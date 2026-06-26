La flota suiza renueva sus reglas

La Celerina, un buque de carga con bandera suiza en el puerto brasileño de Santarém Keystone/AP Photo/Andre Penner

Enmarcada en la estrategia del Consejo Federal (órgano Ejecutivo) para hacer más competitiva la marina mercante suiza, una modificación de la ordenanza que entrará en vigor en julio abrirá la puerta a que numerosos armadores registren sus buques bajo bandera helvética.

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Gian Paolo Driussi, RSI Otros idiomas: 2 Deutsch de Schweizer Hochseeflotte: Die Regeln ändern sich leer más Schweizer Hochseeflotte: Die Regeln ändern sich

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Suiza, pese a no tener salida al mar, cuenta con una flota mercantil. Sin embargo, años de crisis la han reducido considerablemente y ahora el Consejo Federal quiere relanzarla. La nueva estrategia, orientada a reforzar la competitividad de la marina mercante, pasa por flexibilizar los criterios para que los buques puedan navegar bajo la bandera de la Confederación.

Fin de las ayudas federales

El Parlamento concluyó, el martes 9 de junio, la revisión de la Ley Federal de Abastecimiento EconómicoEnlace externo, poniendo fin a las ayudas federales para los buques de alta mar que navegan bajo la bandera de la Confederación. Este es el primer punto, que conduce directamente al segundo: el fin de este apoyo, materializado en forma de garantías estatales, viene acompañado de una nueva estrategia, cuya piedra angular fue establecida por el Gobierno a finales de mayoEnlace externo. Se trata de una modificación de la ordenanza que entrará en vigor el 1 de julio y que abrirá la puerta a que numerosos armadores registren sus buques bajo bandera helvética.

De la flota «más singular del mundo» a una decena de buques mercantes

Hasta hace algunos años, la flota suiza era conocida como la más singular del mundo: la mayor perteneciente a un país sin litoral marítimo. El respaldo político nació en 1941 a partir de un acuerdo con la economía privada: garantías financieras a cambio de flexibilidad en las rutas en caso de crisis de abastecimiento. Hacia 2010, el propio sector entró en crisis, lo que provocó la venta apresurada de varios buques y, en consecuencia, importantes pérdidas para la Confederación. La exposición total estimada ascendía a 800 millones de francos. De ese contexto surgió una nueva estrategia destinada a relanzar la flota, que entretanto se ha reducido de los 50 buques mercantes iniciales a la decena actual.

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La nueva estrategia del Consejo Federal

De este modo, se deja atrás una estrategia orientada a garantizar el abastecimiento del país y se adopta otra, centrada en la competitividad económica.

En Suiza operan más de 50 armadores que controlan alrededor de un millar de buques. Sin embargo, para navegar bajo bandera de la cruz blanca es necesario que tanto la propiedad como el armador (la persona o empresa que gestiona el mercante) sean suizos. Con la modificación introducida, también podrán inscribirse en el registro naval suizo buques de propiedad extranjera, una decisión que ya ha sido adoptada mediante ordenanza.

A nivel legislativo, además, se está revisando el conjunto de requisitos necesarios. Pero surge una gran pregunta: ¿qué seguirá siendo suizo en un barco que navegue bajo bandera suiza?

La respuesta es: un símbolo asociado a las fortalezas de Suiza en materia de fiabilidad, servicios e innovación, junto con nuevos modelos de negocio para los armadores. En el plano económico, la operación también reporta beneficios claros para las arcas públicas, ya que la inscripción en el registro suizo genera ingresos fiscales. Entre los cantones potencialmente más beneficiados figura el Tesino.

La consecuencia inmediata es que será más sencillo que los buques naveguen bajo bandera helvética, algo que interesa directamente a los armadores, según explicó a en el programa de radio RSI, Vincenzo Romeo, armador y director ejecutivo de Nova Marine CarriersEnlace externo, con sede en Lugano.

«Ya sería un primer paso para revitalizar el negocio del transporte marítimo mercante en Suiza. El beneficio para la economía suiza no debe medirse únicamente en términos fiscales, sino también por su efecto multiplicador en las actividades vinculadas, porque la Confederación es sinónimo -y puedo dar fe de ello- de estabilidad, de una burocracia clara y fácilmente comprensible con la que es sencillo trabajar, algo que los armadores valoran enormemente. Ese efecto multiplicador también se traduciría en el desarrollo de nuevas estructuras».

Pero… ¿Son suficientes la estabilidad y una burocracia sencilla para convencer a alguien de trasladar sus barcos a la bandera suiza?, le preguntó la RSI.

Para el directivo del Tesino no se trata de ausencia de burocracia, sino de su claridad:

«Hay países con una estructura administrativa reducida, pero aun así resulta complejo relacionarse con las instituciones. Llevo 22 años viviendo en Suiza y mi empresa tiene su sede central en Lugano. Es un sistema administrativo con el que es fácil interactuar, encontrar soluciones y explicar las dificultades que puede enfrentar una compañía como la nuestra. El problema para los armadores es que no tienen una base fija en un solo país, ya que nuestras naves operan en todo el mundo. Por eso necesitamos flexibilidad y la posibilidad de mantener una relación fluida con el Estado de bandera sin importar dónde se encuentren nuestros buques. Uno de los principales puntos fuertes de Suiza es su red diplomática desplegada a nivel global»

La empresa Nova Marine Carriers cuenta con unas 70 u 80 embarcaciones, ninguna de las cuales navega bajo bandera suiza. ¿Contempla la posibilidad de registrar alguna bajo pabellón helvético?, continuó el reportero.

«Como decía, este es apenas el primer paso. Debe complementarse con una reforma que en muchos países se conoce como Tonnage Tax, un impuesto de carácter forfettario aplicado a los buques (NdR: en 2024 el Parlamento suizo rechazó definitivamente la implementación del impuesto al tonelaje y mantuvo su sistema tradicional de impuestos corporativos). Italia, por ejemplo, cuenta con este sistema, ya que los barcos no operan únicamente en rutas nacionales, sino que navegan por todo el mundo. De ahí surge el principio según el cual el Estado cuya bandera enarbola el buque aplica un impuesto fijo, dado que la ganancia -o la ganancia estimada- no se genera necesariamente en el país donde la nave está registrada».

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Adaptado del italiano por Norma Domínguez. Revisado por Carla Wolff.

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