Suiza, invitada a unirse al ‘Board of Peace’ del presidente Trump
Trump propone a Suiza integrarse en su nuevo «Consejo de la Paz» (Board of Peace).
La invitación se produjo el fin de semana, informó el martes a la agencia Keystone-ATS Nicolas Bideau, responsable de comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo (DFAE).
«Suiza está examinando actualmente los detalles de la carta y los está analizando con las partes interesadas, incluidos Estados Unidos», añadió Bideau en Davos, al margen del Foro Económico Mundial (WEF).
Por otro lado, Suiza no recibió invitación para la reunión que Trump pretende organizar esta semana en Davos con las «distintas partes» sobre el asunto de Groenlandia.
Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.
Los preferidos del público
Los más discutidos
En cumplimiento de los estándares JTI
Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.