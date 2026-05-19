Por qué el Sudeste Asiático gana importancia para Suiza

Fuerzas de seguridad frente a las banderas nacionales de la 48.ª Cumbre de la ASEAN, celebrada en Lapu-Lapu City (Filipinas) a principios de mayo. Keystone-SDA

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conocida como ASEAN, quiere posicionarse como un actor central en el mundo multipolar y cada vez lo logra con mayor éxito. Suiza también está tratando de acercarse. ¿De dónde surge este repentino interés? Respuestas a las principales preguntas.

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Patricia Islas

Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales.

¿Qué papel desempeña la ASEAN en el campo de tensiones global entre China, Estados Unidos y Europa?

El interés de los países europeos por la ASEAN, con sus 11 Estados miembros, va en aumento. Así lo confirma Cristina de Esperanza Picardo, Ayudante de Investigación para la región del Indo-Pacífico del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, con sede en Madrid: «Las distintas crisis y la creciente inestabilidad internacional empujan a buscar sinergias con socios más allá de los tradicionales, y el Sudeste Asiático se presenta como una región relevante para diversificar esas relaciones».

Esta evolución forma parte de un acercamiento europeo más amplio al espacio indo-pacífico que, más allá del ámbito económico, está ligado a la percepción de la creciente relevancia de la seguridad en la zona para los intereses europeos, afirma Picardo: «El sudeste asiático ocupa un enclave geográfico estratégico en la región, y varios países de ASEAN, junto con China, reclaman áreas superpuestas en el Mar del Sur de China, uno de los principales focos de tensión de la región».

ASEAN en breve Se trata de una organización geopolítica y económica de Estados del Sudeste Asiático. Su principal objetivo es promover el crecimiento económico, el progreso social y la estabilidad regional. Está compuesta actualmente por once Estados miembros: Brunéi, Indonesia, Camboya, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam y Timor‑LesteEnlace externo. En conjunto, agrupa a más de 680 millones de habitantes. Su producción económica anual ronda los 4 billones de dólares estadounidenses, lo que la convierte en la quinta región económica más grande del mundo.

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«El Sudeste Asiático es considerado relativamente estable en comparación con Asia Occidental y Asia Meridional», afirma Dinna Prapto Raharja, Associate Professor de Relaciones Internacionales en la Bina Nusantara University, en Indonesia. «Las tensiones y disputas fronterizas entre Tailandia y Camboya existen desde hace años, pero ninguna de las partes tiene interés en escalarlas hasta un conflicto que las desestabilice, y mucho menos que desestabilice a la región», añade. A nivel informal, las y los representantes de la ASEAN se comunican regularmente para intercambiar información y mejorar la coordinación sobre cómo mantener la estabilidad de la región, explica la experta.

Al mismo tiempo, el choque energético provocado por la guerra con Irán está afectando a varias economías del Sudeste Asiático, en particular a los países abiertos y dependientes de las importaciones.

No obstante, con la «ASEAN Vision 2045», la asociación de Estados dispone de un marco estratégico para profundizar la cooperación en la región y también con Europa, señala RaharjaEnlace externo. Este plan estratégico podría servir asimismo de orientación a Suiza.



El 15 de abril de 2026, una pequeña embarcación navega por el estrecho de Malaca, frente a las costas de Malasia, cerca del buque metanero (GNL) ETYFA-Prometheas. Keystone-SDA

¿Cómo influye la erosión del orden internacional en el futuro del Sudeste Asiático?

Según PicardoEnlace externo, la situación geopolítica ha acelerado la reflexión sobre el futuro del Sudeste Asiático. Pero, advierte, «la ASEAN sigue siendo una organización con estructuras deliberadamente flexibles, concebidas para proteger la soberanía de sus Estados miembros. Los intereses nacionales ocupan el primer plano, mientras que la propia institución carece de una autonomía institucional significativa, lo que, unido a su diversidad interna, tiende a ralentizar los procesos o limitar su capacidad de actuación», indica la doctora en Relaciones Internacionales.

La ASEAN se posiciona como un actor central en la diversificación global de las cadenas de suministro y persigue lo que se denomina «strategic multialignment». Se beneficia del enfoque «China+1» de las empresas occidentales, que se aseguran con un segundo proveedor sin alinearse geopolíticamente. El comercio con China aumentó en 2024 en torno a un 15 %, el comercio con Estados Unidos alrededor de un 12 %, mientras que las relaciones comerciales con la UE se mantuvieron estables. La ASEAN es el tercer socio comercial más importante de la Unión Europea fuera de Europa.

Según la Cámara de Comercio Suiza‑Asia, las tensiones entre Estados Unidos y China, los aranceles y las normas contra el llamado transshipment —por ejemplo, un arancel estadounidense del 40 % sobre presuntas desviaciones chinas a través de Vietnam o Malasia— están ganando importancia para la ASEAN, ya que revalorizan a la región como base alternativa de producción y exportación.

Al mismo tiempo, la región sigue estando fuertemente integrada en las cadenas de valor chinas, por ejemplo, en los ámbitos de la electrónica o los minerales críticos.

La ASEAN aprovecha este contexto para su propio crecimiento, para una mayor integración intrarregional y para nuevas asociaciones. El crecimiento del PIB se situó recientemente entre el 4% y el 6 %, claramente por encima del registrado en la Unión Europea o en los Estados Unidos.

Contenedores en una terminal de transbordo de Praga el 14 de abril de 2025, pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desencadenara un conflicto comercial mundial. Keystone-SDA

¿Cómo se percibe actualmente a Suiza dentro de la ASEAN?

La Unión Europea es socio estratégico de la ASEAN desde 2020; Suiza es socio de diálogo sectorial desde 2016.

«Cuando fui representante de Indonesia en la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN entre 2016 y 2018, valoré mucho la cooperación suiza, en particular la iniciativa para combatir la trata de personas en la región», afirma la reconocida politóloga indonesia Dinna Prapto Raharja.

Con respecto al volumen del comercio entre Suiza y la región, éste ascendió en 2024 a unos 28.300 millones de dólares estadounidenses. Y actualmente Berna está intensificando activamente las relaciones, también mediante nuevos acuerdos de libre comercio en el marco de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) con Malasia y Tailandia (ambos en 2025), así como negociaciones en curso con Vietnam.

«Al mismo tiempo, hay que señalar que la presencia de Suiza dentro de la ASEAN sigue siendo relativamente poco conocida», afirma Raharja. Esto podría deberse a una comunicación insuficiente con actores estatales y no estatales de la ASEAN.



Contenedores en la terminal de transbordo de Swissterminal, en el Puerto de Suiza, cerca de Basilea. Keystone / Christian Beutler

¿Está preparado el Sudeste Asiático para convertirse en un socio económico importante para Suiza?

«El Sudeste Asiático es una región dinámica y con un fuerte crecimiento, tanto a nivel social como económico. Por ello, resulta prometedor seguir intensificando la cooperación entre Suiza y los países del Sudeste Asiático», afirma Raharja.

Los Estados de la región se muestran abiertos al intercambio de ideas sobre cómo las empresas suizas podrían vincularse más estrechamente con el capital humano del Sudeste Asiático.

«La ASEAN ofrece a Suiza, como pequeño Estado neutral y con una fuerte orientación exportadora —por ejemplo, en la industria farmacéutica, la ingeniería de precisión, la construcción de maquinaria o la relojería—, una alternativa a una dependencia unilateral de China», escribe la Cámara de Comercio Suiza‑Asia (SACCEnlace externo).

¿Qué países de la ASEAN son económicamente más importantes para Suiza?

Entre los socios más importantes se encuentran Singapur (principal centro comercial y financiero, con exportaciones suizas de unos 7.200 millones de dólares estadounidenses al año), Tailandia (segundo socio comercial de Suiza en el Sudeste Asiático, con exportaciones de unos 6.200 millones de dólares y un importante destino de inversiones), Vietnam (comercio bilateral de unos 2.700 millones de dólares en 2024, más de 100 empresas suizas y un fuerte crecimiento manufacturero), Malasia (elevado volumen de inversión directa suiza, de unos 7.700 millones de dólares estadounidenses, así como un acuerdo de libre comercio recientemente concluido) e Indonesia (la mayor economía de la región, también con más de 100 empresas suizas y un alto potencial en los ámbitos de las energías renovables y la infraestructura), según datos de la SACC.

Estos cinco países concentran la mayor parte del volumen comercial de Suiza con la región, que asciende a unos 28.000 millones de dólares estadounidenses. Mientras que en Singapur y Tailandia predominan las exportaciones de bienes suizos de alto valor añadido, en Vietnam y Malasia las importaciones y la producción local desempeñan un papel central; Indonesia se considera un importante mercado de futuro.

El consejero federal Guy Parmelin (a la derecha) y Grace Fu, ministra de Relaciones Comerciales de Singapur, firmaron el 25 de septiembre de 2025 en Berna el Acuerdo sobre Economía Digital entre la AELC y Singapur. Keystone / Peter Schneider

Esto refleja solo parcialmente la importancia del bloque. El espacio de la ASEAN gana peso en su conjunto gracias a la integración regional y a su atractivo como «hub China+1». Sin embargo, los países individuales presentan grandes diferencias, como Singapur como centro high‑tech frente a polos de producción emergentes como Vietnam.

¿Qué riesgos deben tener en cuenta las empresas suizas al apostar por la ASEAN?

Entre los principales riesgos figuran las incertidumbres geopolíticas y de política comercial, como los aranceles estadounidenses sobre los llamados transshipments —en particular en Vietnam, Malasia o Tailandia—, así como la persistente dependencia de insumos procedentes de China. Las posibles tensiones en el mar de China Meridional siguen siendo también un factor de riesgo.

«Los marcos regulatorios y políticos difieren considerablemente de un país a otro», subraya la Cámara de Comercio Suiza‑Asia. La burocracia, los riesgos de corrupción en algunos Estados y una protección desigual de la propiedad intelectual suponen un desafío especialmente para sectores intensivos en conocimiento, como el farmacéutico o el relojero.

A ello se suman déficits estructurales en infraestructuras y mano de obra cualificada. En este contexto, un acceso gradual a los mercados, así como una amplia diversificación geográfica dentro de la ASEAN, cobran importancia para minimizar riesgos.

Desde el punto de vista de la Cámara, el Gobierno suizo debería acompañar de forma específica las inversiones en la ASEAN, en particular mediante la ampliación de los acuerdos de libre comercio, un mayor fomento de las exportaciones y las inversiones, así como una presencia diplomática reforzada.

«Son decisivos unos marcos fiables, redes que funcionen y una estrecha colaboración público‑privada», señala la Cámara.

Editado por Marc Leutenegger

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