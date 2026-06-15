Ginebra acogerá la firma del tratado de paz entre Irán y EE. UU.

El tratado de paz permitiría el paso por el estrecho de Ormuz Keystone-SDA

Estados Unidos e Irán tienen previsto poner fin a las hostilidades mediante la firma de un tratado de paz este viernes en la ciudad suiza de Ginebra.

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Las dos partes beligerantes han acordado el cese de hostilidades en todos los frentes: esto es lo que se sabe actualmente sobre el acuerdo de paz.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, escribió en la red social X: «Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que se ha alcanzado el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán».

El presidente de EE. UU., Donald Trump, confirmó posteriormente la conclusión del acuerdo en su plataforma TruthSocial. La ceremonia oficial de firma del acuerdo marco está prevista para el 19 de junio en Suiza, anunció Sharif.

Aún no está claro quién viajará a Ginebra el viernes para la ceremonia de firma en representación de EE. UU. El vicepresidente JD Vance declaró a Fox News que esto aún está por determinar. «Sin duda tengo previsto estar allí, pero es posible que el propio presidente también esté presente», afirmó.

Sharif declaró que ambas partes se habían comprometido a poner fin de forma inmediata y definitiva a las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. Aún no está claro si Israel ha aceptado esta condición.

El estrecho de Ormuz, crucial para el comercio mundial de petróleo y gas, no se reabrirá hasta después de la firma formal del acuerdo nuclear con Irán el viernes. Esto se debe a los trabajos necesarios de desminado, según explicó Trump. Posteriormente, el petróleo volverá a fluir libremente, lo que beneficiará a la región y al mundo, añadió.

Inicialmente no se dieron a conocer los detalles del contenido del acuerdo. El acuerdo marco es un paso provisional y pretende servir de punto de partida para conversaciones en profundidad entre Washington y Teherán. Según los medios de comunicación, se espera que el acuerdo prolongue el frágil y repetidamente violado alto el fuego por 60 días y proporcione un punto de partida para las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Según se informa, el acuerdo no incluye ninguna limitación del programa de misiles iraní. Estados Unidos liberaría inmediatamente una parte de los activos iraníes congelados, pero la cantidad exacta aún no está clara. Sin embargo, no se dice que Irán se haya comprometido a dejar de apoyar a las milicias regionales.

Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia declararon su disposición a apoyar la reanudación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz tras el acuerdo. Esto incluye «una misión puramente defensiva e independiente para fomentar la navegación mercante y llevar a cabo la remoción de minas», según afirmaron en una declaración conjunta el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

También hubo reacciones positivas por parte de Catar, que actuó como mediador en el conflicto. El primer ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani acogió con satisfacción el acuerdo.

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Adaptado por Patricia Islas

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