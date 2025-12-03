Suiza y Kazajistán firman acuerdo de gestión del agua

The Swiss voice in the world since 1935
Gestión del agua: Suiza y Kazajstán firman un acuerdo Keystone-SDA
Suiza y Kazajistán han firmado una declaración de intenciones para implementar la iniciativa de gestión del agua Blue Peace.

Este contenido fue publicado en
1 minuto
Keystone-SDA

El objetivo de este proyecto es fomentar el diálogo político sobre los desafíos de la gestión del agua y la búsqueda de soluciones.

El memorando de entendimiento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores suizo, Ignazio Cassis, y su homólogo kazajo, Yermek Kocherbayev, durante una visita oficial a Berna, según el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE).

El acuerdo se refiere a la implementación de la segunda fase de la iniciativa Blue Peace Asia Central.

Esta iniciativa, aprobada por la Confederación en 2017, respalda los esfuerzos para transformar el agua, «una fuente potencial de tensión, en un motor de cooperación, estabilidad y desarrollo sostenible, gracias a una gestión transfronteriza más justa y eficiente, especialmente en un contexto de cambio climático», explica el DFAE.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

