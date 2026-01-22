Zelenski pide ayuda a Suiza en Davos

El presidente suizo, Guy Parmelin, se reunió por primera vez con el presidente ucraniano, Volodimer Zelenski, el jueves 22 de enero. Keystone-SDA

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha pedido a Suiza que ayude a la población de su país a superar las dificultades a las que se enfrenta en una Ucrania devastada por la guerra.

3 minutos

Durante una reunión con el presidente suizo Guy Parmelin al margen del Foro Económico Mundial, Zelenski presentó una lista de posible respaldo helvético.

En su documento incluyó un llamamiento a las empresas suizas para que apoyen a Ucrania en la superación de su crisis energética, según declaró Parmelin a los medios de comunicación en Davos el jueves por la noche.

Las temperaturas en los hogares ucranianos oscilan actualmente entre los dos grados bajo cero y los nueve grados centígrados.

Era la primera reunión entre los dos jefes de Estado. La reunión duró unos 20 minutos y tuvo lugar en el interior del Centro de Congresos de Davos. Zelenski estuvo acompañado por numerosos guardias de seguridad.

Encuentro «positivo» entre Zelenski y Trump

Zelenski también se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos y se dirigió a los delegados del WEF. Anunció conversaciones trilaterales entre su país, Rusia y EE.UU. esta semana en los Emiratos Árabes Unidos.

«Los documentos para poner fin a esta guerra están casi listos», comentó. Tanto Zelenski como Donald Trump dijeron a los periodistas que su reunión fue positiva.

Tras su reunión con Zelenski en Davos, al ser interrogado por periodistas sobre el mensaje que quería enviar al presidente ruso Vladímir Putin, el presidente estadounidense Donald Trump declaró: «La guerra debe cesar» en Ucrania.

Poco apoyo a la Junta de Paz

Este mismo día, Donald Trump habló sobre su plan para una «nueva Gaza», que transformaría el devastado territorio palestino en un lujoso complejo de rascacielos a lo largo de su fachada marítima, un proyecto que, dijo, podría concretarse en tres años.

«Voy a tener mucho éxito en Gaza, va a ser hermoso de ver», exclamó el presidente estadounidense.

Proclamándose hacedor de paz, Trump firmóEnlace externo por la mañana la carta fundacional de su «Junta de Paz», que él mismo presidirá y que está destinada a trabajar en la resolución de conflictos en el mundo, «en coordinación», prometió, con las Naciones Unidas. Pocos países se han sumado a esta iniciativa.

Para el ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, muchos puntos de esta propuesta siguen siendo confusos. Esta junta debía formar parte originalmente del plan de paz para Gaza, que Suiza sigue apoyando, declaró a los medios. Pero esta mención no figura en los documentos escritos, lo que sugiere que la organización de Donald Trump podría tener un alcance mucho más amplio. El Consejo Federal, es decir, el Gobierno colegiado helvético, deberá examinar la cuestión, apuntó.

Versión en español por Patricia Islas, con información adicional de la televisión pública RTSEnlace externo.

