¿Por qué las universidades suizas están intensificando sus esfuerzos para prevenir el espionaje de conocimientos?

Varias universidades suizas han empezado a reforzar sus controles para evitar la fuga de tecnologías sensibles. La Universidad de Berna, por ejemplo, revisó su reglamento en 2025 e introdujo verificaciones sobre sanciones y exportaciones para nuevos empleados y académicos extranjeros. Mientras tanto, SwissUniversities plantea un modelo nacional inspirado en los Países Bajos para equilibrar la apertura académica con la protección frente al espionaje.



Algunas universidades ya han comenzado a modificar sus prácticas en este ámbito. Por ejemplo, la Universidad de Berna indicó a Swissinfo que en 2025 revisó su reglamento interno para limitar los riesgos de fuga de tecnologías sensibles. Los nuevos empleados y los investigadores invitados extranjeros están ahora sujetos a un control de conformidad con las sanciones, embargos y normativas sobre control de exportaciones. Antes, estos aspectos no se tenían en cuenta: hace apenas un año, la universidad afirmaba que, al contratar especialistas extranjeros, solo consideraba el nivel de estudios y las competencias lingüísticas.

El grupo de trabajo SwissUniversities propone elaborar un enfoque nacional unificado para abordar esta cuestión. Se contempla como referencia el modelo neerlandés, que prevé la creación de un organismo central de coordinación que vincule a las universidades, otros centros de enseñanza superior, agencias gubernamentales y servicios de seguridad. Suiza y los Países Bajos son países pequeños a la vanguardia tecnológica, situados entre los diez primeros del Índice Mundial de Innovación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Ambos países se enfrentan al mismo desafío: ¿cómo preservar la apertura académica y, al mismo tiempo, impedir sistemáticamente la fuga de tecnologías y conocimientos estratégicos? En los Países Bajos se creó un Punto de Contacto Nacional para la Seguridad del Conocimiento con este fin, mientras que en Suiza la responsabilidad de estas medidas recae todavía principalmente en las propias universidades. Günther Dissertori, rector de la ETH Zúrich, considera que la creación de un punto de contacto nacional permitiría establecer criterios comunes, reducir duplicidades y encontrar un equilibrio entre los principios de la ciencia abierta y la necesidad de proteger las tecnologías punteras contra el espionaje.

