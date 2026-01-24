Repercusiones de la política de Trump en el continente americano

Le doy la bienvenida al repaso de prensa centrado en informaciones relacionadas con España y América Latina, tras unos días en los que la mirada global se dirigió a la estación alpina de Davos, Suiza, sede del Foro Económico Mundial y escenario del juego geopolítico actual de Donald Trump.

Patricia Islas

Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales.

Infancia latinoamericana afectada por la actividad del ICE

Venezuela en camino de privatizar la explotación petrolera

México apoya a Cuba sin más petróleo de Venezuela y lejos de Rusia

Ante una «ruptura del orden mundial»

El presidente estadounidense marcó el ritmo en Davos, al inclinarse primero por la amenaza y algunos comentarios injustificados, y después en su papel de fundador de un club de paz de pocos.

«Las potencias medias deben actuar juntas porque, si no estás en la mesa, estás en el menú» Mark Carney, en su discurso en el WEF.

Para Mark Carney, el primer ministro de Canadá, nos encontramos en medio de una ruptura del orden mundial, «al final de una bonita historia y en el inicio de una realidad brutal en la que la geopolítica entre las grandes potencias no está sujeta a ningún límite».

«Las potencias medias como Canadá, no son impotentes. Tienen la capacidad de construir un nuevo orden que encarne nuestros valores, como el respeto por los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados». Este mensaje en su continente y con su vecino al sur significa mucho.

Mientras los gobiernos de Argentina y Paraguay han dado su espaldarazo a la Junta de Paz de Trump, otros países al otro lado del Atlántico esperan con cautela a que la tiniebla que observan pase. Al menos es el caso entre la población de Cuba, de Venezuela y entre la comunidad de origen latinoamericano en el propio suelo estadounidense, que enfrenta la ofensiva migratoria de Trump, un asunto que también ocupa a la prensa suiza.

Detención de un niño de cinco años y su padre en Minneapolis

Agentes federales caminan por un vecindario el viernes 16 de enero de 2026, en St. Paul, Minnesota. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

El diario bernés Der Bund dedica un artículo a la detención de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre en el distrito escolar de Columbia Heights en Minnesota por agentes de inmigración del ICE en el marco de las redadas intensivas que la Administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo en este estado.

«El niño fue utilizado de facto como señuelo» Declaración policiaca mencionada en Der Bund

«Según la autoridad escolar del distrito afectado, el padre y el niño fueron detenidos en la entrada de su casa. El motor del coche seguía encendido cuando intervinieron los agentes del ICE. La jefa de policía del distrito de Minneapolis explicó en una conferencia de prensa que, tras conocerse la detención, se dirigió de inmediato a la vivienda de la familia. Para entonces, el padre y el hijo ya habían sido trasladados», indica la redactora Nicoletta Gueorguiev.

El desarrollo de la detención es especialmente delicado. «La jefa de policía explicó que un agente del ICE sacó del coche al niño de cinco años y le ordenó golpear la puerta de la casa. Con ello se pretendía comprobar si había más personas en el interior». La jefa de policía afirmó que el niño fue utilizado «de facto como señuelo».

Después de arrestar al padre, los agentes se llevaron también al pequeño en lugar de dejarlo a cargo de otro adulto en su casa y ambos quedaron bajo custodia. «El abogado de la familia, de origen ecuatoriano, declaró a los medios que existe un procedimiento de asilo en curso. No hay, según el abogado, ninguna orden de deportación firme en su contra». (Der BundEnlace externo, diario de pago, en alemán)

«Venezuela abrirá la explotación petrolera al sector privado»

Imagen de un barco que transporta petróleo en Maracaibo, Venezuela, el 21 de enero de 2026. Venezuela avanza hacia una nueva dinámica con un paquete de reformas legales que busca atraer inversiones y fortalecer el sector petrolero en medio del acercamiento con Estados Unidos. Keystone-SDA

Esta vez, la mirada es hacia el diario de referencia de Ginebra, francófono, Le Temps, que dedica un artículo a los pasos en el Legislativo del país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

«El proyecto de ley fue aprobado en primera lectura el jueves por la Asamblea Nacional» Información publicada en Le Temps

«Venezuela abrirá completamente la explotación petrolera al sector privado, según un proyecto de ley aprobado en primera lectura el jueves por la Asamblea Nacional, en un contexto de acercamiento con Estados Unidos, que ese mismo día nombró una nueva encargada de negocios para Venezuela», se lee en el diario.

Hasta ahora, la explotación petrolera era un monopolio del Estado o de empresas mixtas en las que el Estado mantenía la mayoría accionaria. El proyecto de ley prevé que «empresas privadas domiciliadas» en Venezuela puedan explotar el petróleo tras firmar los contratos correspondientes.

La publicación se centra en la actualidad, con el respaldo informativo de agencias y sin profundizar en los retos de la industria petrolera venezolana, en manos sobre todo de la compañía estatal PDVSA, señalada por casos de blanqueo de dinero millonarios, que también tienen relación con la justicia helvética, y concretamente con investigaciones que sigue la fiscalía zuriquesa. (Le TempsEnlace externo, diario de pago en francés)

Cuba, sin la fuente de energía venezolana

Para Cuba, la detención de Maduro significó la muerte de 32 soldados en Caracas y un duro revés para la continuidad del apoyo energético proveniente de Venezuela. Keystone-SDA

Y hablando del petróleo venezolano, desde Zúrich, el diario Neue Zürcher Zeitung (NZZ), ofrece un artículo de su corresponsal Alexander Busch, que desde El Salvador se ocupa de los temas latinoamericanos. Esta vez su pluma se dirige a la isla de Cuba, que durante años aseguró su suministro energético gracias a Venezuela. «Bajo el presidente izquierdista Hugo Chávez, Venezuela empezó a enviar petróleo a su Estado hermano socialista en un momento en que el apoyo ruso había cesado debido a la grave crisis en Rusia.»

«México ha reemplazado a Venezuela como principal proveedor» Alexander Busch, corresponsal del periódico NZZ

El régimen de La Habana, a cambio, dirigía médicos, maestros y otros expertos a Venezuela. Por ello recibía petróleo en condiciones favorables. «Cuba podía revender parte de ese crudo, una fuente importante de divisas después del colapso de la producción azucarera en la isla», escribe Busch. Pero hoy, añade, tras la operación militar estadounidense que tomó por sorpresa a los guardaespaldas cubanos de Maduro, la relación entre Caracas y La Habana se habría enfriado todavía más, y con ello, el suministro petrolero hacia la isla.

«México ha reemplazado a Venezuela como principal proveedor y envía unos 12.000 barriles diarios, lo que cubre alrededor de una quinta parte de las necesidades cubanas. Washington tolera estos envíos, posiblemente para evitar un colapso descontrolado del régimen», escribe y se pregunta si la Rusia de Putin ayudará a Cuba en su crisis energética. Califica de «vacío geopolítico» el hecho de que Putin no reaccione al llamado del régimen de La Habana, que, si éste cayera, «sería un desastre para Rusia», visto todavía por algunos como «salvador del Sur global». (NNZEnlace externo, diario de pago, en alemán)

De nuestra producción, nuestras entregas de lo ocurrido en Davos y un análisis sobre las consecuencias del incendio en Crans-Montana en el que surge una pregunta: ¿Qué tan vulnerable es Suiza a la corrupción?

Si quiere compartirnos un comentario sobre nuestro contenido en general o desea que tratemos algún tema, este es nuestro correo: spanish@swissinfo.ch



