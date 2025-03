Mientras Trump impulsa su guerra comercial, Europa y Suiza apuntan a Mercosur

El presidente argentino Javier Milei, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente paraguayo Santiago Peña posan para una foto durante la cumbre del Mercosur en Montevideo, Uruguay, el viernes 6 de diciembre de 2024.

