¿Por qué Europa reinstaura el servicio militar obligatorio?

En Europa hace falta personal militar en tiempos en los que aumenta la inquietud con respecto a las ambiciones militares de Rusia. Las naciones europeas se replantean la conveniencia de un servicio militar obligatorio. Suiza no es la excepción y su ciudadanía acudió recientemente a las urnas para votar sobre el tema.

La amenaza que entraña Rusia para Europa se encuentra en el punto más alto desde los inicios de la Guerra Fría. Drones y aviones rusos han violado reiteradamente el espacio aéreo de países miembros de la OTAN, obligando a la alianza de defensa militar a responder enviando aviones de combate.

Moscú lo niega, pero las agencias de inteligencia de Europa advierten que ha crecido el espionaje, los ciberataques y los actos de sabotaje de Rusia hacia infraestructuras estratégicas.

En Europa, los gobiernos responden fortaleciendo sus presupuestos armamentísticos. Pero el verdadero desafío es lograr que la población militar sea suficiente para poder manejar estas armas, lo que está conduciendo a algunos países a optar por un servicio militar obligatorio, o a plantearse esta posibilidad.

A continuación, swissinfo.ch ofrece una visión general de las opciones elegidas por distintos países de Europa y resume los principales puntos de la iniciativa votada el 30 de noviembre que tenía como meta reemplazar el servicio militar por un servicio cívico e incluir también a las mujeres.

¿Por qué Europa ha pasado del desarme a una nueva política de rearme?

Tras varias décadas de declive en la expansión del ejército europeo es destacable el cambio que se ha producido en Europa.

Después del fin de la Guerra Fría, las necesidades de seguridad experimentaron cambios que llevaron a muchos países de Europa a reducir su presupuesto militar y a eliminar el servicio militar obligatorio. Una encuestaEnlace externo realizada por la Organización Europea de Asociaciones Militares (EUROMILEnlace externo) entre asociaciones de 15 países concluyó que el número total de personas activas en las fuerzas armadas se redujo en dos tercios de los países. Y el número de efectivos experimentó un recorte promedio del 16% entre 2010 y 2020.

Los retrocesos iniciaron en un periodo en el que Europa se sentía segura tras el colapso del comunismo en Rusia y en otras naciones de Europa del Este, así que era tiempo de reducir el gasto militar y de redirigir esos fondos hacia los presupuestos de servicios públicos y bienestar social para compartir con la ciudadanía los beneficios de la paz alcanzada.

Pero las cosas cambiaron. Ante la ofensiva rusa que inició con la anexión de Crimea (2014), naciones como Lituania (2015), Suecia (2018) y Letonia decidieron fortalecer o reinstaurar el servicio militar obligatorio en sus territorios.

La presión de Estados Unidos sobre Europa para que aumente su presupuesto de defensa genera aún más tensión. Durante una cumbre celebrada en junio, la OTAN insistió en la necesidad de ampliar los alcances de las fuerzas armadas. Más aún, se fijó el objetivo de que sus Estados miembros incrementen su presupuesto de defensa hasta alcanzar el equivalente al 5% del PIB en 2035. Si deja de contar con el apoyo de Estados Unidos, Europa necesitaría al menos 300.000 soldados adicionales, según estimaciones realizadas por el instituto de investigación Bruegel, basado en Basilea, y el Instituto de Economía Mundial de Kiel.

El Departamento de Investigación del Parlamento EuropeoEnlace externo ha expresado por escrito que el servicio militar obligatorio se vuelve cada vez más necesario como parte de la estrategia general para fortalecer las bases militares de Europa.

¿Qué países han reactivado el servicio militar obligatorio?

Las naciones que están cambiando sus políticas de reclutamiento son Croacia, Alemania y Dinamarca. Suiza, por su parte, ha mantenido activo el servicio militar obligatorio desde que se erigió como Estado federal en el siglo XIX. Pero ha debatido recientemente la posibilidad de que hombres y mujeres puedan elegir un servicio civil, en vez del militar.

Croacia votó en octubre a favor de restablecer el servicio militar obligatorio tras haber eximido a la población de esta obligación durante 17 años. Una nueva legislación solicita a los hombres de 18 años someterse a una serie de exámenes médicos antes de que concluya este año, para determinar quién realizará un entrenamiento básico de dos meses el año próximo. La intención es reclutar 18.000 personas adicionales cada año. Quien no esté de acuerdo, pueden realizar un servicio civil y por ahora, las mujeres están exentas del servicio militar.

Alemania pondrá en vigor en 2026 un nuevo modelo de servicio militar que combina el alistamiento voluntario con la posibilidad de que haya incorporaciones obligatorias si escasean las personas voluntarias. La totalidad de la población masculina de 18 años deberá llenar un cuestionario sobre su estado de salud, habilidades y disposición a servir a su país. La intención de Alemania es aumentar sus fuerzas armadas en el equivalente a 80.000 efectivos, para llegar a un total de 260.000 en el año 2035, tal como lo solicita la OTAN.

Dinamarca decidió en verano incluir en el ejército a personas de todos los géneros siempre que sean mayores de 18 años.

Escasez global de personal militar La escasez de personal militar es una tendencia global, no es solo un problema de la Unión Europea (UE). Gran Bretaña prevé que su ejército tenga 70.000 efectivos menos por primera vez desde principios del siglo XIX. En 2024, Australia decidió flexibilizar sus criterios de reclutamiento con objeto de tener más solicitudes voluntarias, lo que incluye a la población extranjera que cumpla con los requisitos que se han fijado. La transformación demográfica que vive el mundo también está generando desafíos. La tasa de natalidad de Corea del Sur ha caído sensiblemente, provocando una reducción de 110.000 elementos militares en seis años, lo que ha despertado un debate sobre la necesidad de también reclutar mujeres. Por su parte, las Fuerzas de Autodefensa de Japón acumulan un déficit equivalente a 23.000 plazas de las 247.000 que están aprobadas presupuestariamente. En 2023, Japón alcanzó solo el 51% del objetivo que tenía para ese año, el dato más bajo en su historia. Ucrania, que vive su cuarto año de guerra, también enfrenta una severa escasez de elementos militares, razón por la que amplió sus criterios de elegibilidad incluyendo también a personas de más de 60 años. Los informes disponibles sobre Rusia afirman que ha habido más de un millón de bajas, evidenciando el reto inmenso que tiene Moscú por mantener un volumen elevado de tropas mientras sigue en curso la guerra con Ucrania.

¿El sistema de reclutamiento suizo es tan seguro como parece?

En Suiza, el servicio militar es obligatorio desde la creación de la Constitución federal de 1848. Todos los hombres en edad adulta son reclutados durante cinco meses y deben tomar cursos de actualización periódica hasta los 35 años de edad. Si lo desean, las mujeres también pueden realizar el servicio militar, pero no es obligatorio.

El objetivo de las Fuerzas Armadas suizas es alcanzar un número de 100. 000 personas, pero con una «fuerza efectiva» limitada por ley de 140.000 integrantes. Esta última incluye también a quienes están en formación y a quienes aún podrían ser movilizados en caso de necesidad. En 2024, la «fuerza efectiva» fue de 147.000 personas, lo que hablaría de un «exceso de oferta», según el Ministerio de Defensa. Pero el Ministerio advierte que se observa una caída inminente.

Tras reducirse la duración del servicio obligatorio de 12 a 10 años en 2018, el número de efectivos se ha ido reduciendo paulatinamente y será inferior a 140.000 personas en 2028, y no podrá recuperarse sino hasta mediados de la próxima década.

Contenido externo

¿Cómo funcionan los modelos actuales de reclutamiento?

Los modelos de reclutamiento actuales son muy distintos a los que solían observarse en el pasado. La mayoría de los gobiernos europeos utiliza el llamado sistema selectivo, que se basa en sorteos que conjugan alistamiento voluntario y reclutamiento limitado. En países como Lituania y Suecia, la proporción de jóvenes llamados a integrarse al ejército es muy pequeña cada año.

En prácticamente todos los países de la UE en los que hay reclutamiento se respeta también el derecho de quienes expresan objeciones de conciencia para integrarse al ejército. Se les proponen alternativas de servicios civiles, o militares sin uso de armas, según investigadores del Parlamento Europeo.

Suiza ofrece un servicio civil para quienes no desean integrarse al servicio militar tradicional, se les solicita prestar servicios en materia de bienestar social, educación o protección medioambiental. Ofrecen sus servicios durante un periodo mayor que quienes se integran al servicio militar, pero se considera que su aportación cívica tiene el mismo valor.

>>Más información sobre el sistema de milicias:

Sin embargo, considerando que en Suiza crece el número de jóvenes que prefiere el servicio civil se teme que la participación militar siga mermando. Por ello, tanto el Gobierno como el Parlamento impulsan reformas para evitar que esto suceda.

Contenido externo

¿Es menos eficaz el servicio militar obligatorio que un ejército profesional?

Aunque optar por un servicio militar obligatorio puede incrementar rápidamente el número de integrantes de estas fuerzas, los ejércitos profesionales siempre suelen estar mejor entrenados y también son mejor aceptados políticamente en los sistemas democráticos. Quienes defienden la existencia del servicio militar obligatorio aseguran que los beneficios que ofrece van más allá del compromiso en el campo de batalla, es una obligación que fortalece la cohesión social y que refuerza la resiliencia de un país.

Pero para expertos como el politólogo Julian Rossmann, de la Universidad de Viena, el servicio militar es un error. «El debate que hay sobre un servicio militar obligatorio solo evidencia una tendencia inquietante característica de la política europea moderna: la responsabilidad de los retos sociales siempre recae sobre las generaciones más jóvenes», dice a Swissinfo.

Los detractores del servicio militar argumentan que sustraer del mercado laboral a jóvenes que están en plena edad productiva ralentiza el crecimiento en estructuras sociales que han ido envejeciendo. Considerando que la deuda pública crece y los rendimientos que ofrecen los públicos se incrementan, acrecentar el presupuesto de defensa a costa del el bienestar social es un asunto muy delicado a nivel político.

Para el instituto alemán ifo Enlace externola reinserción de un servicio militar obligatorio podría acarrear pérdidas económicas por varias decenas de miles de millones de euros para Alemania. De hecho, un estudio realizado por esta organización sugiere que resultaría más rentable incentivar el alistamiento voluntario ofreciendo salarios más elevados para ello.

Sin embargo, para las naciones, contar con fuerzas armadas insuficientes supone riesgos importantes. En Europa, concretamente, la fragilidad militar podría avivar las ambiciones rusas, poniendo en riesgo la estabilidad de Europa del Este y de otros países, socavando simultáneamente la seguridad colectiva de la OTAN.

Independientemente de los avances en el restablecimiento de un servicio militar obligatorio, la UE trabaja en el fortalecimiento de los alcances militares de este bloque político. La Comisión Europa propone mejorar la defensa de los países a través del uso de drones, la vigilancia en las fronteras y una política coordinada de adquisiciones de insumos militares, con objeto de asegurar un sistema de defensa colectivo y bien integrado en Europa. El uso de drones de bajo coste observado en Ucrania es uno de los detonantes del cambio. La nueva guerra moderna concede cada vez más valor a la movilidad y a los poderes disruptivos que al número de elementos de las tropas.

Suiza ha votado

El pasado 30 de noviembre, la ciudadanía suiza rechazó en las urnas con 84% de votos en contra la posibilidad de sustituir el actual servicio militar por un servicio civil que contemplaba también a las mujeres e incluía labores de protección climática y de prevención de desastres.

El Gobierno y el Parlamento habían aconsejado a la población votar en contra, argumentando que el ejército siempre jugará un papel fundamental en la seguridad de Suiza.

>>Más información sobre este reciente voto en el marco de la democracia directa helvética:

Editado por Tony Barrett. Adaptado del inglés por Andrea Ornelas. Revisado por Carla Wolff y Patricia Islas

