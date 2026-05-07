Helvetistan, una alianza clave para Suiza
Helvetistan es un nombre informal que se utiliza para referirse al grupo de países cuya voz representa Suiza en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), dos de las principales instituciones financieras multilaterales del mundo.
Este bloque de voto —también conocido como circunscripción— se creó en 1992, cuando Suiza se incorporó al Banco Mundial y al FMI. Desde entonces, el país alpino lidera esta alianza, compuesta por varios países de Europa y Asia Central: Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Polonia, Serbia y Montenegro, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
En la práctica, esto significa que Suiza no solo defiende sus propios intereses dentro de estas instituciones, sino que también coordina posiciones, representa preocupaciones compartidas y participa en la toma de decisiones en nombre de todo el grupo. Estas decisiones abarcan desde la aprobación de préstamos y ayudas financieras hasta la definición de normas medioambientales, sociales y de gobernanza que influyen en proyectos en todo el mundo.
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Los bancos de desarrollo: ¿qué papel desempeñan y cuál es su impacto?
Edición del video: Virginie Mangin, adaptación de la versión video en español, Patricia Islas
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