Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Ginebra concluyen sin avances

Rusia y Ucrania mantuvieron conversaciones durante dos días en Ginebra sobre las condiciones para poner fin a la guerra, que se acerca a los cuatro años de duración. Ukrainian National Security and Defense Council press office via AP

Rusia y Ucrania concluyeron en Ginebra dos días de conversaciones de paz sin alcanzar acuerdos concretos, mientras el conflicto se acerca a los cuatro años de duración.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

4 minutos

Keystone-SDA Otros idiomas: 2 English en Russia-Ukraine peace talks in Geneva end with no breakthrough original leer más Russia-Ukraine peace talks in Geneva end with no breakthrough

Русский ru Переговоры России и Украины в Женеве завершились без прорыва leer más Переговоры России и Украины в Женеве завершились без прорыва

La delegación rusa dio por terminadas las negociaciones el miércoles tras menos de dos horas de reunión, informó la agencia estatal Tass.

No se han dado a conocer los detalles de las conversaciones mediadas por Estados Unidos. No obstante, el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, indicó que habrá una nueva ronda próximamente.

Mostrar más

Mostrar más Ginebra internacional Qué se espera de las negociaciones en Ginebra entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos Este contenido fue publicado en Representantes de Rusia, Ucrania y EE.UU se encuentran en Ginebra para negociar la paz en Ucrania. Aunque supone un éxito para la diplomacia suiza, las posibilidades de resolver el conflicto son mínimas. He aquí las claves. leer más Qué se espera de las negociaciones en Ginebra entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos

Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Ginebra se extendieron durante dos días y, según Vladimir Medinsky, exministro de Cultura y asesor del presidente Vladimir Putin, fueron «difíciles pero profesionales». La primera jornada incluyó intensas sesiones en distintos formatos, y el miércoles se celebró un encuentro de casi dos horas, indicó Medinsky a la agencia Tass.

Los medios estatales rusos describieron el ambiente en Ginebra como «muy tenso». En contraste, el enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, afirmó en X que los esfuerzos del expresidente Donald Trump para reunir a las partes habían generado «progresos significativos».

El jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umyerov, confirmó el cierre de la ronda de dos días y calificó las discusiones de intensas y sustantivas. «Hay avances, pero no podemos revelar detalles en esta etapa», señaló el secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania. El siguiente paso será alcanzar «un nivel de alineación» que permita presentar propuestas a ambos presidentes.

Zelenski acusa a Moscú de alargar las negociaciones

Antes del segundo día de conversaciones, ambas delegaciones informaron a sus capitales. «Las reuniones de ayer fueron difíciles y está claro que Rusia intenta retrasar negociaciones que ya podrían estar en su fase final», escribió el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en Telegram.

El 24 de febrero se cumplirán cuatro años desde que Putin lanzó el asalto a gran escala sobre Ucrania. Los últimos intentos de mediación estadounidense se realizaron en enero y febrero en Abu Dhabi, con una delegación rusa compuesta principalmente por oficiales militares y de inteligencia.

El papel de Medinsky en las negociaciones

En Ginebra, Medinsky encabezó la delegación rusa, como ya lo había hecho durante las conversaciones en Estambul en 2022 y 2025. El primer día, la vía política de las negociaciones quedó bloqueada, con Medinsky como principal obstáculo, según el periodista Axios Barak Ravid.

Aunque no ocupa un papel decisivo dentro del aparato de Moscú, Medinsky se mantiene como un fiel defensor de la línea de Putin. Es uno de los autores de los nuevos libros de historia rusos, que expertos califican de propagandísticos y antioccidentales.

Zelenski abierto a un referéndum sobre la línea del frente

En una entrevista con Axios, Zelenski advirtió a la administración estadounidense sobre presionar a Ucrania hacia un acuerdo de paz que la población no aceptaría, subrayando que su país no cederá más territorio. No obstante, indicó que podría imaginar que la ciudadanía apoyara un congelamiento del conflicto a lo largo de la línea del frente actual: «Creo que la gente lo aceptaría en un referéndum», señaló, y añadió que esta votación podría coincidir con las elecciones presidenciales.

Zelenski también rechazó la demanda rusa de que las tropas ucranianas se retiren de las áreas que todavía controlan en Lugansk y Donetsk. «Desde un punto de vista moral, la gente nunca lo perdonaría. Nunca», afirmó. Acordó con Washington que cualquier acuerdo debería ser aprobado por el electorado ucraniano mediante un referéndum.

El presidente ucraniano espera resolver los disputados territorios en una cumbre cara a cara con Putin y ha instruido a su delegación para que plantee la idea en Ginebra. El Kremlin no ha descartado un encuentro, pero insiste en que requeriría preparación cuidadosa y no ha mostrado señales de pasos concretos.

Desde febrero de 2022, Ucrania ha resistido la invasión rusa con el respaldo de aliados occidentales. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Washington ha intentado acercar a ambas partes para llegar a un acuerdo para finalizar el conflicto, combinando diplomacia y presión.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

Los preferidos del público Los más discutidos