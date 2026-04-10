«Esta guerra no ha servido para nada y ha reforzado a Irán», opina el experto Jean-Paul Chagnollaud

Una multitud que sostiene banderas iraníes se reúne durante una manifestación en apoyo a la nominación del ayatolá Mojtaba Jamenei como sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Estados Unidos e Irán acordaron el martes por la noche un alto el fuego de dos semanas, poco antes de que expirara el ultimátum de Donald Trump. Para algunos expertos, este último giro de 180 grados del presidente estadounidense refuerza la posición de Teherán.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

6 minutos

Delphine Gendre, Cédric Guigon, Emilie Délétroz, RTS Otro idioma: 1 Français fr Jean-Paul Chagnollaud: «Cette guerre n’a servi à rien et a renforcé l’Iran» original leer más Jean-Paul Chagnollaud: «Cette guerre n’a servi à rien et a renforcé l’Iran»

Tras amenazar el martes con aniquilar «toda una civilización», el presidente estadounidense anunció durante la noche que suspendería los bombardeos durante quince días a cambio de la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz para permitir de nuevo el paso del petróleo. Teherán también ha presentado a Washington un plan de diez puntos. Está previsto debatirlo este viernes en Pakistán.

>>>A fondo sobre las implicaciones de este conflicto en este artículo de Swissinfo sobre la situación en Ormuz:

Mostrar más

Mostrar más Ginebra internacional La tensión en el estrecho de Ormuz pone a prueba a Suiza Este contenido fue publicado en El estrecho de Ormuz ha estado prácticamente cerrado durante más de un mes. ¿Qué ha supuesto eso para Suiza, pieza clave del comercio mundial y de la ayuda humanitaria? leer más La tensión en el estrecho de Ormuz pone a prueba a Suiza

Para el especialista en Oriente Próximo Jean-Paul Chagnollaud, estas nuevas negociaciones demuestran que «esta guerra no ha servido para nada». «Volvemos a negociar como antes de la guerra, salvo que los iraníes tienen más cartas que jugar en este asunto, empezando por la cuestión de Ormuz», declaró el miércoles en el programa informativo La Matinale de la radiotelevisión pública suiza RTS, unidad de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión, a la que pertenece también Swissinfo.

«Podemos ver claramente que esta guerra ha dificultado las cosas y ha fortalecido a Irán», prosiguió el presidente honorario del Instituto de Investigación de Estudios del Mediterráneo y el Oriente Medio (iReMMO, en sus siglas en francés).

>>>La entrevista en La Matinale, en francés:

Contenido externo

Mientras que Donald Trump prometió en enero ayudar a los iraníes a hacer frente al régimen represivo de Teherán, ahora «está claro que han sido completamente abandonados», añade, lo que podría beneficiar a la República Islámica.

Esta observación es compartida por Agnès Levallois, presidenta del iReMMO. Según ella, la población iraní se debate actualmente entre dos sentimientos. «Hay alivio ante la idea de dejar de ser bombardeados las 24 horas del día, y al mismo tiempo una gran preocupación por el hecho de que el régimen iraní salga reforzado de esta secuencia, con los Guardias de la Revolución a la cabeza, y con el riesgo de que la represión de la sociedad iraní continúe aún con más fuerza», señala.

>> La entrevista a Agnès Levallois en el programa Tout un monde, también de la radiotelevisión pública RTS, en francés:

Contenido externo

Concesiones de ambas partes

Aunque al principio la guerra era muy asimétrica, con Irán en una posición débil frente al poderío de Estados Unidos e Israel, ahora las cosas han cambiado un poco. «Está claro que los débiles en esta relación asimétrica tienen la capacidad de imponer un cierto número de puntos», afirma Jean-Paul Chagnollaud. «Y, en particular, relativiza lo que estaba en el centro de todo, es decir, el poder nuclear militar».

Las condiciones impuestas por Irán incluyen la aceptación del enriquecimiento de uranio, así como el principio de no agresión, el mantenimiento del control iraní del estrecho de Ormuz y compensaciones financieras.

Aunque la guerra haya reforzado la posición de Irán, todavía no se puede hablar de una verdadera victoria, señala Agnès Levallois, que «no ve a los mandos estadounidenses aceptando el plan tal como lo han presentado los iraníes».

Mostrar más

Mostrar más Política exterior Nuestro boletín sobre política exterior Suscríbase a nuestro boletín si desea recibir información y artículos de a fondo sobre la política exterior suiza. leer más Nuestro boletín sobre política exterior

En su opinión, ambos países han tenido que hacer concesiones para llegar a este anuncio de alto el fuego. «La prioridad de Donald Trump es conseguir la apertura del estrecho de Ormuz, y está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo», ha añadido, «pero esto es un alto el fuego. Es una gran concesión por parte de Irán, que quería la paz inmediata y no un alto el fuego».

Pérdida de credibilidad

Para las dos voces expertas, Donald Trump se ha visto obligado a ceder en algunos puntos para salir de esta guerra en la que se ha visto «atrapado». «Es un hombre de negocios, no le gusta la guerra. Se ha visto atrapado en esta guerra por subestimar a su adversario y ahora tiene que encontrar una salida», explica Agnès Levallois.

No es la primera vez que el presidente estadounidense da un ultimátum antes de dar un giro de última hora. «No sé si se está acobardando, o si se trata de la estrategia de negociación que siempre ha utilizado en los negocios, y que [también] utiliza en el mundo de la diplomacia», se pregunta Agnès Levallois. «El problema es que la situación, evidentemente, es muy diferente y no podemos aplicar en absoluto estos métodos [en las negociaciones diplomáticas]».

Para Jean-Paul Chagnollaud, esta técnica mina la credibilidad de Donald Trump y podría tener consecuencias en las relaciones internacionales. «Creo que es un personaje peligroso, absolutamente errático e inestable», afirma, «su credibilidad está obviamente profundamente dañada a nivel internacional».

La Administración estadounidense, «desfasada» Jean-Paul Chagnollaud también señala que algunos miembros de la administración estadounidense han sido «colocados en papeles que les superan», como el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. «Entre los responsables de la toma de decisiones, tienes a personas que son hombres de negocios, que no saben nada de relaciones internacionales y, en particular, que no saben nada de cuestiones nucleares militares y que son en parte responsables del fracaso de estas negociaciones justo antes de la guerra», afirma Jean-Paul Chagnollaud. Hoy, con esta guerra, el especialista en Oriente Medio teme un punto de inflexión nuclear en la región, que ponga en peligro el Tratado de No Proliferación (TNP) de 1968. «Cuando vean que una potencia nuclear ataca a un Estado no nuclear, muchos querrán dotarse de un arma nuclear, porque parece ser la mejor manera de proteger su integridad territorial», opina.

Adaptación en español: Patricia Islas

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI