Promoción de la democracia: ¿Por qué Suiza abandona a Bangladesh?

Un activista por la democracia en Bangladesh durante una ceremonia en conmemoración de las víctimas de la revuelta contra la exprimera ministra Sheikh Hasina, el 30 de julio de 2024. Ahmed Salahuddin / Nurphoto

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Promover la democracia en el mundo es uno de los objetivos de Suiza. Pero ha decidido dedicar cada vez menos dinero a esta misión. Una decisión que tendrá grandes consecuencias para países como Bangladés.

6 minutos

Jiyana Madrajee, de 26 años, es un activista en favor de la democracia. Nació en la región de Sylhet, al noreste de Bangladés, en el seno de una familia de recolectores de té de la comunidad hindú telugu, que se considera una de las minorías del país. Su historia es común entre la población recolectora de té: la mayoría de las plantaciones se fundaron durante el periodo de la dominación colonial británica, lo que atrajo gente de distintas regiones de la India británica que tenían interés por trabajar.

Jiyana Madrajee milita por la democracia en el Youth Forum (Foro de la Juventud). Giannis Mavris/SWI swissinfo.ch

El joven es integrante del Youth Forum (Foro de la Juventud) desde el 2023, una organización ciudadana de carácter local que milita en favor

de la preservación de los derechos políticos de la población trabajadora más desfavorecida. Como parte de las ayudas que destina a promover la democracia, Suiza apoya al Youth Forum, pero las cosas cambiarán pronto.

Promover la democracia a nivel global es un mandato constitucional de Suiza y uno de los objetivos de su política exterior, así como de su política de apoyos para el desarrollo.

Sin embargo, como sucede con muchos otros países de Europa, Suiza enfrenta cada vez más presión para incrementar su gasto militar, lo que afectará directamente la partida presupuestaria destinada al desarrollo. En el caso de Bangladés, las consecuencias de esta decisión son importantes: Suiza ha decidido suprimir la cooperación que brinda al desarrollo y promoción democrática del país asiático a finales del 2028.

La democracia enfrenta presiones en el mundo entero

A finales del 2024, casi tres cuartas partes de la población global vivían en regímenes autoritarios, casi la misma proporción que en 1986. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza considera que se trata de una «recesión democrática mundial», y sus nuevas directrices establecen que Suiza desea concentrarse en «la resiliencia de las democracias, sin importar si están sólidamente establecidas, estancadas o en retroceso».

Muchas voces expertas coinciden en que Bangladés posee todas las características para ser parte de este grupo. Durante el verano de 2024, tras una sangrienta revuelta, fue derrocada la administración de la primera ministra Sheikh Hasina, quien llevaba años al frente de un gobierno crecientemente autoritario, que vulneraba la democracia. Desde entonces, un gobierno de transición encabezado por el economista Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, tomó las riendas del país. Aunque Bangladés tiene el perfil que considera vital el Ministerio de Exteriores suizo para otorgar sus apoyos, todo indica que la promoción democrática bangladesí se quedará sin sostén financiero en esta fase crítica.

El impacto del activismo democrático

El té es uno de los principales productos agrícolas que exporta Bangladés. Alrededor de medio millón de personas, dos tercios de ellas mujeres, trabajan en las alrededor de 160 plantaciones que hay en el país. Todas las personas que laboran en la recolección reciben un salario diario de 170 takas -alrededor de 1,25 francos suizos-, un monto fijado por el gobierno que se considera una suma precaria, incluso en Bangladés.

>> Artículo explicativo del papel de Suiza como promotor de la democracia en el mundo:

Mostrar más

Mostrar más Democracia Democracia suiza en el mundo: el discreto papel de su política exterior Este contenido fue publicado en Suiza tiene el mandato constitucional de promover la democracia en el mundo. ¿Qué ocurre cuando el entorno político empieza a ser más autoritario? leer más Democracia suiza en el mundo: el discreto papel de su política exterior

«Las personas que trabajan en las plantaciones de té padecen una esclavitud moderna», denuncia Jiyana Madrajee. La comunidad que trabaja y vive del té es explotada tanto por las personas que poseen las plantaciones, como por los grupos políticos locales y los sindicatos. Un problema que se refleja en las remuneraciones, pero también en los derechos políticos. «Durante las últimas elecciones, la población que cosecha el té tuvo que votar en un solo sentido, por supuesto, por las candidaturas políticas impuestas por quienes poseen las plantaciones».

Pero para el activista, el levantamiento del verano del 2024 generó un cambio radical. «Antes, las autoridades locales no nos tomaban en serio. Ahora nos escuchan cuando hablamos», dice.

En Bangladés, el panorama político está inmerso en una intensa metamorfosis en donde uno de los factor de peso es la demografía: la edad media de la población es de 26 años. De hecho, la revuelta que tuvo lugar en el verano del 2024 fue liderada por la juventud. «La gente joven de Bangladés es muy numerosa y dinámica. Tendríamos que ser el principal motor de nuestro país», destaca Jiyana Madrajee.

La invasión rusa a Ucrania empujó a Suiza a limitar su apoyo a Bangladés A finales del 2024, el Parlamento suizo anunció significativos recortes presupuestarios en materia de cooperación y desarrollo. Decidió que debía ahorrar alrededor de 450 millones de francos suizos en tres años, pero debía simultáneamente fortalecer la ayuda bilateral a Ucrania. Esta decisión fue dictada esencialmente por las necesidades locales de Suiza, por los intereses económicos y diplomáticos que tiene su política exterior de largo plazo, y por el valor añadido característico de la cooperación internacional suiza, informó en un comunicadoEnlace externo el Consejo Federal en enero del 2025. Bangladés ha sido uno de los países más afectados de forma directa por esta estrategia. A tal grado que los recortes supondrán el cese del compromiso suizo con el país asiático a partir del 2029, a pesar de que Suiza llevaba cinco décadas financiando proyectos de desarrollo en esta nación, en la que hasta ahora ha invertido 1.000 millones de francos suizos.

Las contradicciones presentes

Ante la incertidumbre que experimenta la futura la financiación bangladesí, swissinfo.ch consultó al Ministerio de Exteriores de Suiza para tener más detalles. En su respuesta escrita, el Ministerio se centró en confirmar que la promoción de la democracia aún forma parte del programa de transición 2026-2028. «Suiza seguirá comprometida con el fortalecimiento de la democracia en Bangladés».

Bangladés aguardaba el anuncio de nuevas elecciones para el 2026, lo que podría permitir una nueva etapa de contacto con Suiza. El Ministerio de Exteriores helvético informó a mediados de año que Suiza podría sumarse a la misión de observación de esas elecciones. El Gobierno interino informó el 11 de diciembre pasado que la fecha de estos comicios generales será el 12 de febrero de 2026.

Mostrar más

Mostrar más Política exterior Nuestro boletín sobre política exterior Suscríbase a nuestro boletín si desea recibir información y artículos de a fondo sobre la política exterior suiza. leer más Nuestro boletín sobre política exterior

Artículo editado por Benjamin von Wyl; adaptado del francés al español por Andrea Ornelas y revisado por Patricia Islas.

Los preferidos del público Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI