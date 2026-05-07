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Política exterior

Helvetistan, una alianza clave para Suiza

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Exploro las relaciones internacionales centrándome en Suiza, llevo a cabo investigaciones periodísticas y realizo entrevistas profundamente personales sobre los temas más complejos. Más de 25 años en el periodismo. Graduada de la Facultad de Periodismo de la Universidad Estatal de Moscú y del Instituto de Prensa Francesa en París. Expresentadora de TV/radio en Francia y Rusia. Soy autora publicada y creadora documental que ha entrevistado a presidentes y a estrellas de rock.

Superviso la distribución y los canales de medios sociales para la redacción en inglés y escribo artículos de noticias en inglés. Estudié lenguas modernas, literatura inglesa y rusa, luego completé una Maestría en Periodismo Internacional en Cardiff. Después de eso, trabajé para BBC Education en Manchester durante algunos años antes de mudarme a Suiza.

(versión en español)

Helvetistan es un nombre informal que se utiliza para referirse al grupo de países cuya voz representa Suiza en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), dos de las principales instituciones financieras multilaterales del mundo.

Este bloque de voto —también conocido como circunscripción— se creó en 1992, cuando Suiza se incorporó al Banco Mundial y al FMI. Desde entonces, el país alpino lidera esta alianza, compuesta por varios países de Europa y Asia Central: Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Polonia, Serbia y Montenegro, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

En la práctica, esto significa que Suiza no solo defiende sus propios intereses dentro de estas instituciones, sino que también coordina posiciones, representa preocupaciones compartidas y participa en la toma de decisiones en nombre de todo el grupo. Estas decisiones abarcan desde la aprobación de préstamos y ayudas financieras hasta la definición de normas medioambientales, sociales y de gobernanza que influyen en proyectos en todo el mundo.

>>>Más detalles sobre el papel de los bancos de desarrollo en este artículo:

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Edición del video: Virginie Mangin, adaptación de la versión video en español, Patricia Islas

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