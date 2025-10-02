The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines
Actualidad
Política exterior

Suiza insta a Israel a garantizar la seguridad de la Flotilla Global Sumud

Flotilla
Suiza responde a la interceptación de la Flotilla Global Sumud. Keystone-SDA
Elige tu idioma
Generado con inteligencia artificial.
Suiza insta a Israel a garantizar la seguridad de la Flotilla Global Sumud
Usted escucha: Suiza insta a Israel a garantizar la seguridad de la Flotilla Global Sumud

Tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud, Suiza recordó a Israel la necesidad de actuar de manera proporcional, usando solo la fuerza estrictamente necesaria y garantizando la seguridad de las personas a bordo.

Este contenido fue publicado en
2 minutos
Keystone-SDA

El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo (DFAE por sus siglas en francés) escribió en X el miércoles por la noche que se debe garantizar la seguridad de quienes participan en la Flotilla.

El DFAE también está preparado para iniciar procedimientos para garantizar la protección consular de las personas afectadas, en particular para salvaguardar sus derechos fundamentales. La embajada suiza en Tel Aviv mantiene un contacto regular con las autoridades israelíes.

Mientras tanto, entre 500 y 1.000 personas, según estimaciones de la policía, se manifestaron en Lausana en contra de las acciones de la marina israelí. Un colectivo pro-Palestina había convocado la concentración poco después de que se conociera el incidente. No se registraron incidentes durante la acción.

Más información sobre la guerra en Oriente Próximo:

Mostrar más

Greta Thunberg a bordo en una de las embarcaciones

La marina israelí había detenido previamente los barcos de la Flotilla Global Sumud, una embarcación de ayuda a Gaza con participantes de más de 40 países. Algunos barcos fueron detenidos de manera segura y sus pasajeros trasladados a un puerto israelí, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en X. Poco antes, algunos activistas habían reportado que los soldados israelíes habían abordado los primeros barcos.

La activista sueca Greta Thunberg estaba entre los cientos de participantes en más de 40 barcos a motor y veleros. «Greta y sus amigos están sanos y salvos», indicaba el comunicado del Ministerio israelí.

La flotilla declaró que se había acercado a unas 70–80 millas náuticas de la Franja de Gaza. Había zarpado desde Barcelona a finales de agosto. Su objetivo era llevar suministros de ayuda a la población de Gaza, aislada por Israel y Egipto, y al mismo tiempo protestar contra la acción militar israelí en la zona.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

Mostrar más
Gaza

Mostrar más

Ginebra internacional

¿Cuándo un «genocidio» es un genocidio?

Este contenido fue publicado en ¿Estamos asistiendo a un genocidio en Gaza? Aunque cada vez son más las voces expertas en derecho internacional que lo afirman, la cuestión sigue dividiendo, especialmente a los Estados. Pero ¿quién decide esta calificación, sobre qué base y con qué consecuencias? Se lo explicamos.

leer más ¿Cuándo un «genocidio» es un genocidio?

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

Actualidad

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR