses de EE. UU. en Irán desde 1979.

Hasta ahora, Pakistán y Catar han sido actores clave para lograr el acuerdo. Se espera que el estrecho de Ormuz se reabra por completo en los próximos días. Sin embargo, aún quedan por aclarar algunos puntos clave.

Este es el caso de la cuestión nuclear. «No queremos que Irán tenga armas nucleares. Este punto aún no se ha resuelto», afirmó la ministra de Asuntos Exteriores austriaca, Beate Meinl-Reisinger, que participaba en una mesa redonda junto a Cassis.

Está prevista para el viernes en el Bürgenstock una ceremonia para celebrar la firma del memorando de entendimiento. A ella podrían asistir el jefe de la delegación iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, y, posiblemente, el presidente de EE. UU., Donald Trump.

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Los tres hombres ya han firmado el documento de forma electrónica, que es «muy general» y tiene una extensión de aproximadamente «una página y media», según JD Vance. Ambas partes se han dado un plazo de dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo.

Según la agencia AFP, el texto del memorando de entendimiento, hecho público el miércoles por ambas partes, prevé que Estados Unidos suspenda, desde su firma, las sanciones sobre la venta de petróleo iraní, y que posteriormente levante el conjunto de sus sanciones en caso de que se concluya un acuerdo definitivo, al término de un período de negociaciones de 60 días. Por su parte, Irán deberá permitir, en un plazo de 30 días, el pleno restablecimiento de la circulación marítima en el estratégico estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo persistente pesa sobre la economía mundial. El texto prevé igualmente conversaciones sobre la cuestión nuclear y sobre un fondo para la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán.

Adaptado por Patricia Islas

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