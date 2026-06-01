Kiev rastrea las ganancias que sus oligarcas han escondido en Suiza

La justicia suiza ha concedido la razón al fisco ucraniano en todos los procedimientos iniciados por Kiev para recuperar ingresos que algunas de sus empresas han evadido. Keystone / Peter Klaunzer



Personas con altos cargos directivos en empresas ucranianas están retirando dividendos a través de empresas ficticias chipriotas para trasladarlos después a la banca Suiza. Kiev ha solicitado el apoyo de Berna para compartirle información sensible sobre este tipo de montajes en al menos siete casos.

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Yuriy Kosyuk, de 57 años, es un «Héroe de Ucrania», una suprema distinciónEnlace externo concedida por el Estado. En 2014 ocupó un alto cargo en la administración presidencial durante el mandato de Petro Poroshenko, y ha logrado sobrevivirEnlace externo a todas las transiciones políticas posteriores. Hoy, bajo el mandato de Volodímir Zelenski, es una de las personas más poderosas de Ucrania.

Kosyuk es propietario de MHP, la principal productora avícola del país. Pero a partir del 13 de marzo del 2026 comprendió que ya no contará más con Suiza para proteger sus secretos fiscales de la mirada atenta de Kiev.

Yuriy Kosyuk es el último blanco de una oleada de requerimientos de asistencia fiscal que Ucrania ha hecho a Suiza. En una sentenciaEnlace externo recientemente publicada, el Tribunal Federal (TF) helvético desestimó el recurso que habían interpuesto siete empresas del grupo MHP para impedir que la Administración Federal de Contribuciones (AFC) compartiera con Kiev información privada en posesión de un banco suizo.

Oleada de solicitudes dirigidas a Suiza

El caso Kosyuk es solo uno entre varios. De acuerdo con investigaciones realizadas por el diario Gotham City en los archivos del Tribunal Administrativo Federal (TAF) y del Tribunal Federal, el Servicio Fiscal Estatal de Ucrania (STSU) ha presentado al menos siete requerimientos de asistencia fiscal ante las autoridades suizas desde 2021, cinco de ellas se concentraron en el año 2024.

Del total, seis están relacionadas con montajes de evasión fiscal que repiten un esquema muy específico, que permite a las grandes empresas ucranianas reducir de una forma muy significativa los impuestos que pagan a Kiev sobre sus dividendos y los intereses que generan.

Una sociedad fantasma chipriota

En vez de distribuir sus beneficios entre la comunidad de accionistas que tienen en Ucrania y pagar una retención en la fuente del 15%, estas empresas transfieren sus ganancias a una empresa con sede en Chipre, que figura oficialmente como accionista o como acreedora. Dado que existe un convenio para evitar la doble tributación entre Kiev y Nicosia, esto reduce la carga tributaria a una tasa máxima de entre 2 y 5% solamente.

El problema es que la sociedad chipriota es ficticia, y su única razón de ser es recibir dinero. Las cuentas bancarias que albergarán los fondos que recibe no están en Chipre, sino en Suiza. La banca helvética resguarda pues todos los documentos importantes (estados de cuenta bancarios, poderes, identidad real de las personas propietarias) que evidencian que quienes reciben el beneficio final están en Ucrania y que tendrían que haber pagado, por lo tanto, una tasa del 15 %.

Kiev, la gran ganadora

Las sentencias otorgadas por el Tribunal Administrativo Federal dibujaron un escenario que se repite. En un caso juzgado en abril del 2026, el STSU solicitó los estados de cuenta bancarios de cuatro filiales de un grupo empresarial ucraniano que habían pagado intereses a una empresa ficticia chipriota entre 2019 y 2023, lo hicieron a una tasa preferencial del 2%. Otra empresa transfirió alrededor de 13 millones de dólares de intereses entre 2018 y 2021 que son escrutados. Una tercera, comercializadora de hidrocarburos, está actualmente en la mira.

De los siete procedimientos, todas las resoluciones fueron a favor de Kiev. Cuatro recursos interpuestos fueron totalmente desestimados. Otros tres, fueron admitidos solo parcialmente por problemas de forma. Del total, el único caso llevado ante el Tribunal Federal -el de MHP- se resolvió el pasado mes de marzo también otorgando la victoria al fisco ucraniano.

El esfuerzo de la guerra

La razón de la persecución fiscal que está en curso es clara. Desde que Rusia invadió a Ucrania, el fisco ucraniano dejó de ser un servicio administrativo más: se convirtió en un engranaje esencial para la maquinaria de la guerra. Cada persona que tributa en Ucrania está financiando la guerra a través del pago de un impuesto militar del 5% que se deduce su nómina.

En 2025, la Agencia Tributaria consiguió recaudarEnlace externo 163.600 millones de grivnas (2.900 millones de francos suizos) a través del cobro de este gravamen militar, lo que equivale a 22 días de gasto en defensa. Esta tasa impositivaEnlace externo del 5%, introducida en diciembre del 2024 (superior al 1,5% que se cobraba antes por este concepto), no grava los beneficios de las empresas: grava la totalidad de los ingresos de las personasEnlace externo individualmente, lo que incluye los salarios, pero también los intereses bancarios, cobros de alquiler y cualquier otro dividendo que obtenido en Ucrania.

Esto explica la ironía de la situación: el gravamen militar del 5% es cobrado sobre cada nómina ucraniana, pero no afecta en absoluto las ganancias que grupos como MHP están desplazando a Suiza a través de sociedades ficticias chipriotas. Al menos, hasta este momento.

Durante los primeros 10 meses del 2025 se han llevado a cabo más de 12.000Enlace externo inspecciones fiscales. Y se tienen programadas 4.500 auditorías en 2026.

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Adaptado del francés por Andrea Ornelas. Revisado por Carla Wolff.

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