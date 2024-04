Suiza quiere financiar la reconstrucción de Ucrania recortando en cooperación al desarrollo

Un edificio en ruinas en Kiev tras un ataque ruso con drones. KEYSTONE

El Gobierno suizo quiere contribuir con cinco mil millones de francos a la reconstrucción de Ucrania. Pero lo quiere hacer a costa de otros países. Las organizaciones humanitarias critican la decisión y hablan de desmantelamiento de la acreditada cooperación al desarrollo.

¿Con cuánto dinero financiará Suiza la reconstrucción de Ucrania? Y sobre todo: ¿de dónde deben llegar estos fondos? Estas dos preguntas han suscitado debates intensos en los últimos meses.

El 10 de abril, el Consejo Federal (Gobierno) tomó finalmente la decisión esperada desde hacía mucho tiempo: Suiza proporcionará al país sacudido por la guerra cinco mil millones de francos a lo largo de los próximos 12 años.

Según la Estrategia de Cooperación Internacional (Estrategia CI)Enlace externo 2025-2028, los primeros 1.500 millones de francos se financiarían en su totalidad con fondos del presupuesto para la cooperación al desarrollo. Se trata de una cifra anual de casi 400 millones de francos.

Más dinero para Ucrania que para el África subsahariana

De este modo, Ucrania recibiría más dinero que todos los programas bilaterales de cooperación al desarrollo con los países del África subsahariana. Dado que en este escenario no estaría previsto ningún incremento en el presupuesto global, se tendrían que recortar las ayudas destinadas a otros países prioritarios.

Según el Consejo Federal, se examinarían para el período de 2029 en adelante “otras vías de financiación” al margen de la Estrategia CI, lo cual permitiría llegar a la cifra de 3.500 millones de francos previstos.

Sin embargo, en 2023, Suiza volvió a incumplir por enésima vez el objetivo internacionalmente acordado de contribuir al menos con un 0,7% del producto interior bruto (PIB) a la ayuda al desarrollo.

Actualmente, Suiza invierte un 0,43% de su PIB si se excluyen los gastos en materia de asilo. La mayor parte de los gastos de asilo, que se pueden contabilizar como ayudas públicas al desarrollo, se invierten en el alojamiento de las personas refugiadas ucranianas. Con ello se incrementa ligeramente la partida de gastos.

A pesar de este incremento, la Confederación ocupa tan solo el décimo rango entre los 31 Estados miembros de la OCDE.Enlace externo En la mayoría de los demás países también se debe el aumento global de los gastos a la financiación del alojamiento de las personas refugiadas.

Helvetas dice que los “recortes son un error”

Las organizaciones de ayuda humanitaria están indignadas que el Gobierno quiera financiar la reconstrucción de Ucrania durante los primeros cuatro años con dinero proveniente en su totalidad del presupuesto destinado a la Estrategia IC. “Este recorte proyectado es un error y peligroso”, dice Melchior Lengsfeld, director de la organización Helvetas.

El Consejo Federal aún no ha comunicado dónde exactamente quiere acometer los recortes. Pero lo que sería seguro es que se podrán apoyar a muchas menos personas en el África subsahariana y en Oriente Próximo, por ejemplo, para facilitar acceso a agua potable o a la educación, señala el director de Helvetas.

Para Lengsfeld, la financiación proyectada supondría un uso indebido de los fondos para la ayuda al desarrollo. A fin de cuentas, el presupuesto no debe servir para financiar la reconstrucción de un país europeo, dice. “Nos parece importante contribuir con un apoyo sustancial a la reconstrucción de Ucrania. Pero esto no debe ir en detrimento de los países más pobres”, insiste.

Lengsfeld advierte de las consecuencias para la migración: “Si se recortan tanto los fondos de la cooperación al desarrollo para los países del Sur global, existe el peligro de que la gente pierda sus perspectivas, lo cual podría influir en los flujos migratorios internacionales.”

Éxitos de la ayuda al desarrollo

A diferencia de lo que muchas veces se dice, la cooperación internacional al desarrollo ha cosechado muchos éxitos en las últimas décadas. A escala mundial, la pobreza extrema se ha reducido del 30% a menos del 10% desde el año 1990, mientras que la desnutrición ha disminuido un tercio y la expectativa de vida ha subido más de diez años en el mismo período.

“Estos logros se han conseguido con grandes esfuerzos, a los cuales también ha contribuido Suiza”, afirma Lengsfeld. En su opinión, es indispensable mantener este apoyo después de la pandemia del coronavirus y en tiempos de grandes retos globales como las guerras y el cambio climático. Para el director de Helvetas se trata también de una cuestión geopolítica: si los países occidentales se retiran, se impondrán cada vez más China o Rusia, como se puede observar actualmente en Níger, explica.

En Burkina Faso, la junta militar se ha alejado de Occidente para acercarse a Rusia. KEYSTONE

Reacciones críticas al plan del Consejo Federal

Según el último estudio de seguridadEnlace externo de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), una mayoría de la población cree que Suiza debería contribuir más a la ayuda al desarrollo. También fueron críticas las reacciones al borrador de la estrategia que el Consejo Federal recibió por parte de partidos políticos, organizaciones y cantones. El 75% de las respuestas en el procedimiento de consultasEnlace externo exigían que la ayuda para Ucrania no debiera realizarse a expensas de otras regiones.

A pesar de ello, el Consejo Nacional (cámara baja) rechazó una proposición de la Comisión de Hacienda que planteaba la creación de un fondo especial para la reconstrucción de Ucrania. Decisivos fueron los votos del partido El Centro, que se alineó con el Partido Liberal Radical (PLD) y la Unión Democrática de Centro (UDC).

A una pregunta de este medio, el consejero nacional centrista Simon Stadler contestó: “Nos ha convencido la respuesta del Consejo Federal, que también rechazó la proposición. Dada la situación crítica del presupuesto del Estado y la competencia entre muchas reivindicaciones financieras, me parece muy sensato abogar por una financiación parcial a través del presupuesto asignado a la Estrategia CI.”

Al igual que otros miembros del Parlamento, el diputado Stadler apoya su argumentación en la Ley federal sobre las finanzas, según la cual los fondos destinados a Ucrania no se pueden contabilizar como asignaciones presupuestarias extraordinarias porque la reconstrucción no supone un hecho imprevisible, sino planificable.

“Es una cuestión sujeta a interpretación”, asevera, por su parte, Roland Fischer, docente de Política Financiera y Teoría de la Economía Exterior de la Universidad de Lucerna. Para reforzar su argumento, se remite a la pandemia del coronavirus, para la cual también se registraron fondos de socorro como partidas extraordinarias, incluso en el segundo año de la pandemia.

“Que el hecho sea imprevisible o no, es una decisión política, no jurídica”, señala Fischer, quien hasta finales de 2023 intervino en la política suiza como consejero nacional de Los Verdes Liberales.

Agujeros en el erario público

El erario público se encuentra en una situación difícil, pues faltan miles de millones de francos. Según Fischer, no tendría que ser así. En comparación con otros Estados, Suiza tiene un freno muy restrictivo al gasto que apenas permite nuevos endeudamientos. Por consiguiente, la Confederación está constreñida a financiar las inversiones a largo plazo en su totalidad con recursos propios.

“Esto no solo es innecesario, sino contraproducente”, dice Fischer. De este modo, Suiza trunca sus posibilidades para realizar inversiones razonables y necesarias, como nuevos aviones de combate, impuestos más bajos o la cooperación al desarrollo, recalca.

La normativa suiza es estricta en comparación internacional: tanto las reglas comunitarias del Tratado de Maastricht como el freno al gasto alemán o austríaco permiten un aumento limitado de las deudas nominales.

Según Fischer, en lugar de reducir las deudas, como se ha hecho hasta ahora, sería más sensato que Suiza mantuviera estable su deuda pública mediante un índice de endeudamiento que fuera proporcional al producto interior bruto. De este modo, la deuda se adaptaría al crecimiento económico.

¿Una reforma del freno al gasto?

Un análisisEnlace externo actual de Cédric Tille, profesor de Economía en la Universidad de Ginebra, demuestra que con este mecanismo Suiza podría gastar 1.500 millones de francos más al año, sin por ello tener que incrementar su bajo porcentaje de deuda actual. Dicho de otra forma: si Suiza modificase su rígido freno al gasto, tendría bastante más margen financiero.

El Partido Socialista (PS) y Los Verdes apoyan una reforma del freno al gasto en estos términos. Pero la mayoría burguesa en el Parlamento no quiere saber nada de ello.

En declaraciones al diario ‘Neue Zürcher ZeitungEnlace externo’, el consejero nacional Peter Schilliger del PLR declaró que el Parlamento sería “incapaz de ahorrar” si no hubiera freno al gasto.

En dicho artículo, la diputada socialista Sarah Wyss del Consejo Nacional admitió que el Parlamento “aún no está preparado” para introducir cambios sustanciales en el decreto que regula el freno al gasto. No obstante, el PS hará todo lo posible en el Parlamento para corregir la decisión del Consejo Federal relativa a la financiación de las ayudas para Ucrania, reiteró en declaraciones reproducidas por el periódico zuriquense. Sin embargo, aún no se sabe cómo.

“En estos momentos nos estamos esforzando mucho para encontrar una solución de financiación para la reconstrucción de Ucrania que se apoye en otros recursos financieros y que tenga posibilidades para obtener un apoyo mayoritario”, responde Wyss a una pregunta de este medio. El Parlamento aprobará la Estrategia CI 2025-2028 definitiva en diciembre.

Texto adaptado del alemán por Antonio Suárez Varela / Carla Wolff

