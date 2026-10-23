La pugna entre China y Estados Unidos por las tierras raras amenaza a la industria suiza

En 2024, China fue responsable de alrededor del 60% de la producción mundial de minas de tierras raras y del 90% de la capacidad de separación y refinado. EPA / Qilai Shen

La pugna entre China y Estados Unidos por el control de las tierras raras entraña riesgos crecientes para el suministro de materiales esenciales para los sectores suizos de alta tecnología.

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En julio, el presidente estadounidense Donald Trump dejó clara, con su estilo inconfundible, la importancia del magnetismo ante un grupo de inversores del sector de la defensa reunidos en Pensilvania.

«Espero que fabriquen imanes. Alguien por ahí, eso espero. Sois gente brillante. Imanes. Fabricad imanes, ¿vale? Os diré cómo ganar dinero. Fabricad imanes. Estáis haciendo muchas cosas estupendas. Fabricad imanes. Porque hay una cosa que no tenemos, aunque estamos cerca de conseguirla. Pero fabricad imanes».

Mientras algunos medios especulaban con que el presidente, de 80 años, había tenido un «lapsus propio de la edad» y otros señalaban el interés de su hijo por un negocio relacionado con este sector, aquella digresión verbal ilustraba hasta qué punto Estados Unidos considera que el complejo mundo de los imanes de alta tecnología —y las tierras raras que se utilizan para fabricarlos— es clave en su pugna con China por la hegemonía mundial.

Se trata de un conflicto en torno a las cadenas internacionales de suministro que tiene consecuencias para los fabricantes de productos que van desde armamento hasta aerogeneradores y relojes. El impacto es especialmente relevante para países pequeños como Suiza, que dependen de un acceso seguro a materiales críticos para sus industrias de alta tecnología.

A unos 12.500 kilómetros al este del lugar donde Trump pronunciaba su discurso se encuentra Ganzhou, en el sur de China, una importante zona minera de tierras raras. El samario es uno de los elementos extraídos de las minas de la zona, transformado en aleaciones y enviado a todo el mundo. En Lupfig, una localidad del cantón de Argovia, Suiza, la empresa Arnold Magnetic Technologies lo convierte en imanes de samario-cobalto utilizados en la industria aeroespacial, los motores industriales y otras tecnologías de precisión.

China domina la producción de tierras raras

La empresa describe su relación comercial con los productores chinos de materias primas como una cadena de suministro que va «de la mina al imánEnlace externo». Sin embargo, a medida que se han intensificado las tensiones entre China y Estados Unidos, especialmente en torno a los minerales críticos, también ha aumentado el riesgo de que se impongan aranceles y controles a las exportaciones.

A finales de 2025, Arnold Magnetic anuncióEnlace externo que establecía nuevas alianzas con empresas del Reino Unido y Bélgica para garantizar el suministro de materiales de tierras raras de origen occidental y con una disponibilidad fiable.

«La situación en torno a la seguridad del suministro de minerales de tierras raras no va a desaparecer a corto plazo», declaró Matt Blake, director ejecutivo de Arnold Magnetic, a la revista Manufacturing Today. «China seguirá siendo una parte importante de la cadena mundial de suministro de tierras raras en el futuro previsible […]. Por eso hemos adoptado un enfoque diversificado para reducir los riesgos a lo largo de esa cadena, que incluye ampliar nuestras fuentes de abastecimiento».

Pese a su nombre, las tierras raras no son escasas. Sin embargo, China domina su producción. El país ha dedicado décadas a desarrollar a gran escala la minería, el refinado y el procesamiento de estos materiales. En 2024 produjo alrededor del 60% de las tierras raras extraídas en todo el mundo y concentró el 90% de la capacidad mundial de separación y refinado. Las economías de escala dificultan la entrada de otros países en el mercado.

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Este modelo funcionaba mientras las tensiones comerciales se mantenían bajo control. Sin embargo, en los últimos años, Estados Unidos, Europa y Japón han expresado una preocupación creciente por la posibilidad de que China exporte productos por debajo de su coste de producción, debilite las bases industriales de sus competidores y adquiera un control decisivo sobre suministros esenciales para sectores como la defensa y las infraestructuras estratégicas. La decisión de China de apoyar a Rusia en la guerra de Ucrania ha acentuado estos temores.

«Las tierras raras y otras materias primas críticas, que antes se consideraban simplemente recursos necesarios para la industria moderna, se utilizan cada vez más como activos estratégicos e instrumentos geopolíticos, en lugar de limitarse a comercializarse», afirma Alessandra Hool, directora gerente de la Fundación ESM, creada en 1951 para investigar los metales raros y contribuir a garantizar el suministro de materiales esenciales para Suiza, un país con pocos recursos naturales.

«Aunque en los últimos años se ha diversificado en cierta medida la capacidad de extracción de algunas materias primas críticas, el procesamiento de muchos de estos materiales sigue estando muy concentrado en China», añade Hool.

En 2023, China restringió las exportaciones de determinados minerales, también a países europeos, después de que Estados Unidos limitara la venta de microchips avanzados al país asiático. En los años siguientes, Pekín impuso nuevos controles para ejercer presión sobre rivales como Japón.

Estas medidas «podrían tener un impacto drástico en las cadenas mundiales de suministro, ya que muchos sectores estratégicos dependen de productos y componentes que contienen tierras raras chinas sujetas a controles». Entre ellos figuran la energía, la automoción, la defensa, los semiconductores, la industria aeroespacial, los motores industriales y los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial, advirtió la Agencia Internacional de la Energía.

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Las principales economías han respondido con distintas medidas.

Estados Unidos está creando una red de alianzasEnlace externo en torno a los minerales críticos, respaldada por inversiones y políticas de seguridad nacional. Japón ha acumulado reservas de materiales, invertido en proyectos mineros en el extranjero y establecido acuerdos con productores como la australiana Lynas Rare Earths. Por su parte, la Ley Europea de Materias Primas FundamentalesEnlace externo fija como objetivos cubrir con producción propia el 10% de las necesidades de extracción, el 40% del procesamiento y el 25% de la demanda de reciclaje de la Unión Europea.

Otros países han impuesto sus propias restricciones comerciales. Las estadísticas de la OCDEEnlace externo indican que las restricciones a la exportación de materias primas críticas se quintuplicaron entre 2009 y 2024, y que alrededor del 45% de las exportaciones de tierras raras están sujetas a este tipo de limitaciones. «Los países industrializados importadores perciben cada vez más riesgos para su seguridad económica», señala la organización.

Sin embargo, algunas de estas opciones no son viables para países pequeños como Suiza, con un mercado interno reducido y una economía que se ha beneficiado durante años de la apertura del comercio mundial. Aunque el país importa directamente cada año menos de 30 toneladas de metales de tierras rarasEnlace externo y compuestos de estos elementosEnlace externo, numerosos fabricantes suizos dependen de componentes elaborados con estas sustancias.

«La industria tecnológica suiza depende considerablemente de las tierras raras y otras materias primas críticas procedentes de China», afirma Martin Hizel, presidente de Swissmem, la principal asociación empresarial del sector industrial suizo. «Si se interrumpiera la cadena de suministro, sería prácticamente imposible encontrar una fuente alternativa de abastecimiento a corto plazo».

«Suiza corre el riesgo de convertirse en un daño colateral de la rivalidad mundial entre Estados Unidos y China», añade. Los controles chinos a las exportaciones también están afectando a las empresas industriales suizas, a pesar de que Suiza no ha participado en los conflictos comerciales internacionales.

Una encuesta realizada en abril de 2026 entre las empresas miembros de Swissmem reveló que alrededor de un tercio de los productos que importan están sujetos a los controles de exportación chinos. «Más de la mitad de las empresas afectadas han sufrido retrasos e interrupciones en las entregas», señala Hizel.

Esperanzas depositadas en las alianzas, el reciclaje y la sustitución

Según Hool, de la Fundación ESM, las empresas suizas también se enfrentan a efectos indirectos, como el aumento de los costes y una mayor complejidad normativa.

Suiza carece de un mercado suficientemente grande, de influencia internacional y de recursos minerales para aspirar a ser más autosuficiente, explica. Tampoco puede limitarse a reproducir la estrategia de Japón, que recurre a inversiones respaldadas por el Estado para asegurarse el acceso a recursos extranjeros a gran escala.

Por ello, una de las mejores opciones del país podría ser diversificar sus fuentes de abastecimiento en la medida de lo posible, como está haciendo Arnold Magnetic.

Suiza ya ha estrechado lazos con países ricos en recursos naturales, como Indonesia, uno de los principales productores de minerales utilizados en baterías y tecnologías de energía limpia. En una visita al país del sudeste asiático en 2025, el ministro de Economía suizo, Guy Parmelin, firmó una declaración preliminar de intenciones para reforzar la cooperación en materias primas y cadenas de suministro.

Según Hizel, Suiza y China están estableciendo un canal diplomático al amparo de su acuerdo de libre comercio vigente, con el objetivo de ayudar a las empresas suizas a resolver los problemas que puedan surgir en el abastecimiento de materiales.

El reciclaje industrial de minerales procedentes de productos desechados, como las baterías de los vehículos eléctricos, también podría ser «una de las oportunidades más prometedoras a largo plazo para que Suiza reduzca su dependencia de las importaciones de materias primas críticas», afirma Hool.

Investigadores del Instituto Tecnológico Federal de Zúrich (ETH) han desarrolladoEnlace externo tecnologías para extraer tierras raras de residuos electrónicos y han creado la empresa derivada REEcover para comercializar el proceso. Otros equipos científicos trabajan en métodos que permitan utilizar menos cantidad de estos materiales, sustituir los elementos escasos por alternativas o desarrollar productos completamente nuevos que no dependan de ellos.

Aun así, estas iniciativas se encuentran todavía en una fase inicial o solo permiten abordar una pequeña parte del problema.

«Las alianzas no pueden eliminar por completo los riesgos de los mercados mundiales, las interrupciones del suministro ni las tensiones geopolíticas», afirma Hool. «La respuesta de Suiza debe tener en cuenta su posición específica como economía pequeña y muy globalizada».

Mientras Estados Unidos, China y la Unión Europea sigan enfrentados, y Trump mantenga su fijación con los imanes, eso podría ser lo máximo a lo que pueden aspirar los países más pequeños del mundo.

Artículo editado por Tony Barrett y adaptado al español por Carla Wolff.

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