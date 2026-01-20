Suiza, invitada a unirse al ‘Board of Peace’ del presidente Trump

The Swiss voice in the world since 1935
Suiza invitada a unirse al «Consejo de Paz» de Donald Trump
Suiza invitada a unirse al «Consejo de Paz» (Board of Peace) de Donald Trump Keystone-SDA
Generado con inteligencia artificial.
Trump propone a Suiza integrarse en su nuevo «Consejo de la Paz» (Board of Peace).

Este contenido fue publicado en
1 minuto
Keystone-SDA

La invitación se produjo el fin de semana, informó el martes a la agencia Keystone-ATS Nicolas Bideau, responsable de comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo (DFAE).

«Suiza está examinando actualmente los detalles de la carta y los está analizando con las partes interesadas, incluidos Estados Unidos», añadió Bideau en Davos, al margen del Foro Económico Mundial (WEF).

Por otro lado, Suiza no recibió invitación para la reunión que Trump pretende organizar esta semana en Davos con las «distintas partes» sobre el asunto de Groenlandia.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

