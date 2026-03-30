¿Verdadero o falso?: ¿Puede cualquier persona depositar millones en un banco suizo?

Escándalos que involucran a personas escondiendo activos en Suiza han llevado a las lectoras y los lectores de Swissinfo a preguntarse si es cierto que cualquiera puede depositar grandes sumas de dinero en las instituciones financieras del país.

2 minutos

Cualquiera puede solicitar abrir una cuenta en un banco en Suiza, explica la Asociación Suiza de Banqueros en su sitio web. Pero, primero, el cliente potencial debe pasar por una serie de verificaciones, que incluyen la comprobación de identidad y la divulgación del nombre del beneficiario final de los fondos que planea depositar.

Estas verificaciones forman parte de las obligaciones de diligencia debida que las instituciones financieras deben cumplir según el código de conducta de los bancos suizos y la Ley contra el Lavado de Dinero. Estas normas constituyen la primera línea de defensa contra el llamado “dinero sucio” proveniente de actividades delictivas que podría ingresar al sistema financiero suizo. Por lo tanto, un banco puede rechazar a un nuevo cliente si existen dudas sobre su identidad, el beneficiario final o el origen de los activos.

Mostrar más

Mostrar más Política exterior Cómo luchar contra los Gobiernos corruptos y devolver lo robado Este contenido fue publicado en La difícil tarea de descubrir las finanzas ilícitas y devolver los activos robados se ve complicada por la lentitud de los avances y el debilitamiento del liderazgo de EE.UU. leer más Cómo luchar contra los Gobiernos corruptos y devolver lo robado

Pero a veces los casos se escapan. El regulador financiero suizo, FINMA, ha descubierto que no todos los bancos cuentan con sistemas de diligencia debida suficientemente robustos para detectar clientes problemáticos.

A pesar del endurecimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y el secreto bancario, Suiza sigue siendo un destino preferido para depósitos de dinero sucio provenientes de África, según una investigación de 2024 de Transparency International. De 43 casos de corrupción, la ONG logró rastrear diez de ellos hasta cuentas bancarias en Suiza, solo una menos que en el país más elegido, el Reino Unido.

Traducido por José Kress / Editado por Tony Barrett

Mostrar más

Mostrar más Posición suiza Cómo Suiza bloqueó los activos de Ferdinand Marcos Este contenido fue publicado en Hace 40 años, Suiza congeló los activos del presidente filipino Ferdinand Marcos. Un punto de inflexión en la gestión suiza de los fondos de los dictadores. leer más Cómo Suiza bloqueó los activos de Ferdinand Marcos