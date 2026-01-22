Zelensky pide ayuda a Suiza en Davos

El presidente suizo, Guy Parmelin, se reunió por primera vez con el presidente ucraniano, Volodimer Zelenski, el jueves 22 de enero. Keystone-SDA

El presidente ucraniano Volodimer Zelenski ha pedido a Suiza que ayude a la población de su país a superar las dificultades a las que se enfrenta en una Ucrania devastada por la guerra.

Durante una reunión con el presidente suizo Guy Parmelin al margen del Foro Económico Mundial, Zelenski presentó una lista de posible respaldo helvético.

En su documento incluyó un llamamiento a las empresas suizas para que apoyen a Ucrania en la superación de su crisis energética, según declaró Parmelin a los medios de comunicación en Davos el jueves por la noche.

Las temperaturas en los hogares ucranianos oscilan actualmente entre los dos grados bajo cero y los nueve grados centígrados.

Era la primera reunión entre los dos jefes de Estado. La reunión duró unos 20 minutos y tuvo lugar en el interior del Centro de Congresos de Davos. Zelenski estuvo acompañado por numerosos guardias de seguridad.

Encuentro «positivo« entre Zelenski y Trump

Zelenski también se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos y se dirigió a los delegados del WEF. Anunció conversaciones trilaterales entre su país, Rusia y EE.UU. esta semana en los Emiratos Árabes Unidos.

Los documentos para poner fin a esta guerra están casi listos, comentó. Tanto Zelenski como Donald Trump dijeron a los periodistas que su reunión fue positiva.

Tras su reunión con Zelenski en Davos, al ser interrogado por periodistas sobre el mensaje que quería enviar al presidente ruso Vladímir Putin, el presidente estadounidense Donald Trump declaró: «La guerra debe cesar» en Ucrania.

Junta de Paz

Este mismo día, Donald Trump habló sobre su plan para un «Nuevo Gaza», que transformaría el devastado territorio palestino en un lujoso complejo de rascacielos a lo largo de su fachada marítima, un proyecto que, dijo, podría concretarse en tres años.

«Voy a tener mucho éxito en Gaza, va a ser hermoso de ver»; «soy un promotor inmobiliario en el alma», exclamó el presidente estadounidense.

Autoproclamándose hacedor de paz, Trump firmó por la mañana la carta fundacional de su «Junta de Paz», que él mismo presidirá y que está destinada a trabajar en la resolución de conflictos en el mundo, «en coordinación», prometió, con las Naciones Unidas.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, comentó ante periodistas en Davos que el Ejecutivo helvético analiza la invitación de Trump para participar en ese grupo, recibida hace tres días.

Versión en español por Patricia Islas, con información adicional de la televisión pública RTSEnlace externo.

