Suiza, invitada a unirse al ‘Board of Peace’ del presidente Trump

Suiza invitada a unirse al «Consejo de Paz» (Board of Peace) de Donald Trump Keystone-SDA

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Trump propone a Suiza integrarse en su nuevo «Consejo de la Paz» (Board of Peace).

1 minuto

La invitación se produjo el fin de semana, informó el martes a la agencia Keystone-ATS Nicolas Bideau, responsable de comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo (DFAE).

«Suiza está examinando actualmente los detalles de la carta y los está analizando con las partes interesadas, incluidos Estados Unidos», añadió Bideau en Davos, al margen del Foro Económico Mundial (WEF).

Por otro lado, Suiza no recibió invitación para la reunión que Trump pretende organizar esta semana en Davos con las «distintas partes» sobre el asunto de Groenlandia.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

Los preferidos del público Los más discutidos