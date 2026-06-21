La cumbre entre Irán y EE. UU. en Bürgenstock ha dado oficialmente comienzo

La cumbre entre Irán y EE. UU. celebrada en Bürgenstock, Suiza, ha dado comienzo oficialmente. Keystone-SDA

Las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en la localidad suiza de Bürgenstock comenzaron oficialmente el domingo por la tarde.

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Entre los asistentes se encontraban el vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Ghalibaf, así como los primeros ministros de Catar y Pakistán.

Estados Unidos e Irán iniciaron una ronda de conversaciones con los dos mediadores, según informó la agencia de noticias Keystone-SDA. La reunión tiene como objetivo dar inicio a dos meses de negociaciones, tras el memorándum de entendimiento firmado por ambos países el miércoles para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

En su discurso de apertura, Vance se refirió a una «reunión histórica». Hizo un llamamiento a «pasar página» en Oriente Medio.

Las negociaciones comenzaron cuatro días después de que los presidentes Donald Trump y Massoud Peseschkian firmaran el miércoles en Versalles un acuerdo marco para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El objetivo es alcanzar un acuerdo definitivo, en particular sobre el programa nuclear de Irán, pero también sobre el levantamiento de las sanciones y la liberación de los activos iraníes por parte de EE. UU.

Suiza estuvo representada por el ministro de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, quien saludó a su homólogo iraní, Abbas Araghtschi, y a Vance.

Hasta 2.000 miembros de las fuerzas armadas y de la policía se encargaron de la seguridad en las instalaciones del complejo turístico de Bürgenstock, en el cantón suizo de Nidwalden.

Las conversaciones en Bürgenstock probablemente duraran «algunos días», declaró Vance a los medios de comunicación. Añadió que él podrá permanecer en Suiza «uno o dos días».

Esperaba que se lograran avances en la cuestión nuclear y en el alto el fuego en el Líbano. Estos eran, en su opinión, los dos puntos principales en los que se centrarían las discusiones.

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Adaptado por Patricia Islas

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