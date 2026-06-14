Incendio de un coche en la protesta contra el G7 en Ginebra

La manifestación en Ginebra tuvo lugar para protestar contra el G7. Keystone-SDA

El domingo, durante una manifestación contra el G7 celebrada en la ciudad suiza de Ginebra, algunas personas participantes incendiaron un coche y rompieron los cristales de un banco.

3 minutos

Keystone-SDA Otros idiomas: 2 English en Protesters smash windows and set car ablaze in anti-G7 protest in Geneva leer más Protesters smash windows and set car ablaze in anti-G7 protest in Geneva

Français fr Des heurts lors de la manifestation contre le G7 à Genève original leer más Des heurts lors de la manifestation contre le G7 à Genève

En la manifestación, fueron lanzaron objetos contra la policía, entre ellos bicicletas, según informó la agencia de noticias Keystone-ATS. También se escucharon explosiones y se denunciaron diversos actos de vandalismo, incluidos daños a un banco.

La marcha, que partió del parque Mon Repos en Ginebra, reunió a miles de personas en respuesta a una convocatoria de la coalición No-G7, que agrupa a unas 60 organizaciones.

Según la coalición No-G7, la manifestación reunió a unas 20.000 personas, mientras que la policía cifró en 7.000 las personas que participaron al inicio de la marcha.

La procesión estaba formada por una multitud ruidosa y colorida, en la que estaban representadas todas las generaciones. Las consignas y pancartas criticaban al G7 y pedían una «respuesta» contra el fascismo, el imperialismo y el capitalismo.

Trump gigante

El recorrido de la manifestación, de cinco kilómetros, limitado al margen derecho de Ginebra, pasó por la Place des Nations, frente al edificio de las Naciones Unidas, antes de regresar al punto de partida.

Un vehículo, situado al final de la marcha, llevaba en el techo una efigie gigante de Donald Trump sosteniendo un cóctel cubano y con una araña israelí aferrada a él.

Las autoridades de Ginebra y la coalición No-G7 necesitaron meses de conversaciones para ponerse de acuerdo sobre el recorrido de la manifestación. Los activistas acabaron aceptándolo, prefiriendo una manifestación autorizada a una prohibición que tenía a todo el mundo preocupado por motivos de seguridad.

Fuerte presencia policial

Alrededor de 1.000 agentes de la policía de Ginebra y refuerzos de otras fuerzas policiales cantonales vigilaron la manifestación.

En su lista de reivindicaciones, la coalición ha pedido la disolución del G7 y ha protestado contra la difícil situación de la población civil en la Franja de Gaza. Estados Unidos e Israel son el centro de las críticas. Los activistas quieren que los Estados occidentales impidan que las bases estadounidenses en su territorio se utilicen para bombardear Irán y que rompan sus relaciones comerciales con Israel.

Ginebra sigue traumatizada por los disturbios de 2003 al margen de la cumbre del G8 de Evian. Esta vez, muchas tiendas del centro de la ciudad han levantado barreras protectoras.

Múltiples reivindicaciones

En términos más generales, la coalición ha planteado reivindicaciones sociales. Pide a los países del G7 que salvaguarden el derecho a la huelga, refuercen la protección social, garanticen el salario mínimo y ofrezcan ayudas a las personas que forman parte de la fuerza laboral afectada por los efectos del cambio climático.

También se solicitó la defensa internacional del derecho al aborto, un plan para combatir la violencia de género y sexual y la condena de todos los actos contra las personas LGBTIQ, así como atención transformadora que sea cubierta por el seguro médico.

Los preferidos del público Los más discutidos