Suiza endurece las sanciones contra Rusia en los sectores financiero y petrolero

Se trata del 18º paquete de sanciones, que la UE ya había adoptado a mediados de julio. Keystone-SDA/Ukrainian 24Th Mechanized Brigade

Tres meses y medio después de la Unión Europea, Suiza también se suma a estas nuevas sanciones contra Rusia. El paquete contempla más restricciones a la exportación de bienes industriales y materiales que puedan fortalecer las capacidades militares y tecnológicas rusas.

Se trata del 18.º paquete de sanciones, que la UE ya había adoptado a mediados de julio. El departamento económico competente implementó parte de estas medidas poco después: congelación de activos de 14 personas y 41 empresas y organizaciones, controles de exportación más estrictos y la reducción del tope de precios para el crudo ruso.

Ahora, el gobierno suizo ha decidido nuevas medidas en los ámbitos de bienes, finanzas y energía. Las sanciones entrarán en vigor el viernes, según anunció el Ejecutivo el miércoles por la tarde. Entre otras cosas, se impondrá una prohibición total de transacciones para 45 bancos rusos.

No obstante, por el momento el gobierno se abstiene de aplicar la misma medida a dos bancos regionales chinos sancionados por la UE, señala. No existen indicios de actividades de instituciones financieras suizas con esas dos entidades. Suiza tampoco asumirá obligaciones de notificación para determinadas transferencias de dinero.

Además, queda prohibida la importación de productos petrolíferos refinados a partir de crudo ruso en terceros países. Según el gobierno, el objetivo es evitar que el petróleo ruso entre en Suiza de forma indirecta.

Paralelamente, el Ejecutivo quiere combatir con mayor eficacia la elusión de sanciones a través de terceros países. En concreto, la Secretaría de Estado de Economía (Seco) podrá ahora informar a los exportadores sobre posibles operaciones de elusión, lo que implicará que las exportaciones planificadas queden automáticamente sujetas a autorización.

Mientras tanto, la UE va un paso por delante. La semana pasada puso en marcha el 19.º paquete de sanciones, que entre otras medidas contempla una nueva reducción de los ingresos rusos por la venta de gas y petróleo. El gobierno suizo decidirá sobre este paquete «a su debido tiempo», señaló la autoridad competente la semana pasada.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

