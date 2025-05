Muchas personas emigran a Suiza, y también muchas se marchan del país alpino

Entre 2013 y 2022 llegaron a Suiza una media de 155.000 personas al año. Al mismo tiempo, la emigración fue de unas 90.000, es decir, unas 60 por cada 100 personas inmigrantes. Keystone / Alessandro Della Bella

Las elevadas cifras de inmigración en Suiza casi nos hacen olvidar que no todas las personas que llegan están destinadas a quedarse. De hecho, la proporción entre emigración e inmigración en el país alpino es bastante elevada. ¿Quiénes son los cerca de 90.000 extranjeros que abandonan Suiza cada año y por qué? Nuevos datos obtenidos por swissinfo.ch arrojan luz sobre el fenómeno de la emigración de retorno.

Por qué escribimos este artículo Este artículo forma parte de una serie dedicada a la inmigración, un tema de actualidad en Suiza como en la mayoría de los países desarrollados. Analizar el fenómeno en cifras nos ayuda a comprenderlo mejor y a deconstruir ciertas ideas preconcebidas. En otros artículos abordaremos la estructura de la inmigración en Suiza y la cuestión del asilo.

Suiza es innegablemente una tierra de inmigración. Durante la década de 2013 a 2022, la inmigración extranjera neta (la diferencia entre inmigración y emigración) alcanzó una media de 66.000 personas al año, contribuyendo en un 85% al crecimiento de la población.

En 2023, la inclusión en estas estadísticasEnlace externo de más de 50.000 personas refugiadas ucranianas en Suiza contribuyó incluso a elevar el excedente migratorio a niveles históricos: +148.000 extranjeros, lo que equivale al crecimiento demográfico récordEnlace externo observado ese año. Según cifras provisionalesEnlace externo, este excedente se reducirá a unos 95.000 en 2024.

La inmigración sostenida se refleja en la diversidad de la población del país alpino, más del 30% de la cual es inmigrante de primera generación -Suiza es uno de los países con mayor proporción de inmigrantes de primera generación- y más del 40% tiene un origen inmigranteEnlace externo.

Eso plantea una serie de cuestiones sociales. Aunque la primera fuerza política del país, la UDC (partido conservador), destaca especialmente en su lucha contra la «inmigración incontrolada», la cuestión de la inmigración es, como en otros países, objeto de tensiones más allá de las filas del partido soberanista de derechas.

Decenas de miles de emigrantes al año

Todo ello contribuye a ocultar otra realidad paralela: la de las decenas de miles de hombres y mujeres extranjeros que abandonan cada año el territorio suizo, de forma deliberada o más o menos involuntaria. «Tendemos a olvidar que las personas que inmigran no necesariamente se instalan aquí [en Suiza¨]», afirma la socióloga Liliana Azevedo, investigadora asociada al centro suizo de investigación sobre migraciones NCCR – on the moveEnlace externo y al Observatorio Portugués de la Emigración de LisboaEnlace externo.

Entre 2013 y 2022, una media de 155.000 extranjeros llegaron a Suiza cada añoEnlace externo. Al mismo tiempo, la emigración rondaba los 90.000, es decir, alrededor de 60 por cada 100 inmigrantes. Desde principios de los años 2000, el número de emigrantes ha aumentado de forma más moderada, pero más constante, que el de inmigrantes. En 2024 se marcharon más de 95.000 personas, un ligero aumento respecto al año anterior.

Extranjeros en su propio país La nacionalidad suiza se basa en los lazos de sangre y tiene fama de ser especialmente difícil de obtener. Por eso es frecuente que personas que han nacido en el país, o que han vivido en el país alpino la mayor parte de su vida, sigan siendo legalmente extranjeros y se consideren emigrantes (normalmente con un permiso C) en las estadísticas. Eso significa que una parte de la emigración extranjera mencionada en este artículo se refiere a personas que no tienen la nacionalidad suiza, pero para las que emigrar no es necesariamente sinónimo de emigración de «retorno»; personas que consideran Suiza su hogar y es probable que regresen. El permiso C autoriza a su titular a salir de Suiza durante 6 meses sin notificarlo a las autoridades; se puede solicitar a las autoridades una prórroga de hasta 4 años.

Una tasa de migración de retorno superior a la media europea

Al igual que en otros países europeos, el índice de migración de retornoEnlace externo ha descendido en Suiza desde la guerra de Ucrania. Eso se debe en gran parte a la elevada proporción de personas refugiadas de este país que no pueden regresar. En 2023, esta tasa fue de 40 emigrantes por cada 100 inmigrantes, antes de aumentar a 50 por cada 100 en 2024.

Sin embargo, tanto si nos fijamos en las cifras de 2021, 2022 o 2023 (último año del que se dispone de datos europeos), la Confederación figura entre los países de los que más inmigrantes se marchan. El gráfico siguiente es una media de los tres años.

La mayoría emigra a los cinco años de su llegada

La tasa de migración de retorno por sí sola sólo permite un análisis limitado, ya que las personas que emigran a Suiza no son necesariamente las mismas que las que se marchan.

En Suiza, la Oficina Federal de Estadística (OFS) también proporciona datos longitudinales, que permiten conocer mejor la trayectoria profesional de las personas. Estas estadísticas siguen a una serie de individuos que llegaron al país en el mismo año, lo que permite observar sus trayectorias migratorias Enlace externoy sus cambios de estatus.Enlace externo

Como en otros países, muestran que la tasa de salida de inmigrantes es mayor en los primeros años tras su llegada. De los 200.000 extranjeros que llegaron a Suiza en 2011 (todos los estatutos combinados), la mitad ya había abandonado el país cinco años después y casi el 60% al cabo de once años. La mayoría de las salidas se produjeron en los dos primeros años.

La OFS también facilitó a swissinfo.ch estadísticas sobre todos los extranjeros que inmigraron a Suiza entre 2014 y 2023. Eso representa un total acumulado de 1,85 millones de personas a lo largo de la década, incluidas las que acababan de llegar -los refugiados de Ucrania-. A finales de 2023, 800.000 se habían marchado, es decir, más del 40% del total.

Cuando se pregunta a los inmigrantes nacidos en el extranjero cuánto tiempo piensan pasar en Suiza, la mayoría pretende quedarse permanentemente. En 2021, casi dos terciosEnlace externo dijeron que querían quedarse de por vida, y un 9% durante al menos cinco años. Los que pensaban marcharse antes eran muy minoritarios, y una cuarta parte estaba indecisa.

¿A qué puede deberse esta discrepancia? Cada decisión de emigrar es única y depende de muchos factores, pero se pueden plantear algunas posibles explicaciones.

Los permisos de residencia de larga duración son minoritarios

El tipo de permiso de residencia es determinante para la duración de la estancia. La mayoría de las personas que inmigran a Suiza obtienen un permiso BEnlace externo o LEnlace externo. Este último, destinado a una estancia máxima de un año, es el más precario.

Casi un tercio de los que inmigraron en 2011 tenían un permiso B o L. Más del 70% de ellos se acabaron marchando.

El permiso de residencia B, renovable anualmente, que es el más común, afectaba a más de uno de cada dos inmigrantes. Casi la mitad de ellos también abandonaron el país.

De todas las personas que llegaron con permiso de residencia en 2011, solo una minoría había consolidado definitivamente su derecho a permanecer en el país once años después: el 30% había obtenido un permiso de residencia CEnlace externo -una autorización indefinida que suele expedirse automáticamente tras diez o cinco años de residencia ininterrumpida-; el 4% se había naturalizado.

El trabajo es la principal relación con Suiza

La obtención del permiso de residencia y el tipo de permiso suelen estar condicionados al empleo. «El trabajo es lo que une a la gente con Suiza», señala Liliana Azevedo.

Liliana Azevedo es investigadora asociada en el centro suizo de investigación sobre migraciones NCCR – on the move y en el Observatorio Portugués de la Emigración de Lisboa. Université de Neuchâtel

Junto con los motivos familiares, el trabajo se cita como una de las principales razones para emigrar, tanto si se viene a Suiza como si se abandona el país. Cada vez son más las personas que afirman tener previsto abandonar el país cuando se jubilen, una elección que puede estar motivada por razones económicas.

El éxito o fracaso de la integración profesional desempeña, por tanto, un papel importante en la trayectoria migratoria, y supone un reto aún mayor para las personas que no dominan una de las principales lenguas nacionales, o cuyas cualificaciones no son reconocidas.

«El desempleo y los trabajos precarios o poco cualificados son obstáculos para quedarse más de unos años», explica Liliana Azevedo.

Muchas personas también vienen a Suiza para una experiencia profesional o académica puntual, pero tienen poco apego al país y lo abandonan fácilmente para proseguir su carrera en otro lugar.

La libre circulación de personas en Europa, que entró en vigor en 2002, no sólo ha impulsado la inmigración en Suiza, sino que también ha fomentado un enfoque más internacional del trabajo y, hoy en día, «las trayectorias profesionales están cada vez más marcadas por la movilidad múltiple», subraya Liliana Azevedo.

El mayor nivel de migración de retorno procede de Portugal

Estadísticamente, la duración de la estancia en Suiza varía de una comunidad a otra. A largo plazo, un estudioEnlace externo del NCCR – on the move sobre las personas que inmigraron en 1998 mostraba que, al cabo de 23 años, quienes venían de países desarrollados no europeos (Japón y Estados Unidos en particular) eran los que más habían abandonado el país, con tasas de salida superiores al 80%. En cambio, la gran mayoría de quienes llegaban de la antigua Yugoslavia y Sri Lanka, generalmente en el marco de programas de reagrupación familiar, se habían quedado.

La tasa de salida de ciudadanos de la UE se ha acelerado desde la introducción de la libertad de circulación. Como en el caso de los inmigrantes, los ciudadanos de la UE (principalmente nacionales de Alemania, Portugal, Italia y Francia) representan ahora la mayoría de las personas emigrantes extranjeras.

La población portuguesa presenta la mayor tasa de migración de retorno, con 83 emigrantes por cada 100 inmigrantes en 2023. La migración neta de la población portuguesa volvió a ser ligeramente positiva ese año, tras seis años consecutivos en los que la emigración superó incluso a la inmigración.

Las estadísticas extraídas de la OFS a petición de swissinfo.ch confirman que la mayoría de estas personas regresan a su país: en 2023, tres cuartas partes de los nacionales de Alemania, Francia e Italia que abandonaron Suiza se dirigieron a su país de origen (el país del que son nacionales). Esta proporción es aún mayor en el caso de los portugueses: casi el 87% de su emigración se dirigió a Portugal.

Eso también está relacionado con la edad a la que se emigra. Las personas que emigran a la edad de la jubilación tienen más probabilidades de volver a su país de origen que los más jóvenes, que tienen más probabilidades de desplazarse entre distintos países.

Sin embargo, la población portuguesa tiende a emigrar a una edad más tardía que otras. Casi el 60% de los portugueses y portuguesas que abandonaron Suiza lo hicieron después de los 40 años, y más de una cuarta parte después de los 60 años. En comparación, la mayoría de los emigrantes de otras nacionalidades se marcharon entre los 20 y los 40 años.

Cuando el corazón se queda en casa

La «ideología del retorno» sigue teniendo una fuerte influencia en la comunidad portuguesa, según un estudio de la Universidad de Neuchâtel (UniNE) publicado en 2023. En comparación con los demás grupos extranjeros estudiados, los portugueses son los más apegados a su país de origen y los que menos se sienten parte de Suiza.

Considerando todas las nacionalidades juntas, la nostalgia se citó como factor decisivo en el 7% de los casos.

Durante mucho tiempo se ha asociado a los portugueses la imagen de los trabajadores poco cualificados de la segunda mitad del siglo XX, que emigraban en masa con el objetivo de trabajar y ahorrar dinero para volver a casa, sin ninguna intención de integrarse. Es cierto, pero no es ajeno al permiso de residencia estacional, el único que podían solicitar y que, de todos modos, no les habría permitido establecerse.

Hoy en día, la inmigración portuguesa ya no se limita a esto, sobre todo desde la grave crisis económica que atravesó Portugal a principios de la década de 2010. La altísima tasa de desempleo de la época provocó una nueva oleada de personas que se marcharon. Aunque estaban mejor cualificados, a algunos les resultaba difícil encontrar un trabajo acorde con sus cualificaciones.

Eso alimenta la sensación de que están de paso e idealiza el regreso a sus raíces. Liliana Azevedo, especialista en migración portuguesa, señala que desde la crisis, tanto la situación socioeconómica como la imagen de Portugal han cambiado. El Estado portugués ha hecho incluso del retorno de sus ciudadanos un programa político.

«Muchas de las personas que habían emigrado a regañadientes [de su país de origen, Portugal] se marcharon [de Suiza] en cuanto vieron la oportunidad».

Revisado por Samuel Jaberg. Texto y gráficos adaptados del francés por Carla Wolff.

