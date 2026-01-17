Venezuela y EE.UU.: Machado en Washington, interés petrolero y lucha contra el narco

La mirada a los acontecimientos relacionados con el futuro de Venezuela en la prensa suiza. Keystone-SDA/swissinfo

Un gusto saludarle este sábado y ofrecerle este análisis sobre las publicaciones de la prensa en Suiza dedicada a los acontecimientos relacionados con el mundo de habla hispana. Esta vez es menester apuntar hacia la cobertura referente a Venezuela y cómo se ha observado el «Después» de la operación militar ordenada por Donald Trump a ese país.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

9 minutos

Patricia Islas

Dirijo la redacción en español de SWI swissinfo.ch, lo que implica asegurar la calidad de nuestras publicaciones y hacerlas comprensibles para personas de habla hispana de más de 20 países. Además, formo parte de un equipo de periodistas especializados en asuntos exteriores. Explicar el acontecer actual y sus relaciones con Suiza es una parte esencial de mi tarea. Periodista senior con más de 30 años de experiencia en periodismo de investigación, locución, producción de contenido multimedia y distribución en redes sociales.

Trump ha optado por mantener el aparato chavista.

Creciente competencia entre China y Estados Unidos por la influencia en América Latina.

En cuestión, las motivaciones de las acciones de Donald Trump en la región

De la periferia informativa a un primer plano

Escribir esta reseña sobre asuntos referentes a las zonas geográficas donde se habla el español había sido hasta ahora un ejercicio de búsqueda informativa, pues desde que le ofrecemos esta entrega semanal, la cobertura latinoamericana desde Suiza había sido mucho más modesta en la prensa helvética. Por otra parte, la cercanía geográfica y de intereses políticos ha hecho también que España destacara más en nuestros repasos de prensa.

Argentina y Colombia habían surgido en la sección internacional de los diarios suizos, con algunos otros hechos destacados desde México y desde algunos otros países, con aspectos tales como la política de Nayib Bukele en El Salvador, y la propia de Javier Milei en Buenos Aires y de Gustavo Petro en Bogotá.

Mostrar más Noticias de España y Latinoamérica en la prensa suiza Diseñada específicamente para hispanohablantes, esta página ofrece un seguimiento de las noticias de España y Latinoamérica en la prensa suiza. leer más Noticias de España y Latinoamérica en la prensa suiza

A finales de 2025, pese a que en el escenario internacional los reflectores más potentes estaban puestos en Ucrania y en Gaza, algunos de ellos fueron dirigiéndose hacia Venezuela. La amenaza crecía.

Todo cambió el 3 de enero pasado y a quince días de esa noticia que hizo despertar a Caracas con un vacío de poder, la mirada de la prensa suiza se mantiene allá.

Impacto en la estabilidad mundial

Desde un punto de observación meramente personal, aunque América Latina ha sido escenario de numerosos eventos de interés en los 32 años de mi seguimiento periodístico como residente en Suiza, constato que la crisis venezolana, con su complejidad y la reciente intervención directa de EE. UU., ha logrado un nivel de atención, análisis y debate que pocos otros acontecimientos han igualado durante este periodo, con algunas excepciones como la crisis en Haití, o los escándalos de dinero mal habido.

Para Suiza, un país pequeño y neutral, la erosión del derecho internacional y el aumento de las acciones unilaterales por parte de grandes potencias representan una amenaza para la seguridad y la estabilidad global, de la que Suiza también depende. La situación en Venezuela es relevante en ese sentido. De allí que nuestro análisis se centre en este país sudamericano y lo que la prensa helvética dice sobre las repercusiones en esa región.

«Callejón sin salida»

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige al Parlamento junto a una imagen del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el jueves 15 de enero de 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Empezamos con un artículo publicado por La Tribune de Genève, un diario digital (82.000 lectores) y en papel (20.000 tiradas) con sede en la ciudad de Ginebra, que debido a la transformación de la industria periodística en 2015 conformó la Leading European Newspaper Alliance (LENA) junto con otros diarios destacados en el continente europeo para unir cerebros y colaboraciones para ofrecer periodismo de calidad.

Es así como su público tiene acceso a un artículo de Adrien Jaulmes del diario francés Le Figaro, bajo el título «El plan de Donald Trump para tomar el control de Venezuela».

Grosso modo, indica que el país sudamericano se ha convertido de facto en un cuasi-protectorado estadounidense a dos semanas del secuestro de Nicolás Maduro. La principal conclusión es que Trump ha optado por mantener el aparato chavista en su lugar para evitar el caos institucional, a diferencia de lo ocurrido en Irak, tras la caída de Saddam Hussein. Sin embargo, con esta decisión «corre el riesgo de no controlar el codiciado petróleo».

Trump «corre el riesgo de no controlar el codiciado petróleo», indica Adrien Jaulmes en su artículo publicado en la TdG.

El texto se centra en dos figuras femeninas como posibles vías para el futuro de Venezuela: María Corina Machado, opositora reconocida que no ha tenido el apoyo estadounidense esperado. Y la hoy presidenta interina, Delcy Rodríguez, encargada de dirigir un período de transición, calificado de controvertido por el periodista, al tiempo que las compañías petroleras estadounidenses consideran que Venezuela es actualmente inviable para la inversión.

Esta solución, escribe Jaulmes «es a la vez la más conservadora y la más innovadora» e introduce una variante en el cambio de régimen, manteniendo en su lugar el aparato estatal. No obstante, esta elección «aparentemente más segura, presenta algunas limitaciones». Y concluye con un comentario de la imprenta del diario New York Times hecha por John Bolton, antiguo consejero de seguridad de Trump. Bolton sugiere que el presidente estadounidense se ha puesto en un «callejón sin salida» al ayudar a sus adversarios a levantarse. (TdGEnlace externo, servicio de pago, en francés)

«China y EE. UU. compiten por América Latina»

La mayor parte de las exportaciones petroleras venezolanas fluyen a China. Keystone-SDA

La región es de importancia estratégica tanto para Pekín como para Washington. Muchos se benefician de la competencia entre las grandes potencias. Donald Trump no podrá desplazar a China fácilmente, escriben Catherine Bosley y Roland Shaw en el diario Neue Zürcher Zeitung (NZZ), uno de los más antiguos de Suiza, con origen en 1780 y conocido por sus análisis.

El artículo describe la creciente competencia entre China y Estados Unidos por la influencia en América Latina, una región de importancia estratégica para ambas potencias. China ha expandido rápidamente sus relaciones comerciales y de inversión en los últimos 15 años, superando a EE. UU. como principal socio comercial en muchos países y estableciendo una red de puertos con participación china. Esta expansión se basa en el intercambio de materias primas latinoamericanas por bienes de consumo, industriales e infraestructura chinos, como se evidencia en el comercio con Brasil y Argentina.

«Donald Trump no podrá desplazar a China fácilmente», advierten Catherine Bosley y Roland Shaw en el NZZ.

Se advierte que EE. UU. ha reaccionado tarde a la influencia china y que ahora debe coexistir con ella en la región.

Un aspecto interesante es la idea de que la competencia entre EE. UU. y China podría ser beneficiosa para América Latina. Si esta rivalidad se traduce en más competencia, comercio e inversiones, podría fomentar el bienestar y la innovación en la región. Sin embargo, este beneficio está condicionado a que la competencia sea «ordenada» y no derive en presiones indebidas o desestabilización. La experiencia de Venezuela, donde las sanciones estadounidenses han limitado el acceso a los mercados financieros, sirve como contrapunto a este optimismo. (NZZEnlace externo, servicio de pago, en alemán)

Entre Machado, el interés petrolero y la lucha contra el narco

La gente se concentra mientras la líder opositora venezolana María Corina Machado se reúne con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el jueves 15 de enero de 2026, en Washington. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

El diario suizo Le Temps, posiblemente el de mayor renombre en el mercado de la prensa francófona helvética, recuerda que Trump descartó por ahora la organización de elecciones y prefiere «dictar» hasta nueva orden las decisiones del equipo dirigente en Caracas. (Le TempsEnlace externo, servicio de pago, en francés)

Pero va más lejos su contenido con un artículo publicado este viernes en el que aborda la acusaciónEnlace externo contra Nicolás Maduro y otras seis personas por tráfico de cocaína a Estados Unidos, utilizando la estructura estatal venezolana para facilitar el envío de drogas. Se menciona que Maduro habría empleado el ejército y la diplomacia para proteger a los traficantes, y que su esposa, Cilia Flores de Maduro, estaría directamente implicada.

La acusación «detalla decenas de ejemplos en los que supuestamente se habrían enviado toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos», afirma en su investigación Boris Busslinger en Le Temps

El periodista Boris Busslinger menciona a Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, que duda que la detención de Maduro frene significativamente el tráfico. Ella explica que Venezuela es principalmente una ruta de tránsito para la cocaína colombiana, con la mayor parte destinada a Europa, no a EE. UU. (solo el 5% del tráfico total). Y aunque no lo considera un narcoestado, reconoce que las autoridades se benefician de la corrupción, con un sistema de sobornos.

En el artículo se cuestionan las verdaderas motivaciones de las acciones de Donald Trump en la región, y apunta que podrían estar más relacionadas con el petróleo venezolano que con la lucha contra las drogas, especialmente considerando sus recortes en programas de prevención y tratamiento de adicciones. (Le TempsEnlace externo, servicio de pago, en francés)

De nuestra producción, le presentamos aquí tres lecturas centradas a temas de geopolítica y comercio internacional:

Mostrar más

Opinión Mostrar más Comercio global Por qué las normas del comercio mundial siguen siendo importantes para países como Suiza Este contenido fue publicado en Ralph Ossa, execonomista jefe de la OMC, explica por qué en estos tiempos turbulentos las economías pequeñas y abiertas, como la suiza, deben defender y adaptar el sistema basado en normas. leer más Por qué las normas del comercio mundial siguen siendo importantes para países como Suiza

Mostrar más

Mostrar más Ayuda humanitaria Más dinero suizo para Gaza: ¿pero por qué llega todavía tan poca ayuda a la franja? Este contenido fue publicado en Suiza aumenta su ayuda financiera a Gaza. Sin embargo, al mismo tiempo, siguen llegando muy pocos suministros de ayuda. Le contamos las razones. leer más Más dinero suizo para Gaza: ¿pero por qué llega todavía tan poca ayuda a la franja?

Mostrar más

Mostrar más Guerra y paz Las feministas palestinas viven precariedad y violencia en el Líbano Este contenido fue publicado en El campo de Ain el Hilweh se ha convertido en la sede de facto de la población palestina refugiada en el Líbano. Allí, una organización feminista se enfrenta a numerosos problemas. Reportaje. leer más Las feministas palestinas viven precariedad y violencia en el Líbano

Si quiere compartirnos un comentario sobre nuestro contenido en general o desea que tratemos algún tema, este es nuestro correo: spanish@swissinfo.ch



Le enviaremos el próximo repaso a la prensa suiza el próximo 24 de enero, Si todavía no se ha suscrito para recibirlo directamente en su correo electrónico, lo puede hacer aquí. ¡Mientras tanto, cordiales saludos en nombre de todo el equipo en español de Swissinfo y que siga usted disfrutando de nuestro contenido!

Revisado por Carla Wolff

Los preferidos del público Los más discutidos