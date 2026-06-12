¿Qué queda del secreto bancario suizo?

El artículo 47 de la Ley Bancaria suiza prohíbe revelar información sobre cuentas bancarias, incluso a las propias autoridades del país. Illustration: Kai Reusser, SWI swissinfo.ch

Décadas después del inicio de las reformas destinadas a aumentar la transparencia, los bancos suizos siguen evocando en gran parte del mundo la imagen de fortunas ocultas y operaciones financieras opacas.

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Desde hace mucho tiempo, revelar información sobre el dinero depositado en los bancos suizos constituye un delito. No solo los saldos, movimientos o números de cuenta, sino incluso el hecho de que una persona sea cliente de una entidad. La presión ejercida por gobiernos extranjeros y por algunos grupos dentro del país preocupados por la delincuencia, la corrupción y el terrorismo ha promovido diversas reformas.

Sin embargo, tanto dentro como fuera de Suiza, muchos consideran que esos cambios no han sido suficientes. Otros, entre ellos la industria financiera, algunos políticos y parte del electorado, sostienen que la percepción internacional está desfasada y que Suiza ya ha corregido sus prácticas.

¿Hasta qué punto son hoy secretos los bancos suizos?

El artículo 47 de la Ley Bancaria SuizaEnlace externo, vigente desde 1934, convierte en delito federal divulgar información sobre cuentas bancarias, incluso a las autoridades suizas. Solo cuando un cliente está bajo sospecha de delitos como evasión fiscal o blanqueo de capitales, el banco debe informar a las autoridades.

Los Estados extranjeros pueden solicitar la colaboración de Suiza en estos casos, así como en asuntos relacionados con la corrupción o el terrorismo, aunque el procedimiento suele ser lento y jurídicamente complejo.

En cambio, las sanciones para quienes filtran información son severas. La vulneración deliberada o negligente de estas normas puede acarrear hasta cinco años de prisión o una multa de 250.000 francos suizos (unos 320.000 dólares).

Un caso emblemático ocurrió en 2008, cuando Hervé Falciani, analista de sistemas informáticos de la filial suiza de HSBC, sustrajo datos confidenciales de más de 106.000 clientes procedentes de más de 200 países.

Mientras los fiscales lo acusaron de intentar vender la información para obtener beneficios económicos, Falciani aseguró que pretendía sacar a la luz una evasión fiscal generalizada. La filtración reveló cómo la filial suiza de HSBC había ayudado a clientes adinerados a ocultar millones de dólares en activos y eludir impuestos en sus respectivos países, lo que desembocó en múltiples detenciones y sanciones.

Pese a ello, en 2015 un tribunal suizo condenó a Falciani en rebeldía a cinco años de prisión. No obstante, continúa en libertad, ya que tanto Francia como España rechazaron las solicitudes de extradición.

Ese mismo año, Suiza reforzó aún más la normativa al modificar el artículo 47 para ampliar la responsabilidad penal derivada de las filtraciones. Organizaciones de medios de comunicación advirtieronEnlace externo entonces de que los cambios podían afectar a denunciantes y periodistas incluso cuando la información fuera veraz y su publicación respondiera al interés público.

>> Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa advierten de que eso podría exponer a periodistas y denunciantes a acciones penales, incluso si la información es veraz y de interés público:

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En 2025, la policía registró las oficinas y el domicilio del periodista suizo Lukas Hässig, casi una década después de la publicación de un reportaje sobre el exdirector de Raiffeisen Bank, Pierin Vincenz, y uno de sus asesores. Según un artículo escrito por el propio HässigEnlace externo, el Tribunal Superior de Zúrich pretende que sea procesado por supuestamente utilizar información confidencial y vulnerar las leyes de secreto bancario. El periodista no respondió en ese momento a unas preguntas de Swissinfo.

«Instamos a las autoridades suizas a retirar los cargos contra Lukas Hässig y a devolverle el material de trabajo confiscado», declaró Ricardo GutiérrezEnlace externo, secretario general de la Federación Europea de Periodistas. «También pedimos una reforma del secreto bancario para que sea compatible con los estándares jurídicos europeos en materia de libertad de expresión y libertad de prensa, y esté a la altura de una democracia como Suiza».

¿Qué ha hecho Suiza para ser más transparente?

Tras la crisis financiera de 2008 y la posterior desaceleración económica, los países occidentales presionaron a los paraísos fiscales, entre ellos Suiza, para que desmontaran el secreto bancario. La evasión fiscal había adquirido una relevancia creciente en un momento en que los gobiernos se enfrentaban a la caída de los ingresos públicos y al aumento del gasto.

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UBSEnlace externo, el mayor banco del país, se vio obligado a pagar 780 millones de dólares (614 millones de francos suizos) en multas y a entregar a Estados Unidos la identidad y los datos de unas 4.450 cuentas de clientesEnlace externo, después de admitir que había ayudado a ocultar activos a las autoridades fiscales. Fue la primera vez que un banco suizo proporcionaba información de esta magnitud a un país extranjero.

Suiza también se convirtió en uno de los principales objetivos de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA), aprobada por Estados Unidos en 2010. Esta normativa obliga a las entidades financieras extranjeras a informar al Servicio de Impuestos Internos estadounidense (IRS) sobre las cuentas mantenidas por ciudadanos de ese país. Suiza se adhirióEnlace externo formalmente al sistema en 2014.

Ese mismo año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estableció el Estándar Común de Reporte (CRS)Enlace externo, destinado al intercambio automático de información financiera. Suiza se incorporó tres años después y comenzó a transmitir datos en 2018.

El país se arriesgaba a ser incluido en una lista negra como centro financiero no cooperativo si rechazaba adherirse al estándar, además de quedar marginado en los mercados internacionales de capitales y ver suspendidos sus acuerdos fiscales bilaterales. Aunque las obligaciones solo se aplican entre los países firmantes, el CRS puso fin al principio suizo de no compartir información bancaria con Estados extranjeros.

Los bancos deben comunicar a las autoridades fiscales federales la información de las cuentas de ciudadanos o residentes fiscales de más de 120 países que mantienen acuerdos de intercambio automáticoEnlace externo con Suiza. Posteriormente, esos datos son remitidos a las administraciones tributarias correspondientes.

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En 2026, Suiza también prevé crear un registro de aquellas personas propietarias reales de activos controlados a través de sociedades pantalla con el objetivo de combatir el blanqueo de capitales. Sin embargo, la organización anticorrupción Transparency International considera que la reforma contiene importantes lagunas.

¿Cómo se compara Suiza con otros países?

A pesar de las reformas, Suiza sigue obteniendo resultados discretos en materia de transparencia en comparación con la mayoría de sus homólogos.

La organización Tax Justice Network situó a Suiza como el segundo país que más contribuye al secretismo financiero en su clasificación de 2025, que analiza 141 jurisdicciones. Solo Estados Unidos obtuvo una puntuación peor en el Índice de Secreto Financiero de 2025Enlace externo elaborado por esta organización con sede en Reino Unido, una posición que atribuye principalmente al peso de Estados Unidos en el mercado financiero mundial.

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Aunque la Asociación Suiza de Banqueros asegura que sus miembros cumplen todas las normativas internacionales, hay quienes consideran que las reformas siguen siendo insuficientes. Diversos escándalos derivados de filtraciones de datos a periodistas extranjeros, entre ellos los llamados Pandora Papers de 2021 y la investigación Suisse Secrets de 2022, han alimentado las preocupaciones.

La organización suiza de desarrollo Alliance Sud sostiene queEnlace externo las autoridades «siguen defendiendo por todos los medios el sector financiero nacional como punto de encuentro para oligarcas, foco de bancos privados implicados en actividades delictivas y espacio protegido para asesores financieros de dudosa reputación».

Al mismo tiempo, la población residente suiza continúa exenta de los requisitos de intercambio de información previstos en el Estándar Común de Reporte de la OCDE al que se ha adherido el país.

Las entidades financieras y algunos responsables políticos temen que una mayor transparencia reduzca la competitividad de la industria suiza de gestión patrimonial frente a rivales de Asia u Oriente Medio. Según el informe Global Wealth Report 2026 de Boston Consulting Group, Hong Kong ha superado a Suiza como principal centro mundial de gestión transfronteriza de patrimonios.

Por otro lado, hay quienes consideran que el riesgo reputacional derivado de facilitar la corrupción es demasiado elevado.

Mientras los legisladores elaboraban el año pasado las nuevas normas de divulgación de la propiedad real de los activos, Transparency International advirtió del riesgo de introducir lagunas significativas y sostuvo que los grupos de presión del sector no deberían poder rebajar el alcance de las reformas.

«Suiza se encuentra en una encrucijada decisiva», afirmó Maira Martini, responsable de la organizaciónEnlace externo. «Debe decidir si avanza con rapidez en la reforma prevista contra el blanqueo de capitales o si continúa siendo uno de los principales destinos mundiales para el dinero sucio».

Editado por Tony Barrett. Adaptado del inglés por Carla Wolff.

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