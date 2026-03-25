Suiza adapta su papel mediador ante la escalada en Oriente Medio

Iraníes pasan junto a una valla publicitaria contra Estados Unidos en la plaza Enqelab de Teherán, Irán, el 16 de febrero de 2026. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Keystone

La historia de neutralidad de Suiza le ha permitido desempeñar un papel en el mantenimiento de la comunicación entre Estados enemigos y en la resolución de sus disputas. Sin embargo, este papel tradicional está viéndose obligado a adaptarse a la creciente turbulencia en las relaciones internacionales.

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Mientras Estados Unidos e Israel bombardean Irán con misiles y la nación islámica responde con ataques con drones contra países vecinos, Suiza se ha ofrecido como intermediaria entre las partes en conflicto.

La propuesta refleja su papel tradicional como mensajero neutral y, en ocasiones, anfitrión de negociaciones entre adversarios que ya no mantienen relaciones directas.

Desde 1980, diplomáticos suizos representan los intereses de Estados Unidos en Teherán mediante un «mandato de potencia protectora» en el marco de sus buenos oficiosEnlace externo, tras la ruptura de relaciones diplomáticas de Washington con Irán, después de que radicales islámicos tomaran como rehenes a miembros del personal de la embajada estadounidense en 1979.

Desde entonces, Suiza ha contribuido en ámbitos como la gestión de servicios consulares, la transmisión de mensajes de alto nivel e incluso la facilitación de intercambios de prisioneros.

>>Suiza ha mantenido tradicionalmente buenas relaciones con Irán:

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Sin embargo, a medida que las relaciones internacionales se han vuelto más complejas —con disputas comerciales entre Estados Unidos y China, la guerra en Ucrania y la pugna por la influencia entre los Estados del Golfo—, el papel tradicional de intermediario imparcial está cambiando. Aunque Suiza sigue beneficiándose de su percibida neutralidad al ofrecer un canal de diálogo, el país podría necesitar cada vez más asociarse con Estados de la región para mantener su credibilidad.

«En realidad, desde fuera es imposible saber hasta qué punto se está utilizando esta vía en estos días tan dramáticos», señaló Daniel Moeckli, director del Centro de Estudios de Seguridad del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich (ETH), en declaraciones a Swissinfo. «El canal suizo ha sido uno de los muchos entre Estados Unidos e Irán, y puede haber perdido parte de su dinamismo inicial».

Los buenos oficios suizos están «abiertos a todas las partes» durante el conflicto

Suiza «está preparada» para apoyar la diplomacia orientada a la desescalada, afirmóEnlace externo el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo el 28 de febrero, día en que Estados Unidos e Israel iniciaron ataques que acabaron con la vida de altos dirigentes iraníes y destruyeron importantes instalaciones de seguridad.

«Los buenos oficios de Suiza siguen estando a disposición de todas las partes implicadas», señaló.

Los buenos oficios son un instrumento de la política exterior suiza mediante el cual la historia de neutralidad militar del país le permite actuar como tercero imparcial para ayudar a resolver conflictos, ya sea acogiendo negociaciones de paz, mediando o transmitiendo mensajes diplomáticos.

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Un ejemplo fue el intercambio de prisionerosEnlace externo entre Estados Unidos e Irán en 2020, tras años de negociaciones destinadas a generar un clima de confianza, en el que los buenos oficios suizos «contribuyeron al resultado satisfactorio del acuerdo», según el Ministerio.

Ese mismo año, Suiza también estableció un sistema para facilitar exportaciones humanitarias como alimentos y medicamentos, con el fin de mitigar el impacto en la población iraní de las sanciones económicas impuestas al país por su programa nuclear.

La amenaza de sanciones de EE. UU. provoca «prohibiciones generalizadas» en el comercio

El Acuerdo Suizo de Comercio HumanitarioEnlace externo, un mecanismo de pago especializado que entró en vigor en 2020, permite a empresas y bancos comerciar con productos humanitarios con Irán siempre que los contratos sean sometidos a la aprobación de Estados Unidos.

Aun así, dada la histórica falta de coherencia de la política de sanciones estadounidense hacia Irán —y otros países—, estos esfuerzos diplomáticos han afrontado durante mucho tiempo importantes obstáculos. Washington ha utilizado repetidamente su posición en el sistema financiero global y en las transacciones denominadas en dólares para aislar a los Estados que considera «parias» y debilitar a cualquier banco o empresa que estime ha vulnerado las sanciones.

«Muchos bancos aplican ahora prohibiciones totales a cualquier tipo de comercio con Irán, incluso en el caso de bienes exentos», escribieron Erica Moret y Esfandyar Batmanghelidj en un informeEnlace externo de 2022 para el laboratorio de ideas Friends of Europe, con sede en Bruselas. Las instituciones financieras, junto con las empresas que comercian con bienes esenciales, temen «el riesgo de multas de miles de millones, requisitos de cumplimiento engorrosos y daños reputacionales».

La Secretaría de Estado de Economía de Suiza (SECO) indicó que se habían tramitado seis operaciones en total a través de este canal humanitario. Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán del International Crisis Group, sospecha que el sistema lleva varios años inactivo.

El desbloqueoEnlace externo en 2023 de 6.000 millones de dólares (4.700 millones de francos suizos) de fondos iraníes para la compra de alimentos, medicamentos y otros bienes humanitarios, acordado por Estados Unidos, se canalizó a través del Banco Nacional Suizo (BNS), y no mediante bancos comerciales implicados en el mecanismo, por lo que este no se utilizó.

La decisión del Gobierno suizo de sumarse a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022 pudo haber inquietado a Teherán y «alimentado el temor de que los fondos pudieran volver a ser congelados en Suiza», afirmó Vaez.

Críticas a colaborar con el «régimen iraní asesino»

El país alpino también se enfrenta a presiones internas para aislar al régimen iraní, que ha reprimido con dureza la disidencia en los últimos años, causando la muerteEnlace externo de decenas de miles de civiles en 2026.

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Durante un anterior movimiento de protesta en 2022, la organización Free Iran Switzerland presentó peticiones en Berna reclamando un endurecimiento de las sanciones contra la república islámica tras la represión de manifestantes.

Algunos parlamentarios han cuestionado recientemente la pertinencia de los mandatos de potencia protectora.

«La mediación de Suiza entre Teherán y Washington ha contribuido a estabilizar al régimen iraní asesino», afirmó Gerhard Pfister, miembro del Partido del Centro e integrante de la Comisión de Política Exterior, en una entrevistaEnlace externo con CH Media en marzo de 2026.

Otros sostienen que el país desempeña un papel útil al mantener abiertas las vías de comunicación entre contendientes y contribuir potencialmente a rebajar las tensiones. En última instancia, los esfuerzos por mantener abierto un canal de diálogo dependen de «si tanto Irán como Estados Unidos tienen intención de utilizarlo», señaló Laurent Goetschel, director de la fundación Swisspeace.

Más relevante para el futuro del papel de Suiza en la diplomacia internacional en Oriente Próximo puede ser, sin embargo, el creciente interés de potencias como China o de países como Arabia Saudí, Catar y Turquía por participar en las negociaciones.

Antes de los recientes ataques, Irán y Arabia Saudí restablecieron relaciones en 2023 tras siete años de ruptura, gracias a la mediación de ChinaEnlace externo. Suiza no participó en el proceso —en el que también intervinieron Omán e Irak—, pese a haber ejercido como potencia protectora de ambas partes desde el tercer año de la crisis diplomática.

«China tiene más peso; no debemos hacernos ilusiones al respecto», afirmó entonces Fabian Molina, experto en política exterior y miembro del Partido Socialista suizo. «Se está configurando un nuevo equilibrio y China quiere posicionarse».

Catar, que alberga la mayor base militar estadounidense en Oriente Próximo, también actuó como mediador en el acuerdo de 2023 para desbloquear los 6.000 millones de dólares de fondos iraníes, a cambio de la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Irán. Además, contribuyó a persuadir a Teherán para aceptar un alto el fuego el año pasado tras ataques de Israel y Estados Unidos contra instalaciones militares y nucleares.

Suiza expresa una mayor preocupación por los bombardeos de EE. UU.

No obstante, Suiza mantiene su credibilidad como actor neutral ajeno a los Estados del Golfo, especialmente después de que Irán respondiera a los ataques estadounidenses e israelíes el mes pasado con drones y misiles contra posibles socios de negociación en la región como Catar, Omán y Arabia Saudí. También porque Catar se niega a mediar mientras sea objeto de ataques, según declaró su ministro de Exteriores a Al Jazeera.

Suiza también ha expresado una mayor preocupación por los bombardeos estadounidenses que algunos otros países europeos desde el inicio de los ataques el 28 de febrero.

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«Suiza está profundamente alarmada por los ataques de hoy de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como por la peligrosa y rápida escalada tras los ataques militares y las acciones contra Estados del Golfo y en todo Oriente Próximo», señaló el Ministerio de Exteriores. «Suiza pide el pleno respeto del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU y el derecho internacional humanitario».

El país ha sabido aprovechar la buena voluntad generada en el Golfo por su neutralidad asociándose con Estados de la región en procesos de negociación. Así ocurrió poco antes del inicio de la reciente guerra, en dos rondas de conversaciones entre estadounidenses e iraníes en Ginebra, en las que Omán actuó como mediador y Suiza como anfitriona.

«Estos complejos procesos para avanzar hacia altos el fuego y la paz ya rara vez dependen de un único mediador», concluyó Moeckli. «Me parece que sigue existiendo un grado considerable de confianza en Suiza como actor que promueve la paz y el diálogo en la región… El saber hacer suizo en mediación sigue siendo inigualable».

Texto original editado por Tony Barrett /Benjamin von Wyl. Adaptado del inglés por Carla Wolff.

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