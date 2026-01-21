«Ninguna otra nación puede garantizar la seguridad de Groenlandia, excepto EE.UU.»

Donald Trump reafirmó sus pretensiones de hacerse de Groenlandia en su discurso en el WEF de Davos. También habló de Suiza como un país que se aprovecha de su comercio con EE.UU. Después, Trump se reunió con el presidente suizo, Guy Parmelin.

4 minutos

Patricia Islas

Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales. con información de SWI, RTS y agencias

Groenlandia: Para proteger el mundo, Groenlandia debe ser tomada por los Estados Unidos, insistió Trump. Sin embargo, añadió que no utilizaría la fuerza para lograrlo. Dinamarca, a la que pertenece Groenlandia, y otros Estados europeos como Alemania han insistido en que la isla no está en venta.

Solo EE. UU. podría defender «este enorme territorio», afirmó Trump. «Lo necesitamos por motivos estratégicos de seguridad nacional e internacional».

Trump declaró que, en la búsqueda de la pretendida adquisición de Groenlandia, no recurriría a la violencia. “No quiero emplear violencia. No emplearé violencia.”

Además, Trump argumentó que Estados Unidos salvó a Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial; ahora el país se muestra desagradecido. “Solo queremos un pedazo de hielo a cambio de la protección del mundo”, dijo Trump en referencia a Groenlandia.

Lo que queda claramente de este discurso es que la ambición del presidente sigue intacta», dijo ante periodistas el ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, en una primera reacción de Dinamarca tras el discurso de Donald Trump en Davos. Sobre las declaraciones de Trump de no hacer uso de la violencia para hacerse de Groenlandia, indicó que si bien esto es positivo, «si se toma aisladamente», esto «no hace desaparecer el problema».

Venezuela: El presidente estadounidense ha justificado su intervención en Venezuela y ha anunciado tiempos dorados para el país sudamericano. Los 50 millones de barriles de petróleo (de 159 litros cada uno) que Estados Unidos recibiría de Venezuela serían repartidos entre ambos países, dijo Trump. “Hace 20 años (Venezuela) era un país magnífico, pero ahora tienen problemas.”

Europa: El presidente estadounidense criticó a los países europeos en varios momentos de su largo discurso. Europa no se estaba desarrollando «en la dirección correcta», afirmó. Algunos países eran «muy negativos» e irreconocibles, dijo Trump, quien, sin embargo, elogió al canciller alemán Friedrich Merz. Alemania está generando actualmente una quinta parte menos de electricidad que en 2017, comentó Trump, pero esto no es culpa de Merz. «Él está resolviendo el problema. Hará un gran trabajo», afirmó el presidente estadounidense.

Por el contrario, Trump criticó al presidente francés Emmanuel Macron. Mencionó con sorna el hecho de que Macron hubiera hablado en el podio de Davos el día anterior con gafas de sol.

EE.UU.: Trump comenzó su discurso con muchos elogios hacia sí mismo en su primer año en el cargo. Estados Unidos es el país «más moderno» del mundo, afirmó Trump, quien saludó a «muchos amigos» y a «algunos enemigos».

«Cuando Estados Unidos prospera, todo el mundo prospera. Siempre ha sido así. Cuando va mal, va mal para todos», afirmó.

Trump mencionó su controvertida política presupuestaria. «Hemos recortado el gasto federal en 100.000 millones de dólares y reducido el déficit presupuestario federal en un 27 % en un año. Seguirá bajando mucho más, lo que reducirá significativamente la inflación desde los máximos históricos de la administración Biden».

Trump también hizo especial hincapié en su propia política económica y arancelaria, muy controvertida en Europa. «En lugar de subir los impuestos o subvencionar a los productores nacionales, los bajamos y subimos los aranceles para que los países extranjeros paguen por el daño que causan», afirmó.

Política arancelaria con Suiza: El presidente estadounidense describió a Suiza, país anfitrión del Foro Económico Mundial (WEF), como una nación que se beneficia del comercio estadounidense, mencionando en varias ocasiones beneficios de 41.000 millones del lado suizo.

Después de su largo discurso, Trump se reunió con una delegación suiza de alto nivel.

Las delegaciones de Suiza y de EE.UU. reunidas tras el discurso de Trump en el WEF de Davos. La delegación estadounidense estuvo compuesta por la embajadora de Estados Unidos en Suiza, Callista Gingrich, segunda a la derecha, y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Keystone-SDA

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, pudo conversar con su homólogo estadounidense. También estuvieron presentes en el encuentro Karin Keller-Sutter, ministra de Economía, e Ignazio Cassis, ministro de Asuntos Exteriores.

El presidente suizo Guy Parmelin describió una conversación “cortés pero firme” con su homólogo estadounidense. «Hemos señalado al presidente estadounidense que actualmente hay un superávit de algo más de 8.000 millones a favor de Estados Unidos”, ha dicho Guy Parmelin tras el encuentro. Donald Trump pareció sorprendido, pero reaccionó positivamente, añadió.

Adaptación informativa en español, Patricia Islas