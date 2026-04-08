Los bancos suizos se preparan para la clientela del Golfo

Aumento del interés por Suiza entre las grandes fortunas afectadas por la guerra en Oriente Medio. Keystone/EPA/Ali Haider

La guerra en Irán está teniendo consecuencias inesperadas, como el renovado interés por Suiza como centro financiero. Hay clientela que ya está transfiriendo fondos, o incluso considerando la posibilidad de reubicarse, ya que el conflicto afecta a una región que había promovido la estabilidad económica y financiera.

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Todavía no podemos hablar de éxodo. Pero las señales son cada vez más claras. «Se están transfiriendo fondos», confirma Patrick Akiki, responsable de mercado de servicios financieros de la consultora PwC Suiza. Pero lleva su tiempo, prosigue, porque «las restricciones reglamentarias han cambiado. Somos mucho más estrictos y los bancos suizos están haciendo lo necesario para asegurarse de que los casos son conformes, antes de proceder a las transferencias de fondos».

Lo sabe por sus conversaciones con muchos bancos. No es el único; otras voces en la consultoría bancaria han hecho la misma observación, aunque prefieren no ser nombradas. Oficialmente, la mayoría de los bancos no hacen comentarios, prefieren mantener la discreción, quizá para no dar la impresión de que se aprovechan de una situación delicada.

Tampoco comentan otra tendencia emergente, la de las personas adineradas que se han trasladado a Dubai o a otros Emiratos en los últimos años y ahora se cuestionan su elección. No sólo quieren resguardar su dinero, sino también a sí mismos.

Nuevo interés por Suiza

Lorenzo Romano, financiero ginebrino que viaja a menudo a los Emiratos y que se encontró varado en Dubai al comienzo de la guerra, afirma que en los últimos días ha recibido «varias solicitudes para evaluar qué lugares son recomendables en Suiza, cómo funcionan las escuelas públicas, cómo comprar una propiedad, cómo alquilarla y cómo funciona la fiscalidad a tanto alzado». En su opinión, «no hay pánico en los Emiratos ni en Dubai, pero estamos claramente en un periodo de observación. Muchas personas ricas están reevaluando sus futuras residencias».

Según los cálculos de voces de consultoría de Deloitte, casi una cuarta parte del patrimonio gestionado en Suiza procede de esta región, y su atractivo no hace más que crecer en el clima actual: «Los Emiratos tienen mucho que ofrecer en términos de diversidad, cultura, etcétera. Suiza, en cambio, se percibe a menudo como un poco aburrida, pero mucha gente se da cuenta ahora de que este lado ligeramente monótono es una ventaja innegable en un mundo muy polarizado y con tensiones como las que estamos viendo actualmente en el Golfo», prosigue Lorenzo Romano.

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Normas suavizadas

En cuanto a los Emiratos, su modelo se ve sacudido por las tensiones actuales. «La región se ha desarrollado esencialmente sobre el principio de seguridad, sobre el nivel de educación, sobre el apoyo médico y también sobre la calidad de vida», añade Patrick Akiki. Pero muchas familias numerosas se preguntan: ¿podemos volver a confiar en estos países? ¿O sería mejor volver a países como Suiza, que son neutrales, tienen una calidad de vida muy alta y han demostrado ser muy resistentes en la última década? Para el experto de PwC, «la apreciación del franco suizo demuestra que existe confianza en el mercado».

Ante estas dudas, los Emiratos intentan tranquilizar. Dubai incluso ha suavizado las normas que rigen la tributación de las sumas globales, en particular el número de días que una persona debe residir en el país. Saben que el factor decisivo será la duración del litigio: cuanto más se prolongue, más se pondrá a prueba el centro financiero de los Emiratos, en beneficio de otros destinos.

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